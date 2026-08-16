La reflexión de Luis García Plaza tras el triunfo del Sevilla al Rayo en el descuento: "Incluso con diez, somos capaces de sacar una jugada y poder remontar"

En el estreno liguero en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla logró remontar y llevarse la victoria por 2-1 ante el Rayo Vallecano en un encuentro lleno de alternativas y emoción. Tras ponerse por detrás en el minuto 4 debido a un grave error de entendimiento entre Sangante y Vlachodimos aprovechado por Álvaro García, el conjunto dirigido por Luis García Plaza reaccionó en la segunda mitad. Jon Guridi empató desde el punto de penalti en el 55', y aunque los locales se quedaron con diez por la expulsión con roja directa de Kike Salas en el 88, supieron sobreponerse para ganar en el 95' mediante una nueva pena máxima provocada por Ure y transformada por Peque.

Al término del partido habló el técnico madrileño en zona mixta ante los micrófonos de Movistar+ repasando el duelo, el error inicial y la roja y cómo el equipo se ha sobrepuesto hasta terminar venciendo.

Tres puntos y una mirada a la pasada temporada: "Sí, es que cualquier partido es igual. Yo me acuerdo de lo que viví aquí el año pasado y estos tres puntos valen igual que los tres que sacamos en aquellos momentos tan complicados. El partido ha tenido muchas cosas, muchas historias y el equipo yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Y después, cuando compites al final, incluso con diez, somos capaces de sacar una jugada y poder remontar. Yo creo que el primer gol nos ha hecho daño porque, bueno, al final es el debut en casa. Cometes un error que le regalas un gol muy claro, pero el equipo ha mantenido todo lo que habíamos trabajado. Y eso que el Rayo nos ha cambiado, de todo lo que habíamos visto en la pretemporada, nos ha cambiado bastantes cosas. Nos ha costado un poquito, pero a base de picar piedra y seguir insistiendo y seguir insistiendo, creo que la segunda parte ha sido muy buena para nosotros".

Decisiones arbitrales: "Bueno, sí, hay tres penaltis. Que pita tres, nos quita uno, los tengo que ver. No lo sé, no te puedo decir. Yo voy con la camiseta de Sevilla, no dudéis, entonces me parecen los tres. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, son normales. Cada uno habla de lo suyo. Los tengo que ver en la tele, no te puedo hablar. A mí el primero me parece penalti, el que quita a Álvaro y el último no lo sé porque es el único que todavía no he visto".

Pide más fichajes: "Somos 17 profesionales nada más. Había habido en el banquillo muchos canteranos y tiene que venir gente. Además el club lo dice también, no lo digo yo solo, lo dijo el director deportivo. Necesitamos más profesionales. Somos un equipo que ha jugado con dos jugadores que el año pasado estaban en segunda red, con el par de que había otros seis en el banquillo que estaban en segunda red, fue en primera red también y tenemos que entrenar. El club, yo y todos tenemos que completar la plantilla. Pero bueno, tres puntos que son muy buenos para toda esa formación".