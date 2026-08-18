Agoumé se ejercita con normalidad en la vuelta al trabajo del Sevilla y Alfon avanza en solitario de cara a San Mamés

El Sevilla Fútbol Club ha regresado este martes al trabajo después de una jornada de descanso tras el estreno liguero con triunfo ante el Rayo Vallecano. El equipo de Luis García Plaza, que comenzó la temporada con una victoria por 2-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha completado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios la primera sesión de una semana que concluirá con la visita al Athletic Club el próximo sábado.

Una de las principales noticias del entrenamiento matinal ha sido la presencia de Lucien Agoumé con absoluta normalidad junto al resto de sus compañeros. El centrocampista francés continúa formando parte de la dinámica del equipo mientras medita su futuro ante la posibilidad de marcharse a Arabia Saudí, una decisión que deberá terminar de resolver en la recta final del mercado y para la que cuenta con su agente en la capital andaluza.

Por contra, Adrià Pedrosa, Fábio Cardoso y Marcao no se han ejercitado con el grupo en la sesión de este martes. Sí ha trabajado sobre el césped Alfon González, aunque todavía al margen de sus compañeros y realizando trabajo específico en solitario. La evolución del extremo es positiva y en el Sevilla desde finales de la semana pasada se espera que pueda reincorporarse al grupo en los próximos días e incluso pueda estar en la citación de la expedición sevillista que viaje a San Mamés.

El conjunto nervionense inicia de esta manera la preparación del segundo compromiso de LaLiga después de comenzar el curso con tres puntos. El Sevilla tuvo que remontar ante el Rayo después del tanto inicial de Álvaro García y terminó imponiéndose gracias a dos penaltis convertidos por Jon Guridi y Peque, este último ya en el tiempo añadido.

Tres entrenamientos más antes de viajar a San Mamés

La plantilla volverá a ejercitarse este miércoles a las 17.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el jueves regresará a la ciudad deportiva para entrenar desde las 09.30 horas. La última sesión antes del partido se celebrará el viernes, también a las 09.30 horas, en el estadio.

Posteriormente, Luis García Plaza comparecerá ante los medios a las 11.30 horas y la expedición sevillista partirá rumbo a Bilbao. Durante esta semana también está prevista la presentación oficial de Robbie Ure, aunque el club todavía no ha concretado el día del acto de bienvenida al escocés, que ya tuvo 45 minutos en los tres puntos conseguidos en Nervión el pasado sábado.