El Sevilla prepara el duelo en Bilbao ante el Athletic Club a la espera de Alfon

El Sevilla Fútbol Club ha completado este miércoles por la tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán una nueva sesión de trabajo con la mirada puesta en el segundo envite liguero que llevará al conjunto de Luis García Plaza hasta San Mamés para enfrentarse al Athletic Club el próximo sábado. Como ya hiciera el curso pasado, el preparador madrileño eligió ejercitarse a las 17:00 para hacerlo en la misma hora que se medirá a los de Edin Terzic.

La principal novedad del entrenamiento ha sido que tanto Rubén Vargas como Lucien Agoumé, dos jugadores por los que se mueve el mercado de fichajes, siguen ejercitándose con normalidad. En el caso del extremo suizo, que ya tuvo minutos en el último test del verano y en el primer partido de Liga en casa en el triunfo ante el Rayo, cada sesión le sirve para ganar sensaciones y acercarse al punto físico de sus compañeros.

Una baja y tres ausencias en el segundo entrenamiento semanal

Por contra, Alfon González, Adrià Pedrosa, Fábio Cardoso y Marcao han sido las cuatro ausencias de la sesión. Los tres defensas continúan al margen de la dinámica colectiva mientras resuelven sus futuros, mientras que Alfon tampoco ha podido reincorporarse todavía al grupo después de que el martes realizara trabajo específico en solitario. Su evolución durante los próximos días determinará si puede llegar a tiempo para entrar en la convocatoria que viaje a Bilbao.

La plantilla nervionense continúa de esta manera con la preparación de una cita exigente después de haber iniciado el campeonato con victoria. El Sevilla se impuso el pasado sábado al Rayo Vallecano por 2-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un encuentro que tuvo que remontar y que resolvió gracias a los dos penaltis transformados por Jon Guridi y Peque.

Tras el entrenamiento de este miércoles, el equipo dispondrá todavía de dos sesiones más antes de desplazarse al País Vasco. El jueves está previsto que los futbolistas vuelvan a ejercitarse en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a partir de las 09.30 horas, mientras que el viernes tendrá lugar la última sesión previa al partido, nuevamente en el Ramón Sánchez-Pizjuán y también a las 09.30 horas.

Después de ese último entrenamiento, Luis García Plaza comparecerá ante los medios a las 11.30 horas antes de que la expedición sevillista ponga rumbo a Bilbao para afrontar el sábado su primera salida de la temporada.