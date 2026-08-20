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Sevilla Fútbol Club

Athletic Club-Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión la visita sevillista a San Mamés

El Sevilla viajará a Bilbao para medirse a los de Edin Terzic en San Mamés el próximo sábado a las 17:00

VÍDEO | Cuándo y dónde ver por televisión el Athletic Club-Sevilla FC

VÍDEO | Cuándo y dónde ver por televisión el Athletic Club-Sevilla FC

Cuándo y dónde ver por televisión el Athletic Club-Sevilla FC / EL CORREO

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club viajará este viernes hasta Bilbao para medirse al Athletic Club en San Mamés. Tras vencer en el estreno liguero al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán 2-1, los de Luis García Plaza esperaban caras nuevas en su visita a tierras vascas con la incorporación de Giorgi Kochorashvili, que difícilmente pueda llegar a tiempo, firmar, ser inscrito y tener minutos.

El penúltimo entrenamiento previo al partido contra los de Edin Terzic tuvo dos nombres en el foco principal: Alfon González y Rubén Vargas. El manchego volvió parcialmente a la dinámica grupal tras perderse la pretemporada por una rotura fibrilar y su incorporación progresiva es una buena noticia aunque no pueda asegurarse que sea parte de la expedición.

Alfon regresa de forma parcial a los entrenamientos del Sevilla FC

Alfon regresa de forma parcial a los entrenamientos del Sevilla FC / Sevilla FC

El extremo suizo, por su parte, preocupa tanto en el plano físico como en el mercado. Tras la charla inicial con el cuerpo técnico, trabajó en el gimnasio por molestias en la rodilla, aunque se espera que entrene el viernes y esté disponible para ir a Bilbao. A la par, su futuro en el club es incierto ante el interés del Olympiacos, que estaría dispuesto a ofrecer unos 12 millones de euros por su traspaso.

Horario del partido Athletic Club - Sevilla FC

El partido entre el Athletic Club de Edin Tercic y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente la jornada 2 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 22 de agosto a partir de las 17:00 horas en el estadio de San Mamés.

Los últimos cinco resultados del conjunto nervionense en Bilbao se han saldado con dos victorias, un empate y dos victorias. La temporada pasada cayeron 3-2 en la jornada inaugural del campeonato tras igualar Lukebakio y Agoumé los tantos iniciales de Nico Williams y Sannadi, pero un gol tardío de Robert Navarro dejó a los de Almeyda sin puntuar. El último triunfo sevillista data de 2023 por la mínima con un tanto de penalti de Ocampos en el 92'.

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Dónde ver por televisión el Athletic Club - Sevilla FC

El encuentro entre el Athletic Club de Edin Tercic y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente la jornada 2 de LaLiga EA Sports, será retransmitido en abierto por Teledeporte y por Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

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