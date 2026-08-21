Alineación probable del Sevilla ante el Athletic en San Mamés: García Plaza puede hacer un cambio por línea

El Sevilla Fútbol Club afronta este sábado en San Mamés su segundo compromiso liguero de la temporada, después de arrancar el campeonato con una victoria por 2-1 ante el Rayo Vallecano. El conjunto de Luis García Plaza se mide al Athletic Club a partir de las 17:00 horas con varias cuestiones deportivas pendientes de resolver.

La principal noticia positiva en la sesión previa al encuentro fue el regreso parcial de Alfon González a la dinámica del grupo. El extremo manchego, que se ha perdido prácticamente toda la pretemporada por una rotura fibrilar, comenzó a reincorporarse progresivamente al trabajo colectivo. Su evolución es satisfactoria, aunque todavía no está garantizado que forme parte de la expedición sevillista a Bilbao.

La situación de Rubén Vargas genera algo más de incertidumbre. El internacional suizo trabajó en el gimnasio después de la charla inicial con el cuerpo técnico debido a unas molestias en la rodilla. El Sevilla espera que pueda ejercitarse con normalidad el viernes y, de esta forma, estar disponible para el encuentro ante el Athletic. A la preocupación física se suma la incertidumbre sobre su futuro, ya que el Olympiacos estaría interesado en su fichaje y podría poner sobre la mesa una oferta cercana a los 12 millones de euros.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Los 3 posibles cambios de Luis García Plaza en San Mamés

El Sevilla Fútbol Club mostró dos caras muy diferenciadas en su estreno en Liga ante el Rayo. La primera parte estuvo marcada por un tempranero y grave error de Sangante, que generó dudas en el equipo nervionense y provocó que los de Beñat San José se adueñaran del encuentro aunque no le terminaran sacando mayor rédito hasta el descanso. El paso por vestuarios sirvió a García Plaza para ajustar a los suyos y mejorar hasta lograr los tres puntos, y esa segunda cara es la que puede poner en liza y quiere replicar en San Mamés.

Peque celebra su gol con sus compañeros durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Sevilla FC y Rayo Vallecano disputaron este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán / Julio Muñoz / EFE

Para ello, Odysseas Vlachodimos estará bajo palos, teniendo por delante a Carmona, que entra por el expulsado Kike Salas y que a su vez desplaza al eje de la zaga a Juan Iglesias junto a Sangante. En la izquierda, Gabriel Suazo será quien tenga que frenar a Iñaki Williams.

Del doble pivote sería Lucien Agoumé quien continuaría junto a Jon Guridi para dar entrada a Peque por delante en la mediapunta. Con el atraso a la medular del de Azpeitia y la titularidad del de L'Hospitalet de Llobregat, Nico Guillén aguardaría su turno en el banquillo.

Miguel Sierra y Oso volverán a ocupar las bandas, mientras que la delantera sufrirá modificación con Robbie Ure en el once e Isaac Romero comenzando en la banda.

El Sevilla afrontará así una visita exigente ante un Athletic que también busca comenzar con buen pie el campeonato. El precedente más reciente en Bilbao no favorece al conjunto sevillista, que la pasada temporada cayó por 3-2 después de que los goles de Lukebakio y Agoumé equilibraran los tantos iniciales de Nico Williams y Sannadi. El último triunfo nervionense en San Mamés se remonta a 2023, cuando Ocampos decidió el encuentro con un penalti en el tiempo añadido.