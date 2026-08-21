Sevilla Fútbol Club
García Plaza no esconde la salida de Vargas del Sevilla: "Imagínate que juega y se lesiona y lo pierdo a él y a su sustituto"
"Mi idea es que Guridi parta como 8, pero cuando termine el mercado diré si será más 8 o 10, ahora ha venido Kocho y me falta gente arriba"
El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la previa del duelo ante el Athletic Club en San Mamés. Al término de la sesión y antes de la rueda de prensa de Luis García Plaza, Giorgi Kochorashvili posó en el exterior del estadio nervionense antes de firmar como nuevo jugador sevillista hasta 2030. El georgiano irá convocado.
Previo a comenzar a responder en la sala de prensa, el técnico madrileño quiso acordarse de Joaquín Caparrós: "Mandar un mensaje a Joaquín, nos enfrentamos a un equipo importante para él en su carrera y mandarle mucho ánimo y fuerza".
Qué supuso empezar LaLiga con 3 puntos: "Mucho, las victorias son lo que cuenta en el fútbol. Iba a ser un partido complicado y difícil, empezamos regular y terminamos de manera muy buena, con diez jugadores y con el arresto de ir a por el partido y con fe de ir a ganar con uno menos. Tan importantes los puntos como el año pasado con el agua al cuello".
Rubén Vargas, ausente y con su salida cerca: "No viene, así son las situaciones de mercado. Se está jugando LaLiga y él está muy cerca de que pueda salir. Imagínate que juega, un club tan necesitado, se lesiona y pierdo a él y a su sustituto. Es lo que pasa por jugar con un mercado abierto. Me dicen que está muy cerca de salir y no puede viajar. Va a seguir pasando jugar con mercado abierto. Imagínate que juega y se lesiona, sería una ruina para todos".
Kochorashvili, nuevo refuerzo, viaja a San Mamés: "Contento de que vayan incorporándose, en una posición importante. Va a viajar, iremos conociéndonos, estará en el banquillo, no está para jugar en principio. Robbie entrenó un día y jugó media parte, lo normal es que no participe, pero que conozca al menos cómo trabaja el equipo".
Calendario e inicio de Liga: "Otra de las locuras de cómo está montado todo. Uno juega el jueves, otro el domingo, con jugadores que no puedes utilizar porque a lo mejor salen... Las tres primeras jornadas son así, valen todos los puntos igual, es un poco caos todo. Hemos sumado tres puntos, no nos podemos quejar, pero es un caos, ojalá todo más estable y tranquilo".
Peque de inicio: "Hablé con Peque porque hizo una buena pretemporada. Si hubiéramos sacado a Peque y a Isaac, quién sale después por Peque si Jon juega de 8. No tengo cambios, hablamos con él, y tenía que guardar un cambio más para las posiciones de ataque. Le dije el día de antes que si íbamos perdiendo iba a sacarlo tras el descanso. Podía apostar por Peque y Jon, pero tenía que guardarme un cambio".
Dónde ve García Plaza a Guridi, ¿de 8 o de 10?: "Te contestaré a esa respuesta el dos de septiembre. Jon ha jugado en las dos posiciones, para mí es más un 8, pero cuando tengamos y cuando terminemos el mercado, te diré si más de 8 o 10. Mi idea es que fuera un 8, pero en esta situación ahora tenemos a Robbie que puede jugar más, a Isaac y Peque con más minutos y vamos a ver. Mi idea es que parta como 8, pero ahora tengo a Kocho y me falta gente arriba e igual juega ahora más arriba hasta que se termine el mercado".
Alfon, vuelta al grupo: "No va citado, entrenó ayer cuando estabáis, hoy parcial y ya estará la semana que viene entera de cara al Atlético. Es una buena noticia, pero no va citado. Es una delicia tener uno más, igual que Kocho va citado sin entrenar como Robbie, Alfon entrenará la que viene y lo normal es que esté frente al Atlético. No es fácil estar toda la pretemporada fuera, por una sobrecarga y una lesión fuera de los entrenamientos, pero esperemos que esté ya la semana que viene".
Andrés Castrín, ¿titular?: "Sí, está para jugar, me hubiera gustado poner a Castrín más tarde y no en la segunda jornada. No sé si durará 90 minutos, igual tenemos que cambiarlo, pero me hubiera gustado que hubiera completado partido más tarde. No entrenó en toda la pretemporada, está para jugar, está bien y creo que este el test, el partido, ver si aguanta 90 minutos y no se le carga nada. Tengo confianza en él, tremenda, uno más, algo precipitado, pero uno más".
Mercado con mucho movimiento y necesidad de nuevas llegadas: "Creo que eso se verá al final. Seguimos con un número bajo y espero que lleguen más, no puedo dar número exacto. Las salidas aquí me puedo llevar una sorpresa en cualquier momento. Lo dijo José Ignacio Navarro, necesitamos más jugadores, mientras lo que tenemos es que competir".
Marcao, cuál es su situación: "Vamos a ver, creo que esa situación se trata de manera individual y con él. Es jugador del Sevilla, hasta el día 2 vamos a ver qué pasa, ya veremos cuando termine el mercado".
Llegada de Kochorashvili, qué pide ahora García Plaza: "No hay una posición, hay muchas, vamos a seguir en el mercado a ver lo que puede deparar. Aquí me ha tocado otra época, estoy mentalizado y vamos a ver todo lo que podamos reforzar, que será poco, La dirección deportiva lo sabe, espero una semana que viene movida, para este partido perdemos a Kike y metemos a Kocho".
Alexis, por qué se fue: "Hablé con él, le dije que contaba y no pudimos llegar a un acuerdo y se ha ido a otro sitio. Me ayudó muchísimo en los últimos nueve partidos, muy implicado, te hablo de ellos, muy contento con él y que le vaya muy bien".
¿Sustituto de Vargas cerca?: "Si sale Rubén hay que traer uno, como si sale Chidera o cualquier otro jugador. Por el que salga hay que traer un jugador, la dirección deportiva trabaja en muchos jugadores y perfiles, ojalá se concrete rápido y los que van a salir que se concrete su futuro. Hay varias alternativas, no hay nada cerrado, pero en aquel momento por si saliera Ejuke sí. De momento él continúa y por Vargas tiene que entrar alguien".
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