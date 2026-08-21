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Giorgi Kochorashvili posa como nuevo jugador del Sevilla antes de firmar hasta 2030

VÍDEO | Giorgi Kochorashvili posa como nuevo jugador del Sevilla antes de firmar hasta 2030

VÍDEO | Giorgi Kochorashvili posa como nuevo jugador del Sevilla antes de firmar hasta 2030

Sevilla y Sporting acuerdan el traspaso de Kochorashvili, que ya está en España / Álex Mérida

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla FC está a un paso de incorporar a Giorgi Kochorashvili. El centrocampista georgiano ya se encuentra en la capital hispalense desde la pasada noche, como adelantó El Chiringuito, después de que la entidad nervionense y el Sporting de Portugal hayan conseguido desbloquear definitivamente las negociaciones para su traspaso. El retraso en los trámites finales ha impedido que el georgiano entrenase en la previa a la jornada 2 en Bilbao contra el Athletic Club.

De hecho, el futbolista ya ha posado este viernes en el exterior del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, como pudo captar El Correo de Andalucía in situ, una imagen que evidencia lo avanzado de una operación que únicamente espera completar sus últimos trámites antes del anuncio oficial. Es más, el mediocampista podría incluso volar a Bilbao y colarse en la citación de Luis García Plaza para San Mamés.

Las cifras del traspaso de Kochorashvili del Sporting CP al Sevilla

El entendimiento entre los clubes se ha producido por una cantidad que superará los cuatro millones de eurros y no llegaría a los cinco. Si no surge ningún contratiempo, Kochorashvili firmará con el Sevilla hasta junio de 2030 y se convertirá en un nuevo refuerzo para el centro del campo de Luis García Plaza.

La dirección deportiva de José Ignacio Navarro ha apostado por un futbolista que conoce bien el campeonato español. Antes de incorporarse al Sporting, Kochorashvili desarrolló parte de su carrera en España, circunstancia que puede facilitar su adaptación inmediata a las exigencias de LaLiga y que ha pesado en la decisión del Sevilla de avanzar por su contratación.

A sus 27 años, el centrocampista también cuenta con una importante trayectoria internacional con Georgia, selección en la que se ha asentado como una de sus piezas habituales. Su despliegue físico, capacidad para abarcar campo e intensidad en la presión aportarán nuevas alternativas a una medular que el Sevilla pretendía reforzar durante este mercado.

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Con el acuerdo prácticamente rematado y Kochorashvili ya en Sevilla, únicamente falta superar los procedimientos habituales para que el club pueda hacer oficial una incorporación a la que restan instancias finales.

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