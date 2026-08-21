Oficial: Giorgi Kochorashvili firma con el Sevilla hasta 2030 y viaja a San Mamés

El Sevilla Fútbol Club ha hecho oficial el fichaje de Giorgi Kochorashvili, que llega traspasado desde el Sporting Clube de Portugal y firma con la entidad nervionense hasta el 30 de junio de 2030. El centrocampista georgiano, que se encontraba en la capital hispalense desde la noche del jueves, completó los últimos trámites de la operación después de posar este viernes en los exteriores del Ramón Sánchez-Pizjuán, como captó El Correo de Andalucía.

El acuerdo entre ambos clubes se ha cerrado por una cantidad que superará los cuatro millones de euros, aunque no alcanzará los cinco. El Sevilla incorpora así una pieza prioritaria para reforzar la medular de Luis García Plaza por su capacidad física, intensidad, recorrido y conocimiento del fútbol español.

Sevilla y Sporting acuerdan el traspaso de Kochorashvili, que ya está en España / Álex Mérida

Nacido en Tiflis el 29 de junio de 1999, Kochorashvili se formó en el FC Saburtalo y llegó a España con apenas 18 años para incorporarse al Girona, que lo destinó al CF Peralada. Más tarde pasó por el filial del Levante y debutó con el primer equipo granota en la temporada 2019/20. Su cesión al Castellón en la campaña 2022/23, en la que disputó 40 encuentros y marcó cuatro goles, impulsó definitivamente su trayectoria.

De regreso en Valencia, acumuló 60 partidos y ocho tantos en sus dos últimas temporadas como levantinista, siendo importante en el ascenso a Primera de la campaña 2024/25. Ese rendimiento propició su salida al Sporting de Portugal, con el que jugó 26 encuentros entre la Primeira Liga, las copas nacionales y la Liga de Campeones.

Luis García Plaza confirma que Kochorashvili estará en el banquillo en San Mamés

La incorporación tendrá un efecto inmediato en la convocatoria. Luis García Plaza ha confirmado que el futbolista viajará a Bilbao y estará en San Mamés, aunque su participación parece poco probable: "Contento de que vayan incorporándose, en una posición importante. Va a viajar, iremos conociéndonos, estará en el banquillo, no está para jugar en principio. Robbie entrenó un día y jugó media parte, lo normal es que no participe, pero que conozca al menos cómo trabaja el equipo".

Internacional absoluto con Georgia en 26 ocasiones y autor de cuatro goles, Kochorashvili debutó con su selección en septiembre de 2023 y disputó todos los minutos de la EURO 2024 hasta la eliminación frente a España en octavos de final. Con su llegada, se convierte además en el primer futbolista georgiano que viste la camiseta del Sevilla FC en toda su historia.