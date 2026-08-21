Sevilla Fútbol Club
Rubén Vargas, en la rampa de salida: el Sevilla espera una oferta formal de Olympiakos
El Sevilla y el Olympiakos mantienen conversaciones por Rubén Vargas y su salida a Grecia queda pendiente de una oferta formal de los griegos
Rubén Vargas no formará parte de la convocatoria del Sevilla FC para el encuentro de este sábado frente al Athletic Club en San Mamés. Luis García Plaza ha confirmado la ausencia del internacional suizo, cuya salida de Nervión se encuentra muy avanzada, y ha explicado que el club no está dispuesto a asumir el riesgo de una lesión cuando la operación podría concretarse próximamente. En la sesión previa en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el de Adligenswil no se ejercitó al estar resolviendo su salida como avanzara Zona Mixta.
El extremo tampoco participó en la sesión del jueves, una ausencia que ya apuntaba directamente al mercado de fichajes. El entrenador sevillista ha terminado despejando cualquier duda antes del viaje a Bilbao: Vargas se queda en Sevilla porque la entidad le ha comunicado que está cerca de abandonar el club.
García Plaza deja a Vargas fuera de la convocatoria: "Me dicen que está muy cerca de salir"
En la rueda de prensa previa a viajar a Bilbao para jugar contra el Athletic, Luis García Plaza repasó la actualidad sevillista y la situación de varios de sus jugadores que tienen un pie en el mercado para hacer las maletas.
Uno de ellos es Rubén Vargas, al que el técnico madrileño ha dejado fuera de la convocatoria tomando una decisión en beneficio de él mismo, del Sevilla y del jugador, aunque pierda a un efectivo importante para San Mamés: "No viene, así son las situaciones de mercado. Se está jugando LaLiga y él está muy cerca de que pueda salir. Imagínate que juega, un club tan necesitado, se lesiona y pierdo a él y a su sustituto. Es lo que pasa por jugar con un mercado abierto. Me dicen que está muy cerca de salir y no puede viajar. Va a seguir pasando jugar con mercado abierto. Imagínate que juega y se lesiona, sería una ruina para todos".
El Olympiakos se interesa por Vargas y el Sevilla espera oferta formal
El principal interesado en el atacante es el Olympiakos de José Luis Mendilibar, que ya ha mantenido contactos para conocer las condiciones de una posible operación. El Sevilla espera todavía una propuesta formal del conjunto griego y ha situado la valoración del futbolista en una cantidad cercana a los 15 millones de euros, aunque la fórmula podría incluir una parte fija inferior y diferentes variables.
La postura del club es clara. El Sevilla necesita cerrar una venta importante antes de que termine el mercado para ganar margen económico y poder reinvertir parte de esos ingresos en un sustituto. Vargas, revalorizado después de su participación en el Mundial con Suiza, aparece como uno de los jugadores con mayor capacidad para generar una plusvalía y liberar, además, una ficha relevante.
Al extremo se seduce el Olympiakos y reencontrarse con Mendilibar, pero sobre todo poder jugar competición europea, en este caso la Europa League, estando el conjunto heleno en el bombo 1 del sorteo que se celebrará el próximo jueves 27 de agosto. La exclusión de la convocatoria por parte de García Plaza es la señal más contundente de que las conversaciones han entrado en una fase decisiva y su marcha a Grecia puede quedar resuelta en poco tiempo.
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