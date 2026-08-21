Sevilla Fútbol Club
Rubén Vargas no entrena y Alfon repite en la sesión previa del Sevilla a San Mamés
El extremo suizo, con molestias en la rodilla derecha, se puede quedar fuera de la convocatoria y está pendiente de evolución
El Sevilla Fútbol Club llevó a cabo este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán su última sesión preparatoria antes de partir hacia Bilbao para medirse al Athletic Club en la jornada 2 de LaLiga EA Sports.
Los de Luis García Plaza, que ya el miércoles se ejercitaron en Nervión en horario vespertino para acostumbrarse a la hora que se encontrarán en San Mamés, lo hicieron en turno matinal con dos protagonistas principales en la plantilla.
Alfon y Vargas pueden entrar en la lista para San Mamés
Uno de ellos fue Alfon González. El manchego no ha tenido una pretemporada sencilla puesto que cayó lesionado por una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho en los primeros días y no ha sido hasta esta semana cuando ha podido ir reincorporándose de manera gradual con el grupo.
Comenzó la misma haciendo trabajo en solitario, lo combinó con sesiones de gimnasio y ya en la pasada estuvo de forma parcial y este viernes ha vuelto a saltar a la par que sus compañeros. Por todo ello, su presencia ante los de Edin Terzic es una auténtica incógnita que resolverá García Plaza en la rueda de prensa posterior a la sesión.
Además de Alfon, la otra noticia de la mañana fue Rubén Vargas. Unas molestias en su rodilla derecha le impidieron participar en el entrenamiento del jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El internacional suizo trabajó en el gimnasio después de la charla inicial con el cuerpo técnico y este viernes tampoco pudo volver al grupo para preparar el encuentro contra el Athletic Club. Por dichas molestias queda pendiente de evolución y no entre, casi con total seguridad, en la convocatoria.
Marcao, Adrià Pedrosa y Fábio Cardoso, son los ausentes. El brasileño, que también tiene mercado en su país, sigue sin regresar al grupo tras lesionarse al arrastrar problemas por un edema muscular.
Giorgi Kochorashvili podría viajar a Bilbao
El pasado jueves por la noche llegó a Sevilla Giorgi Kochorashvili para firmar por la entidad nervionense por 4 temporadas a cambio de una cantidad superior a los cuatro millones de euros tal como informó El Chiringuito.
De hecho, aunque no haya podido participar en la última sesión en Nervión, si todo avanza como se prevé puede viajar el georgiano junto a sus nuevos compañeros a Bilbao, quedando en el aire que entre o no finalmente en la citación, algo que no se descarta en la entidad blanquirroja.
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