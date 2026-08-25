José Ignacio Navarro admite "conversaciones con un club" por Vargas y no descarta la salida de Agoumé aunque no "está tan cerca"

José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido este martes tras los actos de presentación de Robbie Ure y Giorgi Kochorashvili. El máximo responsable del área deportiva de la entidad blanquirroja ha analizado las situaciones de mercado conocidas y ha evaluado la posible salida de Agoumé así como los casos de Fábio Cardoso y Adrià Pedrosa, dejando claro el "plan de plantilla es de 20 a 22 jugadores".

Posible salida de Lucien Agoumé: "Yo creo que mientras el mercado esté abierto, Lucien es un gran jugador, no lo vamos a descubrir nosotros ahora por estos dos partidos, es un chico que el año pasado fue capitán de la selección sub-21 francesa-europeo, ha pasado por grandes clubes a lo largo de su trayectoria y mientras el mercado abierto se pueden producir tantas entradas como salidas y puede ser un nombre".

Conversaciones para el traspaso de Rubén Vargas a Olympiakos: Bueno, el fútbol hasta que no se materializan las cosas no está al 100%, Rubén, como ya explicó nuestro entrenador, se está valorando entre todos una situación y no queremos asumir esos riesgos, nos pasa a nosotros, es una de las cosas de tener el mercado abierto mientras se vayan disputando partidos y se está valorando, hasta el día uno puede pasar en ambos sentidos, que se quede con nosotros o que también pueda salir, pero lo que no podemos es asumir esos riesgos, que le pase algo y que se den al traste esas negociaciones".

Posibles traspasos de Vargas y Agoumé: "Son situaciones diferentes. Con Vargas sí es verdad que estamos en conversaciones con un club, o con Lucien a día de hoy, se han dado diferentes situaciones pero no estamos tan cerca".

Plan de plantilla y número de fichajes restantes: "Yo creo que lo importante es tener una plantilla competitiva, es verdad que esos fueron los desplazados al partido contra el Athletic de Bilbao, había jugadores que por lesión no se encontraban como Alfon y Marcao, también se quedaron aquí Rubén y otros jugadores, son más de esos 16 jugadores. Lo importante no es el número, sino que al final tengamos una plantilla competitiva y nos iremos sobre los 20, 21 o 22 jugadores y también participarán jugadores de la cantera, que vienen participando con nosotros habitualmente, los que han cogido dorsal del primer equipo, como también otros jugadores que tengan licencia del Sevilla Atlético y que formarán parte de la dinámica del primer equipo".

José Ignacio Navarro, en la presentación de Robbie Ure y Giorgi Kochorashvili / Pablo León

José Ignacio Navarro: "A día de hoy tenemos capacidad para actualizar inscripciones"

¿Tiene el Sevilla ahora mismo margen salarial para inscribir a nuevos jugadores?: "A día de hoy tenemos capacidad para actualizar inscripciones. El número voy a tener que mirar un poco a ver cómo sale el concepto de diferentes operaciones y si tenemos que seguir generando límites. Es una tónica habitual de los clubes que tengamos que generar sus límites, como ya lo comentamos en las primeras intervenciones, y seguimos trabajando en las salidas para generar ese límite".

Qué hoja de ruta hay marcada para el final de mercado: "La hoja de ruta es llegar con la plantilla lo más competitiva posible al 1 de septiembre. Tenemos tres jornadas con el mercado abierto y aunque hayan salido bien las dos primeras jornadas no pueden hacernos cambiar esa hoja de ruta y seguir trabajando en la dinámica que venimos haciendo y llegar el 1 de septiembre con la mejor plantilla que podamos tener".

Posible llegada de George Ilenikhena: "Estamos centrados en el mercado sin hablar de nombres propios de otros clubes. Estamos centrados en el sábado y son los jugadores los que están inscritos. Seguimos trabajando y si se produce una incorporación lo inscribiremos y participará con normalidad".

Entradas y salidas antes del cierre del mercado: "Aquí no depende de nosotros. Al final, para que se dé una operación tiene que haber tres patas que se tienen que poner de acuerdo: tanto el club comprador, como el vendedor, como el jugador. Entonces no es una cosa que, por mucha voluntad que nosotros pongamos, muchas veces no salen las cosas por voluntad propia. Depende de esos factores y no queremos predecir eso".

Refuerzos en defensa, centro del campo y ataque: "Nosotros intentaremos, como hemos comentado anteriormente, hacer la plantilla lo más competitiva posible al final del mercado. Se puede entrar tanto en la zona defensiva como ofensiva o con el medio. Vamos trabajando en toda la línea para que esa foto final sea la mejor posible".

Su trabajo diario como director deportivo: "Yo creo que el día a día es como el de todos los trabajadores, que nos levantamos por hacer lo mejor posible dentro de este club, de crear entre todos. No es el trabajo de uno, son muchas personas las implicadas, muchos departamentos, no se puede personificar en una figura. Lo importante, ya habéis dicho, al final Jordi quiere venir a trabajar un día efectivo, pero tienen que estar los trabajadores también implicados en ese proyecto, y yo creo que estamos generando eso. Estamos trabajando, estamos todos muy metidos, y yo creo que vamos bien por el puerto de Lima".

Situación de Adrià Pedrosa: "A Adrià se le comentó su situación en los primeros entrenamientos de la temporada, se le comentó personalmente que no entraba en los planes deportivos, y a partir de ahí estamos abiertos a ver qué club está interesado en él".

El objetivo del Sevilla esta temporada: "Bueno, a ver, yo creo que lo mejor de la clasificación son los seis puntos que tenemos, que nos acerca al objetivo final. Lo importante de la clasificación después de la jornada 38, al final de mayo, eso es lo verdaderamente importante. Y el sueño, yo creo que al final, más que el sueño, tenemos que gestionar ese día a día, tenemos que implicarnos, tenemos que seguir trabajando y esperar un poco, seguirnos sin desviar de esa hoja de ruta y conseguir el objetivo final de la temporada, que es no sufrir".

Planificación conjunta con Luis García Plaza :"Yo creo que la planificación deportiva, creemos y vamos, tenemos aquí todo de la mano, y así vamos. Vamos trabajando directamente, el contacto es continuo. No son posiciones que pida el míster y que el club pida otra, totalmente opuestas, y yo creo que somos conocedores, pero como hemos comentado anteriormente, lo importante es llegar con una buena plantilla al final del mercado y que sea equilibrada".

Uso de todo el margen económico disponible o dejar dinero para invierno: "Esa pregunta yo creo que la respuesta la tendremos al final del mercado. Hasta que no lleguemos a esa fecha, al límite, no sabremos si hemos dispuesto de todo el dinero, de toda esa capacidad de límite, o la hemos invertido. La idea nuestra es tener todo lo que tengamos, utilizarlo y ponerlo a disposición del entrenador".

Situación de Fabio Cardoso: "Bueno, dependerá un poco de si se resolvió o no su situación. Ya se le comunicó, como al resto de compañeros que no contaban deportivamente con ellos, el primer día. Yo creo que fuimos lo más correctos posible con ellos, se les comentó que no iban a formar parte de la plantilla para la próxima temporada. Y Fabio es un grandísimo profesional y persona, y se dedica para estar a punto para cuando le llegue la oportunidad, como le han llegado a otros compañeros del mercado y que a día de hoy están en otros negocios".