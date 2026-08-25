Kochorashvili ya entrena con el Sevilla, Juan Iglesias no se ejercita por una contusión y Vargas negocia su salida al Olympiakos

Giorgi Kochorashvili ya entrena como uno más con el Sevilla Fútbol Club. El mediocentro georgiano, que firmó hasta 2030 con la entidad blanquirroja el pasado viernes y que incluso fue citado a San Mamés, ha podido ejercitarse con sus compañeros en la vuelta al trabajo tras vencer al Athletic Club por 1-3.

El de Tiflis se ejercitó en solitario también el pasado domingo en su día libre y quiere debutar frente al Atlético de Madrid el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Me encantaría. Yo con el 0-3 ya le dije al cuerpo técnico que estaba preparado para salir. Cuando nos hacen el 1-3 no era el momento, pero hay que seguir trabajando. Estoy aquí para prepararme y estar listo para el siguiente. Ojalá se dé esa oportunidad porque estoy preparado", manifestó Kochorashvili en su primera entrevista a los medios del club.

Giorgi Kochorashvili explica su posición en el campo "Soy un jugador que intenta ayudar a sus compañeros para que ellos me ayuden a mí. Me gusta llegar, me gusta defender, el trato de balón y estar conectado y comunicarme con los compañeros. Yo desde pequeño decía que quería ser un jugador que aportase en defensa, en ataque y en el equilibrio. Comunicar, ser intenso y ayudar al compañero. En el 8 me siento muy bien porque puedo bajar a recibir, conectar con el delantero y con los laterales. Puedo poner balones largos, ir a la presión o llegar. Me gusta mucho llegar porque cuando conozco bien a los de arriba, me dan esos segundos para entrar desde la segunda línea. Soy un 6 o un 8, más bien un 8".

Juan Iglesias y Vargas, ausencias en el primer entrenamiento semanal del Sevilla

El Sevilla regresó este martes al trabajo en la ciudad deportiva después del triunfo logrado en Bilbao. Los de Luis García Plaza completaron la primera sesión de la semana con la mirada puesta en el encuentro del próximo sábado ante el Atlético de Madrid, aunque el técnico no pudo contar con todos sus futbolistas.

Juan Iglesias no trabajó con el grupo debido a una contusión en la pierna izquierda. El defensor diestro recibió tratamiento y queda pendiente de evolución para conocer su disponibilidad de cara al choque del fin de semana ante los de Diego Pablo Simeone.

Tampoco se ejercitó con sus compañeros Rubén Vargas, que realizó trabajo individual y no fue citado a San Mamés con su salida a Olympiakos cada vez más cerca. El club del Pireo ya tendría un acuerdo con el extremo suizo como adelanta ABC y su traspaso entra en la fase final a falta de alcanzar un acuerdo con el Sevilla. En estos momentos, los griegos se mantienen en los 12 millones y en la entidad nervionense se quiere llegar a los 15.

Marcao vuelve a ejercitarse con el Sevilla tras superar su lesión / Sevilla FC

La nota positiva la protagonizó Marcao, que sí participó junto al resto de la plantilla mientras el mercado se mueve por él en esta última semana de agosto.

La jornada en clave sevillista terminará con las presentaciones de Giorgi Kochorashvili y Robbie Ure a partir de las 13.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán y tras dicho acto comparecerá nuevamente José Ignacio Navarro para desgranar la actualidad sevillista en materia de fichajes como en la salida de Vargas o en las de Marcao y Adrià Pedrosa.