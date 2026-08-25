Giorgi Kochorashvili se presenta con hambre en el Sevilla: "Me ha dado la oportunidad de estar aquí, no puedo pedir nada"

KocGiorgi Kochorashvili ha sido presentado este martes 25 de agosto como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club. El mediocentro georgiano firmó hasta 2030 y ya se ha ejercitado esta mañana junto a sus compañeros, por lo que podría tener sus primeros minutos ante el Atlético de Madrid. El excentrocampista del Sporting de Portugal, acompañado por Robbie Ure y por José Ignacio Navarro, quiso en un primer momento "saludar a todos y dejar claro el esfuerzo que han hecho en el club para que esté aquí".

Kochorashvili, llegada y viaje a Bilbao: "Han sido días intensos, estoy muy contento, en un sitio que me he imaginado muchas veces, jugar en un gran club, el ambiente es de máximo compromiso por el objetivo y para luchar en cada partido".

Primeros días en el Sevilla, conocimiento previo del club: "Me ha transmitido mucho, coincidí con Iborra, Coke y Campaña, sé los valores del Sevilla, van de la mano con cómo soy yo".

Por qué entrenó en solitario el domingo: "Ha sido siempre importante muy bien físicamente, y cuando dieron días libres dije que me gustaría entrenar y me facilitaron mucho para que viniera a entrenar, siempre hay que valorar esas cosas del club y agradecer ese esfuerzo. Todo empieza en trabajar en días libres o de trabajo".

Qué objetivo se marca con el Sevilla en la temporada: "Soy una persona que piensa en el presente, el objetivo es Atlético de Madrid y hacerlo bien, que además jugamos en casa".

Kochorashvili: "Estoy aquí para poder representar a todos esos niños de Georgia que tienen el sueño de jugar en un club tan grande como el Sevilla"

Qué puede aportar a un Sevilla que tuvo problemas de falta de experiencia en los partidos en el pasado: "Ojalá que no se den tantos nervios, tengo experiencia en momentos buenos y malos, ayudar en lo que sea al equipo y al míster y a los compañeros".

Posición preferida para Kochorashvili, de 6 y de 8: "Es difícil de responder, donde el equipo y míster me necesite, pero todos sabemos que mi fuerza está jugando en 8, tengo llegada, entonces la respuesta es donde el míster me necesite".

Qué le ha transmitido el Sevilla y Sevilla a su llegada: "No he jugado todavía y quiero sentir el apoyo, pero muy buenas sensaciones. Quiero sentir el sábado el ambiente del que todos me han hablado".

Operación larga hasta firmar por el Sevilla: "Soy una persona tranquila y lo he vivido tranquilo aunque siempre está esa preocupación del futuro. Muy feliz de estar aquí porque todos sabemos que desde niño en Georgia no se ven muchos partidos, pero sí de Madrid, Barcelona, Sevilla... Y en mi mente ya estaba. En Georgia a quién preguntes todos los niños han soñado estar aquí. Estoy aquí para poder representar a todos esos niños de Georgia que tienen el sueño de jugar en un club tan grande como el Sevilla".

Conexión con Carlos Álvarez en el Levante: "Hablo mucho con Carlitos porque en el Levante encajé muy bien con él, le conocía dentro y fuera y es muy intenso, un amigo muy cercano, pero al final el fútbol siempre tienen diferentes destinos. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro pero le dije que algún día terminaríamos jugando juntos porque disfruté mucho en el campo con él".

Qué espera del Sevilla: "Siempre digo que el fútbol me ha dado todo, Sevilla me ha dado todo, primero la oportunidad de estar aquí. No puedo pedir nada al Sevilla, tengo que devolverlo y depende de mí, no puedo pedirle nada al Sevilla".