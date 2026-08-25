Robbie Ure desvela cómo vive sus primeras semanas en el Sevilla: "Estoy preparado para jugar cada vez más minutos"

Robbie Ure ha sido presentado este martes 25 de agosto como nuevo delantero del Sevilla Fútbol Club. El ariete escocés que llega traspasado del IK Sirius por 6,5 millones de euros fijos y un montante final de 9 millones con variables, ya pudo debutar en el estreno liguero contra el Rayo Vallecano y en San Mamés tuvo su primera titularidad y forzó el primer gol de Oso.

Sensaciones de las dos primeras semanas en el Sevilla: "Primero quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí y por la oportunidad de jugar por el Sevilla. Es un club muy grande y estoy muy contento de estar aquí. Las dos primeras semanas han sido increíbles, lo más importante es que hemos empezado muy bien. Aún estoy acostumbrándome a todo, compañeros, entrenadores y han sido increíble estas dos primeras semanas".

Aprendiendo español desde hace meses: "He aprendido español, llevo tres o cuatro meses aprendiendo y quería mejorarlo y seguir aprendiendo. Es muy bueno para mí poder conectar con mis compañeros, con el entrenador y entender lo que pueda decirme. Es importante para que me puedan ayudar y aprenderé muy rápido".

Robbie Ure, en su presentación como nuevo jugador del Sevilla FC / Álex Mérida

Qué objetivo se marca en la temporada: "Mi objetivo para la temporada es ayudar al equipo, trabajar cada día, darlo todo y paso a paso soy alguien que cree en el viaje y en ser paciente. Sé perfectamente que las cosas llegaran y ese es mi objetivo, ayudar al equipo".

Cómo está siendo su adaptación: "Aprendo cada día, acostumbrándome al entorno, al clima, que hace mucho calor comparado de donde vengo. Estoy preparado para jugar cada vez más minutos y aclimatarme a todo lo que es nuevo. Estoy contento por ahora y aunque los partidos han sido duros me voy a aclimatar enseguida y voy a darlo todo".

Qué aporta al equipo: "Nuestro trabajo es ayudar al equipo, trabajar duro y darlo todo. Todos sabemos que esos momentos duros pueden ocurrir y hay que esforzarse"

Ure destaca el nivel de LaLiga respecto a la Allsvenskan: "El nivel es más alto aquí, es evidente"

Diferencias entre el fútbol sueco y el español: "El nivel es más alto aquí, es evidente. Necesito ser yo mismo y sé que jugar en esta liga es importante, que el nivel ha subido. Los objetivos son diferentes pero el fútbol es fútbol. Tengo que dar lo mejor de mí, así lo hice en Suecia y aquí lo tengo que hacer igual".

Qué esperáis del Sevilla: "Sevilla es un gran club, es un honor estar aquí y jugar en este estadio. Voy a trabajar duro cada día y darlo todo para demostrar. Estoy agradecido".

Qué ha hablado con Luis García Plaza y cómo ve Sevilla como ciudad: "La verdad es que el entrenador nos dirá lo que necesita de mí y de nosotros, en cuanto a la ciudad he visto mucho, estuve aquí hace cuatro años y me encanta. El clima es fantástico y todo el mundo ha sido encantador. Me ha gustado mucho la ciudad hasta ahora".

Cómo ha sentido a la afición en los primeros partidos: "En el primer partido fue increíble ver a los fans como nos apoyan. Como primera experiencia fue increíble. Es todo lo que esperaba y más de esta afición. Por la ciudad cuando alguien se me ha presentado ha sido increíble, estoy encantado".