Así se gestó el fichaje de Robbie Ure por el Sevilla: “En mitad de las conversaciones aparecieron otros clubes superando nuestras ofertas”

José Ignacio Navarro está siendo una de las sensaciones en el verano sevillista. El director deportivo está en todo tipo de situaciones del mercado, en las llegadas, las salidas y las negociaciones más complicadas, así como el fichaje de Robbie Ure, en el que el Sevilla FC tuvo que competir hasta el último momento para hacerse con él.

El delantero escocés llegó procedente del Sirius sueco como una apuesta de futuro para el ataque de Luis García Plaza, pero su incorporación no fue sencilla. El mismo Navarro ha explicado en su presentación cómo se desarrolló una operación en la que el club tuvo que convencer al futbolista de dar el salto a LaLiga y resistir el interés de otros equipos.

"Es un chico que tenemos conocimiento del seguimiento que se hace de las diferentes ligas, como todos los equipos profesionales", explicó Navarro sobre el origen de la operación. El delantero, que a su llegada era el máximo goleador del Sirius y uno de los jugadores jóvenes más destacados del campeonato sueco, ya estaba dentro del radar de los clubes que seguían el mercado nórdico.

Robbie Ure durante su presentación / Jose Manuel Vidal / EFE

El gran reto para hacerse con su fichaje fue a la hora de convencer al futbolista. Ure debía abandonar una competición en la que tenía un papel protagonista para afrontar un salto importante hacia el fútbol español y en una situación como la del actual Sevilla, en la que el objetivo principal es conseguir la permanencia. "Sí es verdad que fue muy importante explicarle ese proyecto. El salto no era fácil, de una liga como la liga sueca a la liga española", reconoció el director deportivo.

El Sevilla tuvo que competir con otras ofertas

La negociación tampoco estuvo exenta de dificultades. Ure sonó como la gran apuesta en el mercado, pero su fichaje se demoró semanas en cerrarse. Mientras el Sevilla avanzaba en las conversaciones, "aparecieron otros clubes superando nuestras ofertas", desveló Navarro. Una situación que podría haber complicado la incorporación del que está siendo una de las sensaciones en este primer tramo liguero ante las limitaciones presupuestarias que tiene Navarro.

El contexto del Sirius tampoco facilitaba la operación. El conjunto sueco estaba peleando por el campeonato y Ure era su máximo goleador, por lo que el club necesitaba valorar cuidadosamente si podía prescindir de su delantero durante la temporada, ya que "era un chico joven y ellos tenían que encontrar un poco el tiempo para ver si realmente podían esperar o si lo dejaban salir".

Pero, por encima de las negociaciones con el club estaba, para Navarro, la necesidad de cerrar primero el acuerdo con el futbolista. Y ahí el Sevilla encontró una respuesta positiva. “Lo fundamental era cerrar al jugador, y el jugador la verdad que bastante predispuesto a venir con nosotros, a confiar en el proyecto”, señaló.

Robbie Ure y al centrocampista Giorgi Kochorashvili son los dos últimos fichajes del Sevilla / Jose Manuel Vidal / EFE

La predisposición de Ure terminó siendo determinante para que la operación llegara a buen puerto. El escocés apostó por Nervión pese a tener otras alternativas sobre la mesa y aceptó el reto de adaptarse a un fútbol, un país y un campeonato completamente diferentes.

Un perfil que encaja en el nuevo Sevilla de Navarro y García Plaza

Navarro también ha puesto el foco en la personalidad del delantero. Más allá de sus condiciones futbolísticas y de los números que había conseguido en Suecia, el Sevilla valoró especialmente su actitud y sus ganas de mejorar. Al igual que el aficionado, desde el club se muestran "también estamos muy contentos porque es un chico que es humilde, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de trabajar", afirmó Navarro.

Ure ya ha comenzado a integrarse en el vestuario sevillista y el director deportivo considera que su adaptación responde también a la apuesta por construir un grupo joven. "Se ha integrado bien en un grupo de chicos jóvenes", explicó Navarro, antes de relacionar su llegada con la idea de plantilla que pretende construir el club: "Viene un poco de la mano de ese equipo que queremos generar entre todos".

Robbie Ure en su debut con el Sevilla ante el Rayo Vallecano / Julio Munoz / EFE

El delantero ya ha disputado sus primeros encuentros oficiales y dejó una buena carta de presentación como titular en San Mamés. Aunque todavía no ha estrenado su cuenta goleadora, su presión fue determinante en varias acciones del triunfo del Sevilla ante el Athletic, especialmente en el tanto de Oso y en la expulsión de Yuri.

Ure, ilusionado con sus primeras semanas en Sevilla

El propio Robbie Ure ha reconocido en su presentación que sus primeros días como sevillista están siendo positivos. El escocés, que ya ha disputado sus dos primeros partidos y ha dejado grandes sensaciones, asegura estar "muy feliz" por jugar en un club como el Sevilla y califica sus primeras semanas como "increíbles". Todavía se encuentra adaptándose a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico, pero considera que el inicio del equipo ha facilitado el proceso.

Uno de los principales retos está siendo adaptarse al fútbol español y a las condiciones de Sevilla. Ure reconoce que el nivel es superior al que conocía en Suecia y que también debe acostumbrarse al calor de la ciudad. Aun así, el delantero se muestra ambicioso y "preparado para jugar cada vez más minutos".

También está trabajando en el idioma como parte de su integración. Lleva "tres o cuatro meses aprendiendo español" y considera que dominarlo le permitirá “conectar mejor con sus compañeros y entender las indicaciones del cuerpo técnico”, algo que puede explicar su buen rendimiento a su llegada. Su objetivo, mientras tanto, es sencillo: "Trabajar cada día, ayudar al equipo y dar lo mejor de sí mismo" en su primera experiencia en LaLiga.