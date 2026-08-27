Acuerdo cerrado para la salida de Adrià Pedrosa del Sevilla: los detalles de su cesión al Rayo Vallecano

El Sevilla Fútbol Club y el Rayo Vallecano han cerrado la salida de Adrià Pedrosa. El lateral izquierdo jugará esta temporada en Vallecas después de que ambas entidades hayan alcanzado un acuerdo para su cesión simple, sin opción de compra, poniendo así fin a uno de los asuntos que la dirección deportiva nervionense tenía pendientes antes del cierre del mercado.

Pedrosa estará este jueves en Madrid para completar los últimos trámites y firmar su contrato con el Rayo para la presente campaña. Salvo contratiempo de última hora, el catalán quedará desvinculado deportivamente del Sevilla durante este curso y tendrá una nueva oportunidad en Primera División, categoría en la que quería continuar su carrera.

La operación permitirá además al conjunto sevillista reducir el coste de su plantilla, aunque no liberará íntegramente la ficha del jugador. El Rayo Vallecano asumirá algo más de la mitad del salario de Pedrosa, mientras que el Sevilla se hará cargo de la cantidad restante durante su préstamo en Vallecas.

Adrià Pedrosa, en un partido con el Sevilla / AFP7 vía Europa Press

Pedrosa regresará al Sevilla en 2027 tras concluir su cesión en el Rayo

Un aspecto importante del acuerdo que avanzó Marca es que no incluye ninguna opción de compra, por lo que el futuro de Pedrosa volverá a quedar sobre la mesa el próximo verano. El lateral tiene contrato con el Sevilla hasta junio de 2028 y, una vez concluya su cesión al Rayo, todavía le quedará una temporada más de vinculación con la entidad nervionense.

Será entonces cuando club y futbolista vuelvan a evaluar su situación en función de su rendimiento durante el curso y del escenario deportivo del Sevilla. Por ahora, la prioridad de todas las partes era encontrarle un destino en el que pudiera disponer de minutos tras quedar fuera de los planes para esta temporada.

Pedrosa ya salió cedido durante la pasada campaña al Elche y este verano regresó a Nervión sin sitio en la planificación. El Rayo apareció pronto entre las posibilidades para su futuro, aunque la operación atravesó distintas fases y llegaron a surgir otras alternativas, entre ellas la del Mallorca. Finalmente, Vallecas será su destino.

El lateral, que llegó libre al Sevilla procedente del Espanyol en el verano de 2023, afrontará así su segunda cesión consecutiva lejos del Sánchez-Pizjuán. Su marcha permite al Sevilla avanzar en la operación salida y rebajar nuevamente su masa salarial en los últimos días de mercado.