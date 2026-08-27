Sevilla FC-Atlético de Madrid: horario y dónde ver por televisión la jornada 3 de LaLiga

El Sevilla Fútbol Club afronta este fin de semana una prueba de máxima exigencia después de haber firmado un arranque de campeonato inmejorable, con pleno de victorias en las dos primeras jornadas. El Atlético de Madrid será el próximo rival de los nervionenses en un Ramón Sánchez-Pizjuán que llegará con el ánimo reforzado tras el convincente triunfo cosechado en San Mamés.

Luis García Plaza ya había insistido a sus jugadores en la importancia de alimentar la ilusión del sevillismo antes de recibir al conjunto colchonero, y la respuesta del equipo en Bilbao no pudo más satisfactoria con un 1-3 ante el Athletic Club gracias a los goles de Oso, Ejuke e Isaac Romero.

Kochorashvili puede tener sus primeros minutos y Kike Salas será la novedad de la convocatoria

Tras ir citado a San Mamés, Giorgi Kochorashvili podría estrenarse con el Sevilla ante el Atlético de Madrid. El georgiano, ya presentado, lleva toda la semana ejercitándose con sus compañeros e incluso tras volver de Bilbao lo hizo el domingo en su día libre. También de cara a la convocatoria, Kike Salas apunta a ser la principal novedad después de cumplir sanción ante el Athletic Club y quedar nuevamente a disposición del técnico. Juan Iglesias, que parece superar su contusión en la pierna izquierda podría llegar justo a la tercera jornada.

Quien tiene muchas papeletas para no vestir más la blanquirroja es Rubén Vargas. El internacional suizo continúa pendiente de resolver su futuro, con el Olympiakos como destino más probable, y una lesión podría complicar una operación que parece bien encaminada como ya dejó claro Luis García Plaza.

Horario del partido Sevilla FC-Atlético de Madrid

El partido entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, correspondiente la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 29 de agosto a partir de las 21:30 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los últimos cinco resultados del conjunto nervionense ante los colchoneros en Nervión se han saldado con tres victorias y dos derrotas. El último envite, en la jornada retro de la pasada temporada, terminó con triunfo blanquirrojo por 2-1 gracias a los goles de Akor Adams y Nemanja Gudelj.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Atlético de Madrid

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, correspondiente la jornada 3 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.