Alineación probable del Sevilla ante el Atlético de Madrid: García Plaza casi no puede elegir

El Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza tendrá este sábado uno de los duelos marcado en rojo en el calendario. Tras un inicio liguero redondo, sumando seis puntos de seis posibles, el equipo blanquirrojo recibirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Atlético de Madrid que cedió un empate ante el Villarreal en su último encuentro en casa.

No pudo ser más claro en la previa el técnico sevillista, que se mostró muy serio en rueda de prensa tras ver cómo Oso también hacía las maletas rumbo al Estrasburgo: "Es un palo y tenemos que digerirlo. El problema no es mío en cuanto a encontrar al sustituto. Ya está".

Al margen del traspaso de Oso, por el que tendrá que venir un jugador de ataque, García Plaza también se refirió a las limitaciones que tendrá en ataque, con Vargas fuera de la convocatoria y sin nuevos refuerzos por el momento: "En la segunda parte no tengo cambios, o sea que es difícil. Hasta que no venga más gente es difícil salir los dos delanteros".

Alineación del Sevilla Fútbol Club

El once de García Plaza, condicionado por el bajo número de jugadores

Tras dos encuentros disputados, Luis García Plaza sigue encontrando el mismo problema, aunque ahora éste se le agrava en la zona ofensiva, donde prácticamente no tiene recambios para refrescar al equipo en la segunda mitad.

Donde no habrá dudas y sí puede elegir es en la portería. Ahí Odysseas Vlachodimos parte con muchísima ventaja y seguramente sea clave ante la gran pólvora que tiene en la delantera el equipo colchonero.

También confirmó el madrileño en el once a Juan Iglesias: "Sí, está bien. Está perfecto. Si decido que juegue o no es una decisión mía. Está perfecto. No ha entrenado toda la semana, pero lleva toda la pretemporada sin problemas. Físicamente está bien. Es un golpe muy duro, muy duro, muy duro, pero se ha recuperado perfectamente", manifestó el entrenador tras la contusión en la pierna izquierda que le impidió ejercitarse con sus compañeros estas últimas sesiones. Junto al recién llegado del Getafe, Sangante y Kike Salas, que vuelve tras sanción, conformarán el eje de la zaga con el capitán, Gabriel Suazo, como lateral zurdo.

Por delante de la defensa, Lucien Agoumé parece asentarse en el once junto a Jon Guridi en el doble pivote, actuando el francés más como 6 y el español como 8. Giorgi Kochorashvili, que tiende más a ser el perfil ofensivo del mediocentro, pero también puede adaptarse a jugar de cierre, aguardará su turno en el banquillo.

Chidera Ejuke, durante el Athletic Club-Sevilla FC de Liga en San Mamés / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

Si pocas alternativas tiene García Plaza en la defensa y en la medular, en el último tercio del campo sin Oso y a la espera del adiós de Vargas, directamente están casi obligados a jugar Miguel Sierra en la derecha, Ejuke en la izquierda, Peque como enganche y Robbie Ure o Isaac Romero en punta.

Además del lebrijano, que apunta a la suplencia ante el escocés, Alfon será el otro cambio del que disponga el técnico nervionense para la segunda mitad tras volver de lesión: "Está convocado seguro y está para un ratito como máximo. Es una semana con el grupo nada más, pero una gran noticia".