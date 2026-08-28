Luis García Plaza califica como "bien gestionada" la situación de Vargas: "No va a ir convocado"

Luis Garcia Plaza ha mostrado su versión más austera en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Atlético de Madrid. El técnico madrileño no ha querido explayarse en contestar las preguntas acerca del mercado ante la inminente salida de Oso.

El buen momento del Sevilla: “La primera, con muchas ganas de seguir, con nuestra gente, con un ambiente muy bonito y a competir. Como dije en otros partidos, cuando das todo e intentas hacer lo mejor posible, podrías haber empatado o perdido hasta ahora. Nosotros no vamos a ganar siempre, pero el equipo ha ganado todo. Creo que eso es lo más importante”.

El respeto al rival: “Es un equipazo. Un equipazo que fue, si no me equivoco, finalista de Champions el año pasado. Un equipo más consolidado, un equipo que había sido finalista. Es un equipazo. Tenemos que dar nuestra mejor versión, la mejor que tengamos, para poder ganar. Es muy complicado, es un rival motivante. El rival es brutal, es de un nivel altísimo y tenemos que hacer lo mejor posible”.

El impacto de la marcha de Oso: “Es un palo, es un palo y tenemos que decidirlo”.

Las limitaciones actuales de la plantilla: “En la segunda parte no tengo cambios, o sea que es difícil. Hasta que no venga más gente es difícil salir los dos delanteros”.

El estado físico de Alfon y la posibilidad de contar con él: “Está convocado seguro y está para un ratito como máximo. Es una semana con el grupo nada más, pero una gran noticia”.

La situación de Rubén Vargas: “No, va a ir convocado. Contestando a las dos”.

Cómo gestiona la situación de Vargas mientras no sabe si seguirá: “Está bien gestionada. Hasta que termine el mercado está perfectamente gestionada”.

El cambio del Sevilla respecto a hace cinco meses: “Diferente. Creo que no tiene que ver las circunstancias en las que llegamos. Si no recuerdo mal, era mi segundo partido donde había que ganar sí o sí. Se sacó adelante con un apoyo increíble de la afición, que se volcó, que ese ambiente fue realmente brutal y espero serlo así. Pero no tiene que ver porque al final, cuando cambias muchos jugadores, el equipo es diferente. Diferente, la palabra es diferente”.

La capacidad de Julio Díaz para ocupar el rol de Oso: “Sí, puede ser. Ten en cuenta que la otra opción que tengo es Chidi. Creo que ya la conocéis porque veis al equipo jugar. Nosotros, aunque Oso parta de banda, cuando nos hacen cinco carriles o cinco pasillos, Oso hace de quinto defensa. Por ejemplo, el segundo gol del otro día, él parte de ese carril defensivo, coge la pelota y traslada. Ahora mismo no hay nadie que pueda hacer eso en la plantilla. Solo Julio. Ni Chidi ni Alfon puede hacer eso. Necesitamos un jugador. El año pasado también lo hacía Juanlu cuando jugaba. Partía de banda, pero en un momento dado, si nos atacaban con cinco carriles, hacía cinco. Ahora no tenemos en la plantilla ningún jugador que haga eso”.

Cómo afecta su marcha a la planificación: “Competir mañana. Atlético de Madrid”.

Si la situación con Julián Álvarez puede beneficiar al Sevilla: “No lo sé. Hay que preguntárselo al Cholo. No tengo ni idea de cómo están. Yo les veo un equipazo. Es lo que veo”.

El estado físico de Juan Iglesias Para jugar ante el Atlético: “Sí, está bien. Está perfecto. Si decido jugar o no es una decisión mía. Está perfecto. No ha entrenado toda la semana, pero lleva toda la pretemporada sin problemas. Físicamente está bien. Es un golpe muy duro, muy duro, muy duro, pero se ha recuperado perfectamente”.

La valoración de los canteranos: “Cojonudos. Están aportando mucho y estoy súper contento con ellos. Cuando empiezas con canteranos tienes la duda de saber si van a rendir o no. Y como están rindiendo, son dos chavales que nos están ayudando muchísimo y cojonudos que sigan así. Es verdad que están ahora en un pico alto y tienen que saber que llegarán los momentos malos y ya es cuando mentalmente tienen que ir preparándose para cuando lleguen esos momentos en que no les salgan las cosas, ser más estable. Pero están genial, genial”.