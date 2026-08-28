Oso viaja para cerrar su fichaje por el Estrasburgo: el Sevilla lo traspasa a cambio de 10 millones de euros

Joaquín Martínez Gauna, más conocido como Oso, ya viaja para Francia para cerrar su inminente fichaje por el Estrasburgo. José Ignacio Navarro avisó en la presentación de Kochorashvili y Ure que todo podía pasar hasta el final del mercado y no lo dijo por decir. El hispano-argentino, alejado de cualquier rumor estas semanas y con su renovación, aparentemente, encaminada, deja el club nervionense a cambio de 10 millones de euros.En menos de 24 horas, el Sevilla se despide de dos de sus laterales izquierdos y anota la posición en la lista de parcelas a reforzar. Con la cesión de Pedrosa al Rayo y la venta de Oso, García Plaza queda con Julio Díaz y Suazo en el perfil zurdo.

La salida de Oso pondría punto final a la etapa de una de las mayores irrupciones del Sevilla la pasada temporada. El canterano encajó a las mil maravillas en los planes tanto de Luis García Plaza como de Matías Almeyda, con capacidad para actuar tanto como lateral como de extremo izquierdo.

Una irrupción total la temporada pasada

Llegó al Sevilla en 2022 procedente de la cantera del Málaga y comenzó en Primera Federación como extremo. La salida de Pablo Pérez al Atlético de Madrid propició su progresivo retraso hacia el lateral, una reconversión que terminó abriéndole las puertas del primer equipo. En el recuerdo queda especialmente el gran derbi disputado en La Cartuja, donde Oso se consolidó definitivamente en la primera plantilla. Entró desde el banquillo y revolucionó el encuentro para rescatar un empate a dos cuando todo parecía perdido.

Esta temporada, además, parecía haberse asentado definitivamente con ficha del primer equipo. Fue titular en las dos primeras jornadas y brilló especialmente en San Mamés ante el Athletic Club, donde fue elegido MVP y marcó uno de los tres goles del Sevilla en este inicio liguero.

El final de mercado se espera con más movimientos

En el horizonte queda ahora la salida de Vargas. La operación con el Olympiakos es, a día de hoy, la que parece más encaminada, aunque el suizo continúa entrenando con total normalidad a las órdenes de Luis García Plaza mientras el Sevilla no alcance un acuerdo con ningún club.

Y quién sabe si, tras las palabras de José Ignacio Navarro y la inesperada venta de Oso, habrá más movimientos antes del cierre del mercado. El objetivo pasa por ganar margen salarial para acometer los tres refuerzos que el Sevilla considera de vital importancia: un jugador de banda, un delantero y una pieza para el centro del campo.