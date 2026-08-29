Un Atlético de Madrid arrollador en la primera mitad pone al Sevilla frente al espejo en los últimos días del mercado (1-3)

Nueva noche de fútbol en el Ramón Sánchez-Pizjuán. De aquellas en la que la afición, desde horas antes, tiñe el cielo de Nervión con bengalas en la previa del encuentro. No es para menos, su equipo recibía a un Atlético de Madrid en horas bajas y con la adrenalina de sumar seis puntos inesperados, pero muy trabajados. Aunque el ambiente y el contexto era ilusionante, los del Cholo le han evidenciado con una goleada al Sevilla que tiene aún mucho que hacer en lo que resta de mercado.

El partido arrancó y el Sevilla, con la gasolina extra del calor de su gente, estuvo combinando bien en campo contrario y saliendo bien de la presión con tres centrales. Pero, de nuevo, al igual que en el estreno liguero, el cuadro sevillista comenzaría encajando en los primeros compases del encuentro.

Kan In Lee recibió en el perfil diestro sin marca y la zaga blanquirroja dudó en las marcas, facilitando que el surcoreano encontrara solo en el área a Baena que, con una exquisita definición, puso el primero en el marcador en el minuto 4.

Una vez más, el cuadro de García Plaza debía responder un gol tempranero en su contra. Lo intentó a los pocos minutos a través de un buen centro lateral de Julio Díaz al que Robbie Ure remató muy forzado, aunque por poco no encontró portería.

Los minutos pasaban y, a pesar del resultado, los de Simeone eran quienes más proponían con balón. Aunque el Sevilla buscaba activarse y elevar la intensidad en la presión, los visitantes estaban circulando con velocidad y peligro, llegando en un par de ocasiones a línea de fondo tras encontrar la espalda de los laterales. Por suerte para los hispalenses, ninguno de los centros encontró receptor.

LaLiga: Sevilla - Atlético, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los acercamientos al área contraria de los locales, aunque eran escasos, eran de peligro. Kike Salas tuvo la más clara por medio de un disparo potente desde fuera del área que estuvo cerca del poste de la portería de Oblak.

Pero las sensaciones eran que el Atleti estaba cómodo, y eso, se tradujo doblegando la ventaja en el resultado. Lookmann, en esas apariciones por banda que tanto daño estaba haciendo, encaró a su marca hasta pisar área y, sin pensarlo, sacó un fuerte golpeo raso al palo corto al que Vlachodimos apenas pudo reaccionar para poner el segundo en el ecuador de la primera mitad.

La superioridad visitante seguía en tanto en el campo como en el electrónico. El reflejo más claro del encuentro se mostró en el tercer tanto colchonero, que llegó tan solo siete minutos después del segundo. Baena recibió en la frontal del área tras un centro lateral fallido. El almeriense tuvo tiempo a recibir, darse la vuelta y, sin oposición, disparar un obús cruzado a la portería sevillista. Las cosas no le salían al equipo de Luis García Plaza, que veía como perdía por tres goles en poco más de media hora.

El equipo no bajaba los brazos, pero no era suficiente. Guridi tuvo una buena acción dentro del área que resultó en un buen golpeo al que respondió muy bien Jan Oblak. Ambos se marcharon a vestuarios con la sensación de que el Atleti estaba más cerca de anotar un gol más que el Sevilla de acortar distancias.

La segunda mitad arrancó exactamente igual, con los mismos 22 jugadores y los mismos problemas para los nervionenses. El Atleti metió un cuarto gol que no subió al electrónico tras una larga combinación de pases desde campo propio. El Sevilla también avisó. Sierra hizo una arrancada maradoniana en la que se marchó hasta en tres ocasiones de su marca. Encontró liberado a Peque dentro del área, pero el catalán tardó demasiado en finalizar y su golpeo fue bloqueado por la zaga.

Los cambios le sentaron fenomenal al Sevilla. La entrada de Ejuke, como de costumbre, agitó el partido con sus regates. Le dio la chispa que le faltaba al partido de los hispalenses. Tuvo dos disparos que levantaron de sus asientos a los aficionados y les permitió soñar a pesar del resultado.

Sierra era otro que era ajeno al partido de los suyos. El granadino estaba muy presente por el interior y estaba con confianza, regateando y siendo determinante en el último tercio. Tras una acción suya, Ure tuvo un remate forzado dentro del área que se marchó desviado.

LaLiga: Sevilla - Atlético, en imágenes. / José Manuel Vidal / EFE

Tal era su momento en el partido que era él quien tenía que acortar distancias. Con un remate poco ortodoxo, pero efectivo, Sierra estrenó el electrónico para los suyos con una media volea en un balón muerto dentro del área. El sevillismo se crecía con su chico y apretaba a falta de media hora para el final.

Pese al crecimiento en juego y el peso en campo contrario, el Sevilla no pudo hacer la épica. El sevillismo se mostró satisfecho y reconoció la cara del equipo mostrada en la segunda mitad. Sin embargo, la primera le bastó a los de Simeone para poner en el casillero sevillista la primera derrota. Por delante, a García Plaza, José Ignacio Navarro y al sevillismo le esperan uno días movidos hasta el final del mercado, en el que se esperan salidas y se desean, sobre todo, llegadas.