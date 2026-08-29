Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Atlético de Madrid: Miguel Sierra y Ejuke, los más positivos en un partido espeso para los jugadores de inicio

El Sevilla FC vive su primera derrota oficial de la temporada ante un Atlético de Madrid que le fue suficiente golear en la primera mitad. Sierra anotó el tanto y fue el jugador más determinante en un cuadro sevillista que estuvo muy desacertado en el primer tramo del encuentro.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

Luis García Plaza (5): Aprobado por los cambios, que le dieron vida a un Sevilla que estuvo muerto en la primera media hora de juego. Sus decisiones desde el banquillo en este arranque están siendo acertadas, aunque no funcionó su idea en este partido.

Odysseas Vlachodimos (4): Encajó tres goles, pudiendo hacer más en el segundo, encajando un disparo raso por su palo. Sacó una buena mano cuando el Sevilla más se crecía en el partido.

Juan Iglesias (4): Correcto como de costumbre, aunque se vio superado en numerosas ocasiones y sufrió a la espalda. No le puso a oposición a Lookman en su gol.

Andrés Castrín (4): Le costó entenderse con Kike Salas en un principio. El primer gol llega tarde en la cobertura a la espalda de Suazo.

Kike Salas (5): Capitaneó una vez más al equipo y contó con una ocasión importante desde fuera del área. Al igual que Castrín, tarde y poco contundente en el primer gol visitante.

Gabriel Suazo (4): Aunque creció con el paso de los minutos, su banda fue una autopista durante toda la primera mitad para los colchoneros. Dos goles por su perfil y con muy poca solidez en defensa.

Lucien Agoumé (4): Correcto, aunque no tuvo mucho peso en el juego. El centro del campo fue totalmente de los visitantes, que desbordaron a los sevillistas en intensidad y en duelos. Todas las segundas jugadas fueron para el adversario.

Jon Guridi (5): Su encuentro más discreto en estas tres jornadas. Activo como siempre liderando la presión, aunque esta vez con menos protagonismo con balón. Tuvo una buena ocasión dentro del área que exigió a Oblak. Fue sustituido a los pocos minutos del arranque de la segunda mitad por Kochorashvili.

Miguel Sierra (9): Su mejor partido con el primer equipo del Sevilla. Anoto el gol sevillista, estuvo impresionante driblando a sus marcas y fue el que más propuso en ataque cuando más apagado estaba el equipo. Se fue ovacionado tras ser sustituido por Alfon.

Peque (1): Pésimo partido del catalán, que se fue abucheado por su afición. Su continua pausa desperdició ocasiones de gol para los suyos. Muy desacertado en la toma de decisión. Sustituido por Isaac.

Julio Díaz (3): Dos de los goles vienen de su perfil. Más intensidad que calidad y físico. No estuvo a la altura en su primera titularidad y no convence, con esta actuación, como reemplazo de Oso.

Robbie Ure (5): El partido más complicado, emparejado con Pubill y Hancko. Cuerpeó, luchó y se ofreció bien como hasta ahora. Le falta el gol. Tuvo dos ocasiones dentro del área en las que no encontró portería.

Suplentes

Kochorashvili (6): Buena carta de presentación. Muy activo y recuperando en el centro del campo dándolo todo. Vio tarjeta al cortar una contra.

Ejuke (7): Agitó completamente el partido desde el banquillo. Sus destellos y electricidad contagia a sus compañeros, que tras un par de arrancadas del nigeriano empezaron a creer y hacerle daño a la zaga visitante.

Isaac (5): Cumplió en la mediapunta, mejorando a Peque, aunque no era complicado. El de Lebrija crece desde esa posición, aunque le faltó participar más.

Alfon (4): Falto de ritmo. El menos acertado de los que salieron desde el banquillo. Entendible debido a su vuelta tras la lesión. Debe coger ritmo competitivo.