El Sevilla recibe al Atlético de Madrid entre el pleno de victorias y la revolución del mercado

El Sevilla FC afronta en este sábado a las 21:30 su prueba más exigente en este comienzo liguero. Los de Luis García Plaza, que han sorprendido a la competición mostrando uno de los mejores rendimientos con su seis puntos de seis posibles, reciben a un Atlético de Madrid sucumbido por el culebrón Julián Álvarez.

El cuadro hispalense, por su parte, no es que viva una semana apaciguada pese al pleno de victorias. José Ignacio Navarro, en la presentación de Robbie Ure y Kochorashvili, fue claro sobre la situación del equipo en estos últimos días del mercado de fichajes: "Mientras el mercado esté abierto se pueden producir tanto entradas como salidas". En un club con la realidad que vive el Sevilla, nada se puede elevar a definitivo cuando se habla de generar margen económico.

Entrenamiento del Sevilla FC este viernes en el Estadio Sánchez Pizjuán / José Manuel Vidal / EFE

Dicho y hecho. Cuando todas las miradas estaban puestas en la salida de Vargas, Oso toma un vuelo con destino a Estrasburgo para cerrar su fichaje por el cuadro galo. Unos 10 millones de euros más un porcentaje de futura plusvalía que a la dirección deportiva les viene de perlas para cerrar "la plantilla más competitiva posible", el objetivo principal remarcado por Navarro.

Un Luis García Plaza tocado por las salidas

En el plano meramente financiero, la de Oso es un gran operación: un canterano que deja una gran liquidez en caja. La antítesis se encuentra en lo deportivo. Luis García Plaza pierde a su jugador más determinante en ataque hasta el momento y tan solo horas antes de la tercera jornada de LaLiga. "Es un palo", ha admitido el técnico sevillista en la rueda de prensa del partido, en la que se ha mostrado ciertamente austero a la hora de responder cuestiones del mercado.

Con esa austeridad también ha dejado clara la situación de Vargas, que no ha vuelto a entrenar en la sesión previa al partido al igual que los últimos días dada su posible salida al Olympiakos. García Plaza ha adelantado que "no irá convocado", al igual que ha calificado como "bien gestionada" la situación del suizo ante su más que posible marcha.

Luis García Plaza durante la rueda de prensa previa al partido / El Correo

Una rueda de prensa que ha dejado un tanto frío al sevillismo, que esperaba un ambiente bullente ante la visita del Atlético de Madrid y la posibilidad de continuar la buena dinámica.

El entrenador ha etiquetado a los colchoneros como "un equipazo". "Tenemos que dar nuestra mejor versión, la mejor que tengamos, para poder ganar. Es muy complicado, es un rival motivante", ha comentado.

Sin alinear dos delanteros hasta que llegue un tercero

En vistas a los jugadores que alineará, parece evidente que será un dibujo parecido al que se ha visto en las dos primeras jornadas. La principal incógnita será quien reemplazará a Oso en el perfil zurdo. García Plaza ha reconocido que ni Ejuke ni Alfon, que volverá a una convocatoria con el Sevilla, cubren las funciones que ejercía el hispanoargentino combinando la proyección en ataque y el apoyo defensivo. El perfil que considera más similar es el de Julio Díaz, que ya sustituyó a Oso en los últimos diez minutos ante el Athletic Club.

Oso celebra el gol que marcó ante el Athletic / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, Díaz no parece aun estar preparado para asumir la titularidad en competición liguera, por lo que puede que García Plaza cambie los planes y apunte a Ejuke en el once inicial.

Quien no partirá de inicio será Isaac. El de Lebrija ofreció un gran rendimiento como segunda punta en San Mamés saliendo desde el banquillo. No obstante, hasta que en la plantilla no figure un delantero más, García Plaza descarta la opción de jugar con dos desde el inicio.

Un Atlético de Madrid envuelto en el culebrón del verano

Por el contrario, el contexto del Atlético de Madrid queda marcado por la situación con Julián Álvarez. El Cholo Simeone ha avanzado que Julián Álvarez, que no ha entrenado en toda la semana, no estará convocado para la cita en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El futuro del argentino es completamente impredecible, con la rígida posición del club ante el interés del Barcelona y el deseo del atacante de abandonar el club.

Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla / AFP7 vía Europa Press

En cuanto a su rival, el entrenador del cuadro capitalino ha definido a Sevilla como un equipo que "ha empezado muy fuerte y estará con su gente, que animará con mucha energía".

El partido, avistado como complicado para los sevillistas, puede ser un golpe definitivo sobre la mesa de este Sevilla de Luis García Plaza, que buscará seguir respondiendo a la realidad del mercado con los resultados. En el frente, una afición que se muestra satisfecha con la personalidad de su equipo y un entrenador que deja claro que hacen falta más refuerzos de aquí al 1 de septiembre. "En la segunda parte no tengo cambios, o sea que es difícil".