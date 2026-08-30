Ya es oficial: Nemanja Gudelj ficha por el Getafe tras siete temporadas en el Sevilla

Nemanja Gudelj jugará la próxima temporada en el Getafe CF. El club madrileño ha hecho oficial la incorporación del centrocampista serbio, que llega al Coliseum como agente libre después de finalizar su contrato con el Sevilla FC.

Gudelj, de 34 años, cerró este verano su etapa en Nervión tras siete temporadas como sevillista, desde 2019 hasta 2026. Durante ese periodo disputó 261 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla, una cifra que lo convierte en el quinto futbolista extranjero con más encuentros en la historia del club.

Su paso por el Sevilla estuvo marcado también por los éxitos europeos. El balcánico formó parte de las plantillas que conquistaron las Europa League de 2020 y 2023, dos títulos que reforzaron su peso dentro de una etapa importante del club nervionense.

En su última temporada en LaLiga EA Sports, Gudelj participó en 34 partidos, 26 de ellos como titular, acumuló 2.347 minutos y anotó dos goles. Pese a su protagonismo, el futbolista terminó contrato y abandonó la disciplina sevillista al finalizar el curso.

El centrocampista serbio cuenta además con una amplia trayectoria internacional, con experiencias en países como Países Bajos, Portugal y China. Con la selección de Serbia ha sido internacional en 75 ocasiones y disputó el Mundial de Catar 2022 y la Eurocopa 2024.

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El Getafe incorpora así a un jugador experimentado, con recorrido en competiciones europeas y amplio conocimiento de LaLiga, mientras Gudelj inicia una nueva etapa en el fútbol español tras su salida del Sevilla.