La preocupación de Luis García Plaza ante los últimos días de mercado: “Oso no nos deja casi nada de margen salarial, nos va a costar encontrar un sustituto”

Sobre el análisis del partido y la diferencia de efectividad entre ambos equipos: “Muy sencillo. En la primera parte ellos han estado mejor. Nosotros nos hemos ajustado bien y, cuando un equipo como este no está bien, te castiga mucho. Nos hemos ajustado bien, pero te vas 0-1 y la diferencia es esa. En tiros, creo que hemos rematado 20 veces y ellos 10, según me han dicho las estadísticas. La pegada que tienen es una parte muy buena, junto con la raza del equipo. Creo que nos hemos ajustado muy bien después de la pausa de hidratación. A partir de ahí, lo que pasa es que después te meten el tercero con un golazo, pero no hemos estado cómodos en la primera parte. Ante un equipo de este nivel, cuando no estás cómodo, te penalizan mucho. Me daba la sensación de que estábamos llegando bien arriba, pero que en defensa no estábamos cómodos y ellos nos hacían mucho daño. Nosotros necesitamos 20 remates para hacer un gol y ellos necesitan 10 para hacer tres. Es así, no hay más.”

Sobre la mejoría del equipo en la segunda parte: “Creo que ya hemos ajustado en la pausa de hidratación. Nos estaban haciendo mucho daño con la situación de Baena entre líneas, porque nos habíamos visto toda la pretemporada y los dos primeros partidos y nunca había jugado así, con un rombo en medio y dos extremos muy abiertos, sin delantero centro. Por más que le transmitía desde el principio a Kike y a Castrín que tenían que saltar sobre Baena, no lo ajustábamos bien. Contra otros equipos, si no ajustas bien, no te penalizan tanto. Desde la pausa de hidratación hemos ajustado bien, aunque después el tercero es un golazo de Baena, porque son así”.

La segunda parte: “En la segunda parte hemos seguido por esa línea. Les hemos dicho que eso nos servía para crecer y competir bien, y que, aunque el resultado fuera malo, teníamos que transmitir a la gente que íbamos a seguir compitiendo. La segunda parte ha sido muy buena, pero la primera no. Cuando no estás bien contra otros equipos no te penalizan tanto como estos. Nos han penalizado mucho, sobre todo en los goles. Pero esto va a ser largo y hay que seguir.”

Sobre el penalti reclamado sobre Kike Salas: “No es un posible penalti. Decid que es penalti, por favor. Después de la que han montado con la roja del otro día, hoy es penalti. Espero que salga en el vídeo de los árbitros que es penalti. Es que has dicho ‘posible’. Mojaos: es penalti. Igual que el otro día dijeron los del Athletic, con todo el respeto, que no era roja. Es penalti. No digáis que es posible: es penalti.”

Sobre su preocupación por la salida de Oso y los movimientos que puede realizar el Sevilla: “El plan marcado lo tendrá que decir la Dirección Deportiva. Ellos saben lo que yo pienso y ya está. No hay que decir más.”

Sobre si conocía la posibilidad de que Oso pudiera salir y las consecuencias de su traspaso: “Siempre existe esa posibilidad. Y esto sí que lo quiero explicar. Todos los traspasos que hemos hecho, o que ha hecho el club, nos han dejado margen salarial. El de Oso no nos deja casi nada. No sé por qué, no entiendo las reglas, pero es así. Uno te deja ocho millones, otro te deja seis… El de Oso casi no nos libera nada. Nos va a costar incluso con ese dinero encontrar un sustituto de Oso. No digo que después esté el dinero que entra al club, que eso es otra historia, pero a nivel deportivo va a ser complicado. Esa es la situación. No va a ser fácil. Cualquier traspaso que hemos hecho, incluso por cantidades menores, deja mucho más margen para reforzar la plantilla que el de Oso. Le deseo lo mejor y le mando un abrazo desde aquí. Ojalá triunfe y le vaya muy bien. Pero ese traspaso, a nivel deportivo, económicamente no nos da casi margen. Esa es la diferencia respecto a los otros traspasos.”

Sobre el debut de Kochorashvili y lo que espera de él durante la temporada: “Tiene que ir cogiendo ritmo. Tenemos muchos jugadores que tienen que ir haciéndose y adaptándose. Kocho ha estado muy bien. Creo que ha entrado bien. Chidi también ha entrado muy bien. Tenemos que utilizar a todos y todos van a estar disponibles. Creo que es una plantilla que se va a dejar la vida”.

El cambio en la segunda parte: “Lo habéis visto. Entran al campo y ellos mismos han dicho que tenemos que mejorar en esto y hacer aquello. Se lo hemos explicado y en la segunda parte han corregido. Es una lástima que en el fútbol el acierto sea lo que cuenta. Si llegamos a marcar el 2-3, porque hemos tenido situaciones para hacerlo, veía cerca el empate. Pero nos ha faltado acierto. Les he dicho en la pausa que, cuando quedaba la otra pausa, era más difícil hacer el 2-3 que el 3-3. Estoy muy contento con la segunda parte, con Cocho y con todos.”

Sobre Julio Díaz como alternativa para ocupar la posición de Oso: “Como siempre digo, cuando un futbolista termina jugando en una posición que no es la suya, como Juan el otro día jugando de central o Julio en Bilbao jugando en banda, puede hacerlo, pero no es su posición natural. Si queremos que Julio juegue ahí, tenemos que trabajarlo con él. Hasta ahora, todos los entrenamientos que había hecho eran como lateral. Si queremos que trabaje en esa posición, tenemos que prepararlo para ello. No hemos tenido tiempo de trabajarlo. Es una alternativa que, para determinados partidos, podrá utilizarse.”

Sobre la posibilidad de que Chidi pueda jugar más de titular: “Claro que lo veo para más. Desde que estoy aquí, a Chidi lo utilizo mucho. No sé cuáles son sus números con otros entrenadores, pero cuando llegué llevaba una cantidad enorme de partidos sin ser titular. Conmigo ha jugado los tres partidos de Liga. El año pasado también participó y lo puse como titular. Con Chidi me gusta y puede jugar desde el principio. Lo que pasa es que teníamos un plan de partido que cambió un día antes. Creíamos que el jugador que más se adaptaba a cómo habíamos preparado el encuentro era Julio. A lo mejor, si Oso hubiera llegado una semana antes, habríamos trabajado con él. Son jugadores completamente diferentes.”

Sobre la actuación de Miguel Sierra: “Creo que Miguel también ha mejorado cuando el equipo ha mejorado. No ha estado bien en la primera parte, como tampoco lo ha estado el equipo, y en la segunda ha estado muy bien, como todo el equipo. Al final, el equipo ayuda a que los jugadores puedan destacar. ¿Queréis mirar una conversación privada que tuve con él el año pasado? Fíjate, ahora me la pones a huevo. El año pasado, con toda la plantilla que teníamos, que era muy grande, le dije a Miguel: ‘Es una situación muy complicada. Estate muy tranquilo. Sea que un día te utilicen o no, prepárate para el año que viene. Ahí está el chaval: jugando, rotando y haciendo cosas muy bien. Me alegro mucho por esas situaciones.”