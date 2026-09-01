José Ignacio Navarro acelera en el último día de mercado: Stassin viaja hoy para cerrar su cesión con el Sevilla

“Hasta que no venga más gente es difícil salir con dos delanteros”, mencionaba Luis García Plaza en la previa del encuentro ante el Atlético de Madrid. No era por un simple cuestión táctica. El técnico lanzaba un mensaje a la dirección deportiva por el escaso fondo de armario en la plantilla. En estas últimas horas de mercado, José Ignacio Navarro se ha puesto a trabajar para ponerle la guinda -o completar- a la planificación. En este sentido, Stassin llega para reforzar el ataque sevillista.

El ariete nacido en Bélgica es un jugador muy bien valorado en el fútbol francés, a pesar de que la temporada pasada completó la temporada en Ligue 2 -anotando 11 goles- con su club, el Saint-Étienne. Hace dos veranos desembolsaron 10 millones de euros por él y en su primera temporada convenció con creces: 12 goles en 28 partidos con 20 años.

De hecho, a lo largo de este verano, ha sido relacionado con clubes como el Atlético de Madrid. Su valor de mercado, según la plataforma Transfermarkt, es actualmente de 15 millones de euros. Al término de la temporada pasada rozaba los 20.

El Sevilla pagará unos 2 millones de euros por la cesión del internacional belga y tendrá una opción de compra de 25 millones de euros.

Con trabajo por delante en estas últimas horas del mercado

Son cuantiosos los nombres que están sonando en el contexto hispalense. En la jornada del pasado lunes fueron muchos y diversos, en posiciones y características, los jugadores vinculados por el club. Es normal, aunque la idea del entrenador convence, la derrota en la pasada jornada evidenció los límites de la actual plantilla sevillista.

Sin embargo, el único cerrado a estas horas de la mañana es Stassin, una cosa menos en la lista de tareas pendientes para Navarro en este final de infarto del mercado. El club, en función de las prioridades del técnico, busca cerrar un jugador de banda que sustituya a Oso. L’equipe relacionó a Félix Correira, extremo portugués del Lille de 25 años, con el club y mencionaban que ambas entidades negocian por su cesión. Además, con las negociaciones con el Olympiacos rotas, todo parece indicar que Vargas continuará en el Sevilla.

El último nombre que ha flotado en este mar de rumores es el de José María Giménez. El central uruguayo de 31 años ha sido tanteado por el club nervionense, según ha desvelado Rubén Uría.

Sin duda alguna, este no será el único de los frentes abiertos para la disciplina sevillista. La tensión en los últimos días por la ausencia de incorporaciones ha provocado que todo se precipite hasta este punto. El enfado de García Plaza tras la salida de Oso y la escasez de activos de valor en la plantilla también llevan a que todo sea un polvorín hasta las 00:00. Si llegarán o no más fichajes, o si habrá o no salidas, es imposible de vaticinar. Lo que está claro es que el Sevilla va a ser noticia en torno a muchos jugadores que, incluso, en estos momentos no han salido a la luz.