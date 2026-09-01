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El Sevilla cierra dos fichajes en el último día de mercado: Félix Correia aterriza en la ciudad junto a Stassin

José Ignacio Navarro cierra una nueva incorporación en el deadline day y centra sus esfuerzos en cerrar la plantilla antes del final de la jornada

El Sevilla cierra dos fichajes en el último día de mercado: Félix Correia aterriza en la ciudad junto a Stassin

El Sevilla cierra dos fichajes en el último día de mercado: Félix Correia aterriza en la ciudad junto a Stassin / El Correo

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Pablo León

Pablo León

Sevilla

Las oficinas del Sevilla echan humo. Se avistaba un día movido en clave Sevilla y así lo está siendo: tras la incorporación de Stassin, Navarro ha cerrado la cesión de Félix Correia, que ya ha aterrizado en Sevilla junto a su nuevo compañero. El extremo portugués de 25 años se suma a la plantilla de García Plaza para la 26/27 con una opción de compra.

L’Equipe adelantó el pasado lunes que Lille y Sevilla negociaban las condiciones por un préstamo del atacante luso. Parece ser que todo se ha acelerado en las últimas horas y Correia será el jugador de banda que buscaba la dirección deportiva como refuerzo prioritario.

Estadísticas de Félix Correia

Correia llega tras sumar 48 encuentros -37 partiendo de titular- la temporada pasada en un equipo que clasificó a Champions League tras quedar tercero en la Ligue 1. Sumó cinco goles y repartió seis asistencias.

Les dogues, como se conoce a este club del norte galo, 7 millones de euros al San Vicente por sus servicios la temporada pasada. En el cuadro luso completó 71 partidos, en los que anotó 15 goles y dio 7 asistencias. Fue internacional en las categorías inferiores de Portugal.

José María Giménez y Bogarde: los nombres sobre la mesa

Aunque se hablaba de que el Sevilla solo buscaría dos fichajes en estas últimas horas del mercado de fichajes, el club sigue trabajando por completar la plantilla. En la jornada de ayer, medios extranjeros publicaron el interés del Sevilla en Melayro Bogarde, pivote defensivo del Lask austriaco.

Noticias relacionadas y más

El otro jugador que está en la órbita sevillista es José María Giménez. El charrúa, de 31 años, ha sido tanteado por el Sevilla para sumarle experiencia a la zaga de García Plaza. No obstante, no apunta a una operación sencilla. El Deportivo A Coruña se ha interesado también por sus servicios, según ha adelantado Matteo Moretto, por lo que su alta ficha y los competidores pondrán difícil el cerrar su incorporación.

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