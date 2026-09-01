Último día de mercado de fichajes para el Sevilla FC: Stassin es el delantero elegido y Giménez aparece como opción para la defensa

Menos de 24 horas. Este mismo martes se acaba uno de los mercados más convulsos que se recuerdan. En apenas unas semanas, se ha pasado de calificar de notable el mercado de José Ignacio Navarro, a que todo estalle por los aires tras la venta de Oso, la fallida salida de Vargas y la derrota ante el Atlético de Madrid, que evidenció que al Sevilla le faltan muchos mimbres cuando le sacan de sus casillas y la diferencia de nivel es tan amplia.

En estas últimas horas, muchos movimientos se tienen que dar para que no se rompa el ambiente cordial que había entre club y afición en este arranque de temporada. Por rumores no será. En estos momentos, son muchos los nombres que se mueven en el contexto sevillista, por ello El Correo de Andalucía ha decidido recopilar cuáles son las operaciones pendientes a lo largo de un artículo.

Lucas Stassin celebra un gol con el AS Saint-Étienne / Instagram Lucas Stassin

Stassin toma la delantera: la prioridad para la dirección deportiva está cerrada

Aunque la principal cuantía económica se ha desembolsado en el delantero, Luis García Plaza ha hecho hincapié en diversas ruedas de prensa la necesidad de traer un punta más. Isaac Romero, que ha perdido la titularidad con la llegada de Robbie Ure, por el que se han desembolsado unos nueve millones de euros, se ha desplazado a la media punta o la banda con un rol más asociativo y alejado de la finalización.

La incorporación del tercer delantero, no obstante, no está siendo tarea fácil. La primera opción era la de Ilenikhena. Por absurdo que parezca, las tres patas de las que hablaba José Ignacio Navarro necesarias para una operación (comprador, vendedor y jugador) estaban de acuerdo con el movimiento en forma de cesión. Sin embargo, el fondo monetario que adelantó el dinero al Al-Ittihad por su fichaje pide que la operación con los hispalenses sea un traspaso, algo inasumible en las circunstancias del club.

El segundo de los delanteros era Conrad Harder. El del Leipzig parecía también estar avanzado, pero el Estrasburgo se ha adelantado a Navarro y marchará al club francés que se ha hecho también con los servicios de Oso.

A estas alturas, las dos opciones de más peso son las de Deivid Washington, adelantado por AS y Lucas Stassin, adelantado por Sacha Tavolieri. El primero es un delantero brasileño de 21 años que, aunque pertenece al Chelsea, figura como jugador del filial. Un delantero que, a priori, no tiene aún mucha forma: ha jugado apenas tres encuentros con el primer equipo en los que no ha anotado ningún gol. Los clubes trabajan, y parecen entenderse, para que todo se cierre en una cesión.

La otra alternativa, Stassin, parece una apuesta más segura y está cerca de concretarse. Tavolieri informó a última hora del lunes que el belga volará a lo largo de la mañana a Sevilla para cerrar su incorporación en forma de cesión con opción de compra.

Es un delantero de 21 años nacido en Bélgica. En su primera temporada en el Saint-Etienne anotó 12 goles en 29 partidos de Ligue 1. A pesar de sus registros, esta temporada ha continuado en el cuadro de les verts estando en Ligue 2, transformando 11 dianas. No se descarta de que ambas operaciones se cierren, sin que una descarte a la otra por hacerse.

Oso celebra sus compañeros tras marcarle un gol ante el Athletic Club durante el partido de LaLiga este sábado en el estadio de San Mamés / LUIS TEJIDO / EFE

El sustituto de Oso es más que necesario

La salida de Oso ha sido, en palabras de García Plaza, “un palo”. No es para menos. El Sevilla se ha despedido de su jugador más determinante en ataque en estas primeras jornadas y con la sensación de que se marcha por poco dinero viendo su techo. De los diez millones que ha dejado el Estrasburgo, la dirección deportiva puede invertir dos. Zakharia Aboukhlal sonó en el pasado lunes, pero nada. Fue salir su nombre y, a los pocos minutos, darse por cerrada su incorporación por el Auxerre.

El otro nombre es Félix Correia. L’equipe avanza que las negociaciones por el portugués, un extremo por el que el Lille pagó siete millones de euros el pasado año y al que parece que al Sevilla le interesa sus servicios en forma de préstamo.

Rubén Vargas, durante el Sevilla Rayo de Liga / Sevilla FC

La venta de Rubén Vargas desbloquea las llegadas

José Ignacio Navarro aseguró en ruedas de prensas anteriores que, independientemente de las salidas, el club tenía capacidad para inscribir a un jugador más. El problema es que un jugador es insuficiente. Para que se produzcan la llegada del delantero y el extremo, las prioridades de la dirección deportiva, es necesario que se libere la masa salarial y se gane liquidez con el traspaso de Vargas.

Todo parecía indicar que el suizo estaba con las maletas hechas para recalar en el Olympiacos de José Luis Mendilibar, motivo por el que ha estado ausente en las dos últimas jornadas. Sin embargo, aunque las negociaciones estaban avanzadas, se han enfriado en las últimas horas hasta el punto de que finalmente, salvo cambio de última de hora, Vargas no llegará a Grecia.

Aun así, la predisposición del jugador por salir y la existencia de otros clubes interesados invita a pensar a que todo se acabará resolviendo en las próximas horas.

José María Giménez, en una foto de archivo con el Atlético de Madrid / SERGIO PEREZ / EFE

José María Giménez aparece en escena

La posición de central es otra a reforzar, aunque no la prioritaria. Sin embargo, en la pasada noche del lunes saltó la bomba desde Madrid. Rubén Uría adelantó que el Sevilla y el Atlético de Madrid están en conversaciones por el defensor José María Giménez.

Sería en calidad de cedido, aunque existe un gran inconveniente que hará que las negociaciones se alarguen: el salario del jugador. El charrúa, de 31 años, cuenta con un salario muy elevado y ha tenido ofertas de México y Benfica. La única opción asumible para el Sevilla es que el cuadro colchonero se haga cargo de una parte importante de la ficha.

Estos, como otros tantos nombres, van a ser los principales de una larga lista que se irá ampliando a lo largo de la jornada. Antes de que el mercado echara a rodar, en el Sevilla se discutía la venta del club a Sergio Ramos, Luis García Plaza no estaba confirmado como hasta él mismo reconoció si se hubiera dado ese traspaso de poderes, y José Ignacio Navarro acababa de tomar posesión en el cargo tras el adiós de Antonio Cordón. En más de dos meses después, 16 jugadores han salido, 8, más Stassin, han llegado, y al director de fútbol sevillista le queda por delante un largo y laborioso lunes 1 de septiembre para cerrar una plantilla, excesivamente corta, además de incompleta que le permita respirar tranquilo esta temporada.