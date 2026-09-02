Sevilla FC
Bomba final en el mercado de fichajes: Youssouf Fofana ficha por el Sevilla FC
José Ignacio Navarro ficha a Youssouf Fofana en calidad de cedido desde el AC Milan
Fofana y punto y final al mercado del Sevilla FC. José Ignacio Navarro le ha puesto la guinda al mercado del cuadro hispalense con la incorporación del pivote francés, un activo vital para los planes de García Plaza.
Ha pillado a todo el mundo por sorpresa, y no es para menos. El último día de mercado se daba por cerrado con las incorporaciones de Stassin y Correia, que aterrizaron en Sevilla al mediodía y ya están inscritos en LaLiga con los hispalenses.
Sin embargo, muchos tildaban de necesario el fichaje de un centrocampista. Frente al Atlético de Madrid se evidenció que el cuadro sevillista estaba falto de músculo y no tenía un destructor que detuviera el dominio colchonero. Con Fofana, García Plaza ya tiene esa figura.
Fofana tenía todo listo con el Lyon
Fofana apuntaba a recalar en la tarde de hoy al Olympique de Lyon. Los galos se iban a hacer con sus servicios con la misma fórmula, pero las restricciones y los problemas para inscribir han imposibilitado el movimiento. Aprovechando esta situación, el Sevilla ha negociado su cesión en estas últimas horas.
El pivote, que ha sumado 88 encuentros en dos temporadas con el AC Milan, no tenía hueco en el cuadro rossoneri y se le buscaba una salida. Incluso fue ofrecido al Real Betis, que también demandaba la figura de un mediocampista defensivo.
Ahora, completará la 26/27 en Nervión. José Ignacio Navarro cierra su primer mercado con una revolución total de la plantilla: diez fichajes y diez salidas, además de aquellos a los que se les ha finalizado el contrato. Navarro comparecerá ante los medios mañana a las 11:00 para hacer una valoración del mercado de fichajes en clave sevillista.
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