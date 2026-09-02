José Ignacio Navarro hace balance del mercado del Sevilla FC: "Hemos conseguido rejuvenecer la plantilla casi cuatro años"

José Ignacio Navarro ha comparecido este miércoles ante los medios tras uno de los mercados más activos en los últimos años en el Sevilla FC, en el que se han producido 11 fichajes y se han dado 10 salidas. El director deportivo sevillista se ha mostrado satisfecho por el trabajo realizado.

El balance del mercado y la plantilla: "Yo creo que el balance es positivo. Con un total de 11 entradas, 10 salidas y hubo también siete terminaciones de contrato, hemos conseguido rejuvenecer la plantilla casi cuatro años, la edad media de ella. Yo creo que se ha buscado un poco la hoja de ruta que trazamos al principio del mercado de una sostenibilidad tanto económica como deportiva y, a partir de ahí, ahora lo que nos queda es trabajar cada partido y competir cada semana".

La planificación desde el inicio del mercado: "Bueno, no solo la venta de Oso. Yo creo que al final desde el inicio teníamos claro cuál era un poco lo que había que hacer para generar ese límite de coste de plantilla. El club tenía que afrontar o bien salida de jugadores prescindiendo de sus servicios y ahorrando sus salarios y generar ese límite por ahí o bien con venta. Yo creo que todos éramos conocedores de esa hoja de ruta. Es un problema que tenemos en la Liga española. Volvemos a insistir y lanzo un mensaje de apoyo a todos los entrenadores que empiezan la pretemporada con jugadores de cantera, jugadores que después durante el mercado entran y salen de sus equipos y no es fácil para nadie hacerse una idea con unos jugadores y en la segunda o tercera jornada tener que cambiar ellos. Todos teníamos que tener en cuenta que esos jugadores podían entrar y salir y por ahí hemos tenido que afrontar el mercado".

Cómo surgió la incorporación de Fofana: "Nosotros para el último día de mercado afrontamos el penúltimo día las dos incorporaciones, la de Duca y la de Félix. Teníamos claro que teníamos una última posición, determinamos que había que cubrir si había una operación de mercado el último día que se nos pusiese a tiro, debíamos afrontarla, no afrontar por afrontar, ya que los recursos, como venimos diciendo, son los que tenemos. Había que emplear bien los recursos que teníamos y al final se decidió por Fofana. Teníamos el último día operaciones en paralelo y al final decidimos ir a por Fofana y ponerlo todo y al final está con nosotros".

La explicación sobre el dinero que libera la salida de Oso: "Bueno, al final es una reflexión que hace el técnico, es totalmente comprensible. Al final, al estar un poco, son las reglas del control financiero de la Liga. Tú tienes la capacidad de inversión del 20% de lo que te genera la transferencia y el 50% del ahorro del salario. Y obviamente es la cantidad que te permite la Liga. Será más, será menos, pero es la cantidad que te permite la Liga y todos somos conscientes de ello. Oso fue muy honesto con nosotros. Trabajamos la renovación desde varios meses atrás, incluidas las primeras semanas de temporada. Es un jugador joven con 10 meses de contrato por delante y yo creo que al final es una operación. Se hizo de forma muy rápida. Su agente en un momento de temporada nos comunicó que iba a ser difícil esa renovación porque tenía propuestas económicas de salario mucho mayores al salario que le veníamos ofreciendo. Y al final Oso fue muy honesto y dijo que quería salir del club dejándole un traspaso. Y yo creo que al final agradecer también la postura que tuvo Oso y desearle lo mejor en esta aventura a Francia".

La relación con el entrenador durante el cierre del mercado: "El míster ha convivido en las últimas horas casi 24 horas con nosotros, entre entrenamiento y la oficina. El míster es conocedor del día a día, del último minuto. Yo creo que ayer salió de las oficinas. No sé si alguno de vosotros estáis por ahí en la Ciudad Deportiva. Yo creo que se fue unos minutos antes de la medianoche porque esta mañana tenía que estar ya en la Ciudad Deportiva entrenando con el equipo. Y al final venimos haciendo el minuto a minuto de ir con él, participando con él de las decisiones. Y a partir de hoy a entrenar, a preparar el partido del domingo y sobre todo a que esta plantilla tenga rendimiento en el campo, que es lo que todos deseamos".

La posibilidad de que haya salidas en mercados que siguen abiertos: "Sí, al final vamos valorando diferentes opciones hasta que se van cerrando. No es fácil, al final no tenemos la condición. Era difícil, tenemos que anticiparnos en el mercado llegando a otros clubes. Tenemos poco margen de mejora de propuestas. Tenemos que tener muy claro el objetivo y avanzar cuando se puede y cuando no, por otras opciones. Es verdad que durante el mercado hubo opciones de otros jugadores, pero por una cosa o por otra al final no terminaron viniendo. Estamos contentos de que Lucas esté aquí con nosotros y que sea parte de esta plantilla. Y sobre la segunda pregunta, obviamente hay mercados que están abiertos y seguimos trabajando si por ese lado se pudiera tener alguna salida".

El mensaje de optimismo: "A ver, yo el mensaje del halago lo traslado primero a darle las gracias al presidente que está aquí por la confianza que me dio en su día. También felicito a todos los compañeros de los diferentes departamentos del club que han apoyado y que han estado hasta la última hora de la noche trabajando. Un fichaje no es cuestión del departamento deportivo, de la dirección deportiva. Hay muchos más departamentos implicados para que todo llegue a buen puerto. Al final, el mensaje es de optimismo. Estamos contentos con el mercado que se ha realizado. A partir de ahora es otra fase. Es una fase en la que encajen esas piezas que el departamento ha ido utilizando desde el público que se iba formando. Ahora son los jugadores y los técnicos el momento de ello y los que tienen que sacar crecimiento a la plantilla".

La exigencia tras el mercado: "Bueno, a ver, algo por hacer no sé si queda o no. Lo que sí es verdad que lo que veníamos diciendo y lo que veníamos advirtiendo durante el mercado es que todos nos vamos a poner en el campo en lo que hemos hecho. Yo creo que estaba claro que todos los recursos que teníamos había que utilizarlos. Había que dar un giro a esta plantilla que las últimas dos temporadas la habíamos pasado a pulso. Yo creo que no tenemos que salirnos de ese objetivo de hacer una temporada tranquila, de no sufrir, de competir, de hacernos fuertes, de crecer como grupo, crecer como club y esa es la línea que tenemos que seguir".

La posibilidad de reforzarse en enero: "Bueno, ahora mismo, como lo había comentado a su compañero, ahora mismo lo hemos puesto todo en el campo y ya veremos. Esto al final es un mercado abierto, es una situación que es abierta. No sé si se produce salida, pues a partir de ahí, igual que a principios de pretemporada, vamos generando límite de plantilla y se puede ir al mercado de invierno. Ahora mismo acabamos de terminar el mercado de verano. Vamos a ver cómo evoluciona el equipo, cómo van encajando los jugadores, qué tienen que adaptar. Son 11 altas nuevas, son jugadores que no se conocen, que alguno de ellos todavía no ha llegado por aquí y a partir de ahí veremos si hay que hacer algo más en el mercado invernal".

La valoración de los mediocentros: "Nosotros, con las tres incorporaciones que han venido, más los jugadores que ya estaban aquí, más el bueno que se le ha dado finalmente con el dorsal del primer equipo, porque se lo ha merecido después de tanto tiempo con el dorsal del filial. Después tenemos un joven valor como Nikon, que tiene que ir dando pasos. Ha debutado, ha tenido la fuerza y ha estado preparado para debutar y jugar ese segundo partido en Primera División y tenemos que ir dándole minutos. Con los cinco jugadores que tenemos ahí, yo creo que es más que suficiente".

La situación de Castrín: "Sí, nosotros como venimos trabajando en la renovación de Andrés, su agente estuvo por aquí hace unos días, la comunicación es continua. Nuestro interés y nuestro deseo es que Andrés forme parte de la primera plantilla por los próximos años. Es algo que así se lo hemos transmitido y la confianza total, porque se le ha dejado, es uno de los centrales de la primera plantilla y confiamos en él. Esta es su primera temporada como jugador a todos los efectos del primer equipo y confiamos en que Castrín sea jugador del Sevilla los próximos años".

La continuidad de Vargas: "Rubén es un jugador que tiene que ser un jugador internacional con Suiza. Es uno de los jugadores llamados a llevar un poco la bandera de este equipo. Tenemos que estar orgullosos de que Rubén esté con nosotros. Es verdad que hubo una situación ahí que al final no se dio. Igual que hubo a principios de verano del mercado, van y vienen situaciones por nuestros jugadores. Al final se tienen que dar todas las partes. Tanto el club que compra como el que vende como el jugador tienen que estar de acuerdo. Al final nosotros considerábamos que no llegaban a lo que nosotros entendíamos que era el valor de mercado del jugador. Al final se queda con nosotros y nosotros orgullosos de que Rubén esté en la plantilla".

El cambio en la planificación deportiva: "Yo creo que habría que ver cómo se desarrolla la temporada y la nota final al final de la temporada. A ver si finalmente es diferente a la anterior. Partíamos con una desventaja en el límite salarial, que hubo que empatar la campaña de acero al inicio del mercado. Ese límite se generó con las salidas que se han producido, tanto por salida de jugadores como por los traspasos que se han generado. Y a partir de ahí, con ese límite, se han creado, como bien entendíamos, para hacer una plantilla equilibrada, tanto lo económico como lo deportivo, que nos permita competir con garantía en la Liga".

La presión durante el verano: "Yo creo que difícil… Al final las situaciones van y vienen. En el mercado te van llegando situaciones. Es difícil. Al final estamos aquí para tomar decisiones, somos responsables. No nos tiene que pesar eso, esa responsabilidad. Es una responsabilidad que, gracias a Dios, entre buenos compañeros, buenos profesionales, al final eso no te pesa. Y la felicidad ya se verá si a la plantilla se le saca el rendimiento que todos esperábamos. Y a partir de ahí ya veremos a final de temporada y es un poco lo que nos marcamos. Sobre todo que la plantilla compita, que la plantilla transmita y que de entrada tenga esas herramientas para poder trabajar. Son gente muy trabajadora, muy detallista, que estamos implicados en el desarrollo de los jugadores. Y yo creo que el grupo humano también es bastante bueno y seguro que estaremos cumpliendo los objetivos en la temporada".

La apuesta por Félix Correia: "Ya veníamos valorando el nombre desde hace bastante tiempo. Es un jugador que lo conocíamos desde años anteriores. Ellos, al final, son oportunidades de mercado que los jugadores van teniendo camino. Es verdad que el viernes salió de inicio, una cosa que lo comentamos internamente, que salió de inicio en ese partido contra el PSG. Y a partir de ahí hemos aprovechado un poco la situación. Es un jugador que se le explicó el proyecto. Es un jugador que creyó desde el primer minuto en el proyecto que se le presentó. Y la verdad que eso es de agradecer que jugadores que tengan la posibilidad de quedarse en sus clubes participando en la máxima competición europea, que es la Champions League, y que decidan venir al Sevilla. Y desde la unidad, desde el trabajo, desde sumar con un grupo ya estable de compañeros. Y que dé ese paso al frente, le agradezco a Félix y al resto de compañeros que han aceptado nuestras propuestas".

La operación y la opción de compra de Stassin: "Bueno, esta sí, la operación obviamente no podemos dar los datos que son confidenciales. Todas las partes tienen un acuerdo de confidencialidad de los contratos. Y no podemos incumplirla. Al final es un jugador que era pretendido por muchos clubes durante el mercado. Y al final se puso ahí para poderlo cerrar. Le comentamos un poco la idea que teníamos. Le comentamos cuál era su proyecto de jugar aquí con nosotros. Él lo aceptó y es un buen jugador nuestro. Y nosotros encantados de que pueda convivir con él desde el primer momento, tanto Isai como Tobi, para ese frente de ataque".

El cambio de rol y la exposición pública: "Yo creo que el glamour lo tienen que llevar los jugadores. Son los que, con los que la gente viene al campo, con los que están esperando la vuelta a la Ciudad Deportiva, los hoteles, los autobuses… Yo creo que nosotros estamos para ayudar a ellos. Me siento un trabajador más, como los cientos de trabajadores que forman parte de la plantilla de este club. Y asumo también, con la responsabilidad, obviamente no voy a eludir esa responsabilidad que tengo, de máximo responsable deportivo del club. Y la verdad es que estoy orgulloso de estar aquí y de trabajar cada día en la dirección deportiva, porque aquí en el Estadio estoy orgulloso de estar donde estoy porque es donde quiero estar".