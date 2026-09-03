RCD Espanyol-Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión la visita sevillista a Cornellà

El Sevilla Fútbol Club afrontará este domingo 6 de septiembre su segundo desplazamiento de la temporada con la intención de recuperar el paso después del tropiezo sufrido ante el Atlético de Madrid. Los nervionenses visitarán al Espanyol en Cornellà-El Prat, RCD Stadium, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports que comenzará a las 21:00 horas. Será el primer encuentro tras el cierre del mercado de fichajes.

El conjunto de Luis García Plaza buscará reaccionar lejos de Nervión y volver a sumar después de quedarse sin premio en su último compromiso. El Atlético demostró estar un par de escalones por encima en nivel y se llevó los tres puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán gracias a un doblete de Baena y un gol de Lookman, mientras que Miguel Sierra firmó el único tanto sevillista.

Tampoco llega el Espanyol con el mejor sabor de boca. El equipo catalán viene de perder en su visita a la Real Sociedad, que se impuso con los goles de Barrenetxea y Óskarsson. Roberto recortó distancias para el cuadro perico, aunque su tanto no fue suficiente para evitar la derrota.

De este modo, ambos equipos se encontrarán en Cornellà con la necesidad de reencontrarse con la victoria. El Espanyol tratará de aprovechar el factor campo, mientras que el Sevilla buscará dejar atrás la derrota frente al Atlético y recuperar las buenas sensaciones en un escenario siempre exigente.

Horario del partido RCD Espanyol- Sevilla FC

El partido entre el Real Club Deportivo Espanyol de Manolo González y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 6 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el estadio de Cornellà-El Prat.

Los últimos cinco resultados del conjunto nervionense ante el Espanyol en Barcelona se han saldado con tres triunfos de los blanquirrojos, un empate y una derrota, siendo precisamente ésta en la campaña pasada por 2-1 tras los goles de Pere Milla y Roberto Fernández, descontando para el lado sevillista Cabrera en propia.

Dónde ver por televisión el RCD Espanyol- Sevilla FC

El encuentro entre el Real Club Deportivo Espanyol de Manolo González y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente la jornada 4 de LaLiga EA Sports, será retransmitido en abierto por DAZN en abierto y por Movistar LaLiga (dial 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.