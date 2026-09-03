Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jorge ReyComplejo Vera SevillaAlbergues SevillaManifestaciones por CeutaAntonio FernándezEscuelas infantiles SevillaBalance fichaje BetisAyudas alquiler altos cargos Junta de AndalucíaAlineación Betis - Real MadridExperto herencias AndalucíaTerremoto Granada hoy directoBomberos incendio AltadisMercado fichajes SevillaGasolineras Sevilla diésel más baratoPueblo Sevilla La Vuelta
instagramlinkedin

Sevilla Fútbol Club

RCD Espanyol-Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión la visita sevillista a Cornellà

Los nervionenses visitan Cornellà-El Prat en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports para estrenar el primer partido tras el cierre del mercado de fichajes

Vargas y Suazo intentan robarle el balón a Dolan en el RCD Espanyol-Sevilla FC de la pasada Liga en Cornellà-El Prat

Vargas y Suazo intentan robarle el balón a Dolan en el RCD Espanyol-Sevilla FC de la pasada Liga en Cornellà-El Prat / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club afrontará este domingo 6 de septiembre su segundo desplazamiento de la temporada con la intención de recuperar el paso después del tropiezo sufrido ante el Atlético de Madrid. Los nervionenses visitarán al Espanyol en Cornellà-El Prat, RCD Stadium, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports que comenzará a las 21:00 horas. Será el primer encuentro tras el cierre del mercado de fichajes.

El conjunto de Luis García Plaza buscará reaccionar lejos de Nervión y volver a sumar después de quedarse sin premio en su último compromiso. El Atlético demostró estar un par de escalones por encima en nivel y se llevó los tres puntos del Ramón Sánchez-Pizjuán gracias a un doblete de Baena y un gol de Lookman, mientras que Miguel Sierra firmó el único tanto sevillista.

Tampoco llega el Espanyol con el mejor sabor de boca. El equipo catalán viene de perder en su visita a la Real Sociedad, que se impuso con los goles de Barrenetxea y Óskarsson. Roberto recortó distancias para el cuadro perico, aunque su tanto no fue suficiente para evitar la derrota.

De este modo, ambos equipos se encontrarán en Cornellà con la necesidad de reencontrarse con la victoria. El Espanyol tratará de aprovechar el factor campo, mientras que el Sevilla buscará dejar atrás la derrota frente al Atlético y recuperar las buenas sensaciones en un escenario siempre exigente.

Horario del partido RCD Espanyol- Sevilla FC

El partido entre el Real Club Deportivo Espanyol de Manolo González y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 6 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el estadio de Cornellà-El Prat.

Los últimos cinco resultados del conjunto nervionense ante el Espanyol en Barcelona se han saldado con tres triunfos de los blanquirrojos, un empate y una derrota, siendo precisamente ésta en la campaña pasada por 2-1 tras los goles de Pere Milla y Roberto Fernández, descontando para el lado sevillista Cabrera en propia.

Noticias relacionadas y más

Dónde ver por televisión el RCD Espanyol- Sevilla FC

El encuentro entre el Real Club Deportivo Espanyol de Manolo González y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente la jornada 4 de LaLiga EA Sports, será retransmitido en abierto por DAZN en abierto y por Movistar LaLiga (dial 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Roberto Vázquez, entrenador de porteros de la Selección Española, analiza a Fran González: "Puede darle un matiz más sobrio a la portería del Sevilla"
  2. Alineación probable del Sevilla ante el Rayo Vallecano: el primer once de Luis García Plaza para arrancar con victoria
  3. Dónde ver el Bayer Leverkusen-Sevilla FC hoy: horario y cómo seguir el último amistoso de pretemporada
  4. Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Rayo Vallecano: Peque y Guridi transforman los penaltis y guían al Sevilla a su primer triunfo en Liga
  5. Carriço, exjugador del Sevilla FC: "Mi hijo juega hoy en el Estoril, donde metimos a más de cuatro mil sevillistas"
  6. García Plaza firma un inicio perfecto con el Sevilla: dos victorias como solo Lopetegui había logrado en 20 temporadas
  7. El Sevilla remonta al Rayo Vallecano con dos penaltis y suma tres puntos en el estreno liguero en Nervión (2-1)
  8. Djibril Sow pone fin a su etapa en el Sevilla FC

RCD Espanyol-Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión la visita sevillista a Cornellà

RCD Espanyol-Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión la visita sevillista a Cornellà

Antonio Fernández, exadjunto a la dirección deportiva del Sevilla: "Podría ser el mejor mercado de fichajes de los últimos años"

Antonio Fernández, exadjunto a la dirección deportiva del Sevilla: "Podría ser el mejor mercado de fichajes de los últimos años"

José Ignacio Navarro hace balance del mercado del Sevilla FC: "Hemos conseguido rejuvenecer la plantilla casi cuatro años"

José Ignacio Navarro hace balance del mercado del Sevilla FC: "Hemos conseguido rejuvenecer la plantilla casi cuatro años"

Bomba final en el mercado de fichajes: Youssouf Fofana ficha por el Sevilla FC

El Sevilla cierra dos fichajes en el último día de mercado: Félix Correia aterriza en la ciudad junto a Stassin

El Sevilla cierra dos fichajes en el último día de mercado: Félix Correia aterriza en la ciudad junto a Stassin

José Ignacio Navarro acelera en el último día de mercado: Stassin viaja hoy para cerrar su cesión con el Sevilla

José Ignacio Navarro acelera en el último día de mercado: Stassin viaja hoy para cerrar su cesión con el Sevilla

Último día de mercado de fichajes para el Sevilla FC: Stassin es el delantero elegido y Giménez aparece como opción para la defensa

Último día de mercado de fichajes para el Sevilla FC: Stassin es el delantero elegido y Giménez aparece como opción para la defensa

Ya es oficial: Nemanja Gudelj ficha por el Getafe tras siete temporadas en el Sevilla

Ya es oficial: Nemanja Gudelj ficha por el Getafe tras siete temporadas en el Sevilla
Tracking Pixel Contents