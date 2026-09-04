Antonio Fernández, exsecretario técnico, rechaza las comparaciones entre este Sevilla y el de los 2000: "Más que construirse, frena una caída"

El Sevilla FC puso el pasado martes punto y final al segundo mercado con más operaciones en la última década. Con un total de 21 operaciones, José Ignacio Navarro puso el broche a una ventana marcada por la capacidad para hacer frente a la situación del club y conseguir una plantilla competitiva para el objetivo: la permanencia.

En los últimos años, dada la situación económica y deportiva del club, muchos aficionados han mostrado el símil entre este Sevilla y el de comienzos de los 2000, que con operaciones de bajo riesgo, con un presupuesto muy limitado y la explosión de sus canteranos, se construyó y se estableció como un cuadro exitoso y de gran nivel. Antonio Fernández, quien fuera secretario técnico de la entidad del 2000 al 2006, trabajando como la mano derecha para construir junto a Monchi el Sevilla de los títulos, prefiere evitar ese tipo de comparaciones: “Conviene desmontarlo”, menciona en una entrevista concedida el pasado miércoles a El Correo de Andalucía.

Un paralelismo que puede llevar a engaño: “Este Sevilla está conteniendo un descenso desde arriba”

Fernández entiende que la afición pueda encontrar similitudes con aquellos mercados de comienzos de los 2000, pero advierte de que “es un espejismo” y que conviene “desmontarlo porque genera expectativas equivocadas y eso nunca suma”.

El paralelismo está en la superficie: “poco dinero, apuesta por jugadores jóvenes y protagonismo de la cantera”. Sin embargo, considera que el punto de partida de ambos proyectos es completamente diferente. “El Sevilla de comienzos de los 2000 nunca había sido una potencia económica”, recuerda. Aquel equipo partía “de una posición baja y estable, acostumbrado a ese nivel”, y desde ahí comenzó a construir hacia arriba. “Las ventas de Sergio Ramos primero, la estabilidad deportiva, Reyes, Dani Alves y tantas otras, sumadas a una racha continuada de éxitos europeos, fueron el motor que saneó y elevó al club”, recuerda el dirigente del FC Brownsville.

La situación actual, en cambio, es mucho más compleja.“El Sevilla actual más que construirse, frena una caída”, resume Fernández. El club acumula “más de 180 millones de euros de pérdidas en cuatro ejercicios, arrastra una deuda neta cercana a los 90 millones y ha tenido que ampliar en 70 millones el préstamo con Goldman Sachs para sostenerse”. Por eso, entiende que aunque la austeridad y la apuesta por la cantera puedan recordar a aquella etapa, responden a realidades completamente distintas.

“Aquello era un club subiendo desde abajo que creció en lo deportivo, en lo económico y en lo social de forma paralela; esto es un club conteniendo un descenso desde arriba”, explica. Para Fernández, esa diferencia de contexto es fundamental para no trasladar las expectativas de aquel Sevilla al actual y exigir una reconstrucción que, antes de crecer, tiene como principal objetivo recuperar la estabilidad.

Antonio Fernández. / El Correo

El nuevo reto de Antonio Fernández en Estados Unidos

Tras concluir su etapa en la dirección deportiva de Talleres de Córdoba en el fútbol argentino, donde logró clasificar al equipo a los play-offs tras asumir el cargo en posiciones de descenso, Antonio Fernández ha iniciado una nueva andadura profesional al frente del FC Brownsville. El profesional jerezano ha firmado un contrato por cinco temporadas para desempeñarse como presidente de la entidad tejana, asumiendo el liderazgo integral del proyecto tras el acuerdo estratégico alcanzado por la propiedad del club con el Racing de Santander.

Su labor al frente de la institución va más allá de la gestión institucional. Fernández traslada a la franquicia estadounidense la metodología y la experiencia acumuladas a lo largo de su carrera en Europa, coordinando los procesos metodológicos tanto del primer equipo como de las categorías inferiores. Entre sus principales cometidos destaca la potenciación del scouting regional y el desarrollo formativo, articulado mediante alianzas estratégicas como la alcanzada con una academia en Austin que cuenta con más de 2.000 jóvenes futbolistas.

El proyecto busca consolidar la marca del FC Brownsville en una zona geográfica estratégica en pleno crecimiento económico e industrial. En un entorno sin sistema de ascensos y descensos, la propuesta pretende vertebrar el fútbol profesional y la formación de talento en una franja territorial clave entre Austin y Monterrey, aportando estructura, método e ideas procedentes del modelo europeo.