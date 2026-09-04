La idea de Luis García Plaza con los nuevos fichajes del Sevilla: "Tenemos que adaptarnos a los jugadores que llegan dentro de nuestra forma de jugar"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros al término del penúltimo entrenamiento de cara a la visita al Espanyol. El preparador madrileño confirmó que Rubén Vargas, con molestias en la rodilla, queda fuera de la convocatoria: "Ojalá pueda salir adelante de esa molestia, se centre con nosotros y confío en que si está físicamente bien, sea un jugador que nos dé cosas"

¿Cómo está el grupo?: "El equipo está con ganas, creo que está en un buen momento. Estamos bien, digamos, 6 de 9. Hemos analizado bien el partido del Atlético y en defensa la primera parte. Cuando hablo de defensa no hablo de los defensas, sino en el aspecto defensivo. Nos faltó un poco de ser ese equipo que estábamos siendo, mucho más incómodo para el rival. Es verdad que el Atleti tuvo una efectividad terrible, pero el ataque fue el partido que más ocasiones de gol generamos, con diferencia. Incluso en Bilbao marcamos tres goles, pero me acuerdo de siete u ocho ocasiones de gol bastante productivas para hacer gol. O sea, que el ataque estoy bastante contento. También lo dije en el descanso, les estamos llegando al ataque, pero tenemos que ajustar de verdad y subir esas revoluciones en el tono defensivo, porque creo que somos un equipo que transmite mucho, que somos un equipo que es intenso, y no llegamos a ajustar bien. Pero el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión, y preparando el partido. En cuanto al mercado, han sido días intensos, chulos. Los que llevamos tiempo en el fútbol sabemos que estos momentos son realmente de un estrés total, frenético, sobre todo cuando no tenías completada la plantilla. Vivimos un lunes y martes realmente increíble. O sea, que vivimos dos días realmente frenéticos y con un cierre de mercado increíble, con la incorporación de Fofa (Fofana). Le digo Fofa porque le he preguntado qué le llamemos y él me ha dicho Fofa, ¿vale? Y muy, muy contento. Gran trabajo de todos los que se ocupan de ello, de José Ignacio, de sus ayudantes, del presidente, de todos. Creo que fueron días muy estresantes donde vivimos 24 horas. Yo no tanto, pero casi. Y bien, ahora ya Espanyol, Espanyol y Espanyol y a por ellos".

Luis García Plaza, al comienzo de la sesión del viernes del Sevilla a dos días de jugar ante el Espanyol / Sevilla FC

Balance del mercado: "Yo creo que para analizar este mercado yo me tengo que remontar a cuando termina la temporada pasada. Cuando termina la temporada pasada hay una opción de compra del club, tenemos una reunión el Persi y yo, y me dice que, si no hay esa opción, que qué idea es mía de la plantilla, que qué idea tengo. Yo a mi idea le digo que para mí hay que hacer muchos cambios, hay que intentar pegarle un cambio a la plantilla. Es una plantilla que lleva dos años y no entro en valorar por qué, aunque yo estuve nueve partidos en una, que lleva dos años sufriendo hasta el último día realmente muchísimo, y que mi idea es pegarle un cambio a la plantilla total. En ese momento no había dirección deportiva y a los días me dice el Persi que él cree que el más indicado para todo esto es José Ignacio. Creo que después ha demostrado que sí y a partir de ahí, después de esa reunión del presi y mía, José Ignacio toma las riendas, empezamos a trabajar y creo que hemos logrado o estamos muy satisfechos de todo lo que se ha conseguido. A lo mejor no al 100%, pero es casi imposible. Creo que estoy muy satisfecho de haber cambiado la cara e intentar que la gente vea nuevas caras, que veamos nuevos horizontes y a partir de ahí a trabajar. Creo que estoy satisfecho de lo que se ha conseguido".

García Plaza: "En la convocatoria van a estar los últimos tres, pero hay que valorar a los que están jugando bien"

Convocatoria y si Félix, Stassin y Fofana van en ella: "Sí, lo normal es que sí. Que vayan, es verdad que dentro de ellos tres últimos hay tres jugadores diferentes. Félix estaba participando normalmente con su equipo, estaba jugando, estaba participando. Lucas participó, pero menos y Fofa estaba apartado, no estaba ni entrenando con el grupo. Entonces, bueno, pues vamos a ver. En la convocatoria estarán cien por cien, te lo digo, si no hay ningún problema, nos queda un entrenamiento. Estarán seguros ya que disputen o no. Yo creo que hay que valorar también que los que están jugando, están jugando bien. Partiendo de esa situación y son los que han conseguido seis puntos, pero 100% digo que participarán en la convocatoria y que lo normal es que alguno pueda participar a lo largo del partido. Pero sí que es verdad que dentro de esos tres, pues hay uno que está jugando más, que ha venido jugando más, otro menos y otro que no estaba ni entrenando estaba apartado".

Polémica por el penalti a Kike Salas: "El árbitro de campo dijo que era una jugada muy clara de penalti, pero para el VAR no era una jugada de entrar. A lo que me referí es que creo que en una liga a veces se equivocan y a veces fallan. El comité de árbitros dijo que hay una roja que nos favoreció y ahora el comité de árbitros ha dicho que hay un penalti que nos ha perjudicado. Es fútbol y no hay que montar una grande cuando pasa".

Qué estado de salud tiene Vargas y cómo está anímicamente tras no salir en el mercado: "Lo que hablamos, es el mercado, que te va dando esas cosas. Tiene una molestia, y hay que ver cómo evoluciona, el chaval está bien, está estable, hay que entender a los jugadores que esas situaciones de salir, o me quedo, me voy, me quedo, hasta que no se terminan de cerrar, causan mucho estrés también, y al final es nuestro. Yo creo que si logramos recuperar la mejor versión de Rubén, es un jugador que tiene que ser importante para nosotros, pero lo que tiene que hacer lo primero es estar disponible. Conmigo fue un jugador importante que jugó muchos minutos el año pasado y que siempre nos aportó cosas, ojalá pueda salir adelante de esa molestia, y después que se centre con nosotros, pero confío en que si está físicamente bien, sea un jugador que nos dé cosas".

Menos canteranos que en pretemporada: "La idea es que Nico forme parte de la primera plantilla, aunque esté con el filial, pero sí que ahora han venido Kochorashvili y Fofana y la reducción de minutos para él es lógica. Tengo confianza en él, ha jugado dos de los tres partidos e irá y siempre que lo cite es con la idea de que pueda participar e incluso entre de inicio. A todos les he dicho, se lo he agradecido personalmente, me acuerdo de Manuel, de Ibra, por poner algún ejemplo, que agradecidísimo. Nos han ayudado muchísimos que han demostrado que durante el año nos pueden ayudar, que la temporada es muy larga, que hay Copa, que hay Liga, que hay muchas situaciones de lesiones, de sanciones y que estén preparados, pero que bajen con humildad. Lo único que no me gustaría es que recibieran alguna información de abajo de que han bajado y ahora están con el primer equipo. No, seguro. Además creo que no lo harán porque son chavales excepcionales, por lo menos conmigo lo han sido, y que han hecho el objetivo que les dije, que me causasen muy buena impresión, que depende de cómo termina la plantilla de cerrada, pues si iban a estar o no iban a estar, pero que sé que puedo contar con ellos, con muchos de ellos, y que hagan un gran año y que les vaya muy bien tanto en el final, pero que con el ojo puesto en el primer equipo, que yo ya si algo he demostrado desde que llevo aquí, es que me da igual la edad que tengan y de donde vengan que pongo a que yo creo conveniente".

Idea de repetir con Julio Díaz por delante de Suazo: "Como entrenadores tenemos que adaptarnos sobre todo a que los jugadores se sientan cómodos. Ese perfil ya no lo tenemos en la plantilla. Han venido jugadores distintos, de otro perfil. Y después de que cerró el mercado, por ejemplo, el miércoles tuvimos una reunión de casi cuatro horas todo el cuerpo técnico para a ver cómo podíamos o incluso tenemos que cambiar cosas, es la verdad. Tenemos que cambiar cosas para poder adaptar las características de cada de los jugadores que han venido a cómo queremos jugar. Entonces, yo creo que ese perfil ya en la plantilla no lo tenemos. Es verdad que Félix, después de estudiarlo a lo mejor nos puede dar y nos puede hacer eso, nos puede hacer lo que hacía Oso. No es igual, pero nos puede dar ese perfil de en un momento dado bajar abajo y meterse de quinto. Pero es verdad que la mayoría de veces no lo vamos a tener entonces tenemos que cambiar. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los jugadores que llegan dentro de nuestra manera de jugar. Esos matices que hay que darle".