El Sevilla prepara la visita al Espanyol sin Rubén Vargas, con molestias en la rodilla

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó por penúltima vez esta semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. En dos días, el equipo de Luis García Plaza visitará al RCD Espanyol, que llega con solo tres puntos tras caer ante Real Sociedad y Real Madrid, con tres unidades menos en este arranque de Liga que los sevillistas, que vencieron a Rayo y Athletic y cayeron la pasada jornada ante el Atlético de Madrid.

El conjunto nervionense no pudo contar nuevamente con Rubén Vargas, la principal ausencia al continuar con molestias en la rodilla, lo que le hace estar al margen del grupo al igual que Fábio Cardoso, que no cuenta para García Plaza.

El internacional suizo terminó con problemas físicos el entrenamiento del pasado miércoles y ya realizó trabajo individual durante la jornada del jueves para regular cargas. Su ausencia se ha repetido este viernes, por lo que su presencia en la convocatoria para viajar a Barcelona queda pendiente de su evolución en las últimas horas antes del encuentro. Vargas, además, todavía no ha vuelto a jugar después de quedarse fuera de las dos últimas listas mientras el club negociaba una posible salida que finalmente no llegó a producirse.

Luis García Plaza, al comienzo de la sesión del viernes del Sevilla a dos días de jugar ante el Espanyol / Sevilla FC

Luis García Plaza, con todos los fichajes a disposición para medirse al Espanyol

Al margen de Rubén Vargas, que presenta una parameniscitis externa de la rodilla derecha, sobre la cual se le está realizando un tratamiento específico, Luis García Plaza dispone del resto de la plantilla, con la excepción de Fábio Cardoso, que continúa apartado de la dinámica grupal y no entra en los planes del técnico.

Especial atención existe ahora alrededor de los últimos refuerzos. Lucas Stassin y Félix Correia se estrenaron con el grupo el miércoles y ya acumulan varias sesiones de trabajo, mientras que Youssouf Fofana se incorporó el jueves tras aterrizar en Sevilla un día antes. Los tres se encuentran a disposición del técnico y optan a formar parte de la expedición hacia Barcelona en el primer encuentro después de un cierre de mercado que ha aumentado considerablemente las alternativas del preparador sevillista.

También trabajan con normalidad futbolistas como Lucien Agoumé, Isaac Romero, Robbie Ure o Juan Iglesias, que comenzaron la semana entre molestias y trabajo específico, pero se reintegraron rápidamente al grupo. De esta forma, el Sevilla afronta el tramo final de la preparación con la ausencia de Rubén Vargas.

Los nervionenses visitarán el RCDE Stadium este domingo a partir de las 21:00 horas con el objetivo de recuperar el camino de la victoria después de la derrota sufrida frente al Atlético de Madrid. El Sevilla suma seis puntos de nueve posibles tras imponerse al Rayo Vallecano y al Athletic Club antes de caer ante el conjunto rojiblanco, y buscará en Cornellá que el primer tropiezo del curso no corte el buen arranque protagonizado por los de Luis García Plaza.