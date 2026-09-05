Alineación probable del Sevilla ante el Espanyol: Cornellà, campo propicio para jugar con dos delanteros

El Sevilla Fútbol Club visita mañana Cornellà para medirse al Espanyol con el objetivo de reencontrarse con la victoria después de la derrota ante el Atlético de Madrid y con una plantilla más que remodelada tras el cierre del mercado. Luis García Plaza reconoció que la llegada de los últimos fichajes obligará a introducir algunos ajustes en el equipo: "Tenemos que cambiar cosas para poder adaptar las características de los jugadores que han venido a cómo queremos jugar".

El técnico madrileño se mostró satisfecho con los seis puntos de nueve posibles en la previa, aunque reclamó recuperar la intensidad defensiva de las primeras jornadas. "Nos faltó un poco ser ese equipo que estábamos siendo, mucho más incómodo para el rival", señaló. Félix Correia, Lucas Stassin y Yousouff Fofana figuran en la convocatoria, mientras que Rubén Vargas será baja por molestias en la rodilla. García Plaza, en cualquier caso, quiso valorar también a quienes vienen rindiendo bien: "Hay que valorar también que los que están jugando, y están jugando bien".

Alineación del Sevilla Fútbol Club

García Plaza, con un once en Cornellà muy fiel a los pasados

La idea de Luis García Plaza para la visita al Espanyol puede tener su base en un posible cambio de esquema, algo que ha demandado en ruedas de prensa pasadas, sobre todo tras el Athletic, y que gracias a la intervención de José Ignacio Navarro en el mercado, puede hacer realidad en el feudo perico.

Bajo palos es fijo Odysseas Vlachodimos, el seguro sevillista en casi todos los encuentros. Juan Iglesias se perfila como lateral diestro, repitiendo Castrín y Kike Salas en el eje de la zaga, aunque el canterano de Riotorto aún esté algo falto de ritmo tras su lesión veraniega. Gabriel Suazo se ha asentado en el perfil zurdo de la zaga.

En la medular ya debuto Giorgi Kochorashvili ante el Atlético de Madrid con unos minutos interesantes, dándole ritmo a la circulación de los de García Plaza. Ello puede inducir al madrileño a situarlo de inicio junto a Lucien Agoumé en el doble pivote.

Por delante de la medular es donde pueden surgir las novedades. El 4-2-3-1 puede dar paso al 4-4-2, siempre que el madrileño decida prescindir de un mediapunta como puede ser Peque o Guridi, más éste último como tercer medio para aglutinar balón, por dos encaradores en banda.

Ahí, Miguel Sierra, que se estrenó como goleador en la élite ante el cuadro colchonero, partiría en la derecha con Félix Correia debutando, o Ejuke, en la izquierda. "Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los jugadores que llegan dentro de nuestra manera de jugar. Esos matices que hay que darle", manifestó García Plaza, dejando entrever que el cambio de dibujo podría llegar antes de lo esperado. Robbie Ure e Isaac Romero, que ha iniciado bien el curso, podrían ser los dos que partieran de inicio en la delantera.