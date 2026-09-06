Al Sevilla se le escapan los tres puntos en el descuento, pero sobrevive con uno menos ante el Espanyol (1-1)

Fin a la ventana de fichajes y el Sevilla FC visitaba el RCDE Stadium tras un último día de mercado movido con tres caras nuevas. Ninguna de ellas partía de titular, pero García Plaza ya tenía las piezas y el fondo de armario que tanto reclamó en sus intervenciones ante los medios.

El balón echaba a rodar y el Espanyol gozaba de más protagonismo. La primera ocasión, de hecho, sería para los pericos, que gozaron de una falta peligrosa tras un contraataque. Vlachodimos tuvo que intervenir al disparo directo de Javi Hernández para evitar el primer tanto.

Kochorashvili pelea un balón con Alex Calatrava / AFP7 vía Europa Press

El Sevilla trataba de meterse en el partido buscando constantemente el perfil de Ejuke, pero no era capaz de sacar partido. Aunque parecía que los de García Plaza crecían con el paso de los minutos, esto no se traducía con ocasiones sobre la meta de Dmitrovic. Sangante tuvo una acción providencial sobre Roberto, adelantándose al atacante cordobés, que estaba en boca de gol tras un buen balón de El Hilali.

El suspiro más contenido para los locales lo provocó su propio portero, Dmitrovic, que se lució de más tratando de sacar el balón y puso en apuros a su zaga.

El partido, insípido y con poco movimiento más allá de contraataques sin finalizar, se marcharía al descanso con la sensación de que el Espanyol dominaba, pero tampoco creaba.

La segunda parte comenzó y a los diez minutos llegó la polémica de la jornada. El Espanyol recuperó en el centro del campo y lanzó el ataque rápidamente con un balón en profundidad a Roberto. El delantero le ganó la posición a Sangante, que viendo que encaraba portería, decidió lanzarse con vehemencia a por el balón, derribando también al ‘9’ perico. Aunque en la repetición se apreciaba como el francés tocaba el esférico, tanto el VAR como el colegiado vieron la acción como suficiente para sacarle la roja directa.

Con el partido totalmente condicionado, el Espanyol comenzó a dominar con más determinación. El Hilali adelantó a los suyos con un buen golpeo tras cazar un rechace, pero esta vez el VAR sí intervino para llamar al árbitro al monitor. Marcos Fernández, que estaba detrás de Vlachodimos, obstruyó la visibilidad de Castrín, que pudo sacar el balón bajo palos, por lo que el gol se anuló por fuera de juego

Kochorashvili ve una tarjeta amarillas durante el partido / AFP7 vía Europa Press

El Sevilla aun tenía que decir en el partido. Stassin tuvo una buena ocasión poco después de entrar al campo, pero Dmitrovic respondió con una buena parada. La entrada de Fofana, con físico y buenas conducciones, también le sentó bien a los hispalenses, pero no tenía pólvora cuando llegaba al último tercio. Incluso se animó a sorprender al portero local desde el centro del campo, aunque sin fortuna.

Y la suerte le sonrió al Sevilla. Stassin se estrenó por todo lo alto cazando un balón en el área y rematando de primeras para batir a Dmitrovic. El éxtasis sevillista estalló en Cornella con el tanto del belga en el 85’.

Los jugadores del Sevilla celebran el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 4 de LaLiga entre Espanyol y Sevilla / Marta Perez / EFE

El partido parecía que estaba muerto, pero Marcos Fernández, canterano del Real Betis, cazó el rechace de su propio disparo y puso el empate en el marcador. Al Sevilla se le escapaba el partido en el descuento, aunque tuvo Fofana una buena ocasión para la épica, pero no encontró portería. Finalmente, reparto de puntos en Cornellá que saben amargos a un Sevilla que tocó la victoria con la yema de los dedos. Igualmente, los hispalenses siguen invictos lejos de Nervión y todo suma de cara al objetivo de la permanencia.