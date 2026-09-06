Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Espanyol: Stassin y Fofana se estrenan con una gran actuación en Cornellà

El Sevilla suma un punto en Cornellà en un partido marcado por la polémica y la expulsión de Sangante, que dejó a los hispalenses con diez durante buena parte de la segunda mitad. El Espanyol dominó y llegó a encontrar el gol, aunque el VAR lo anuló por fuera de juego.

Cuando parecía que los de García Plaza se llevarían el triunfo con un gol de Stassin, Marcos Fernández apareció en el minuto 98 para poner el empate. Un punto de resistencia para un Sevilla que volvió a verse condicionado por la polémica arbitral.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

Luis García Plaza (6): De nuevo no cala su idea de inicio, pero funciona tras los cambios. El equipo no jugó mal con uno menos tras sus intervenciones desde el banquillo.

Vlachodimos (6): Tuvo una buena parada en el arranque del partido. En el gol anulado al Espanyol, deja el balón muerto en el área tras no poder blocarla, pero se creció en los minutos finales del partido con una gran parada en el descuento. Poco pudo hacer en el gol del empate.

Juan Iglesias (5): Creció en el partido, pero debe dar mucho más. No dificultó nada la asistencia en el gol anulado al El Hilali. Muy poco entendimiento en las marcas en el gol del empate.

Sangante (5): Estaba sublime en acciones defensivas, pero desacertado con los pies. Tuvo una gran interceptación para quitarle una ocasión de peligro. Fue expulsado en la segunda mitad tras robarle el balón a Roberto con una entrada como último hombre. La polémica de la jornada.

Kike Salas (7): De nuevo, líder de la zaga hispalense. Tuvo un error en la primera mitad que le pudo costar caro a los suyos, pero lo solventó a lo largo del encuentro con sus intervenciones.

Suazo (5): No ha sido su peor partido, pero debe dar mucho más el capitán del Sevilla.

Kochorashvili (4): Vio la tarjeta a los pocos minutos de empezar. Activo y con presencia con balón, pero no estuvo acertado. Perdió 11 balones. Sustituido por Fofana en el 54’

Agoumé (6): Mejoró tras la entrada de Fofana, pero al igual que sus compañeros de

inicio, se le vio desbordado en el primer tiempo. Muy bien en recuperación de balones.

Guridi (4): Sobrepasado ante el dominio del Espanyol. Muy intenso, como de costumbre, pero poco más. Sustituído por Manu Bueno

Ejuke (5): El más activo en el Sevilla en la primera mitad, pero con poco impacto. Fue sustituído por Castrín tras la roja a Sangante.

Sierra (5): Partido discreto del joven extremo sevillista. Estuvo ayudando mucho en defensa, pero poco protagonismo en ataque. Fue sustituido por Carmona.

Ure (4): Sin apenas participación. Se le debe empezar a exigir ser más determinante en el último tercio y en el área. Fue sustituído en el 52’ por Stassin

Suplentes

Fofana (7): Muy buena carta de presentación. Puro músculo para el centro del campo y sus conducciones daban vida a un Sevilla azotado tras la expulsión de Sangante.

Stassin (8): Al igual que su compañero, entró muy bien desde el banquillo. Tiene gol, que no es poco. Falló una ocasión clara ante Dmitrovic y apareció fulminante en el área para poner el único tanto del Sevilla.

Castrín (5): Sólido, como de costumbre en los minutos que participó. Poco contundente en el gol del empate.

Carmona (3): No está siendo el mejor arranque liguero para el canterano sevillista. No se aclaró con el resto de la zaga en las marcas en el gol del Espanyol.

Manu Bueno (4): Muy poco impacto desde el banquillo.