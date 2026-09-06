Luis García Plaza abre la puerta a un nuevo Sevilla ante el Espanyol con nuevas armas ofensivas tras el cierre del mercado

El Sevilla Fútbol Club visita este domingo al Espanyol en Cornellà con la intención de recuperar el camino de la victoria y confirmar que el tropiezo ante el Atlético de Madrid no fue más que un paréntesis dentro de un inicio de temporada que, por ahora, mantiene a los nervionenses con seis puntos de nueve posibles. El encuentro, que comenzará a las 21:00 horas, será además el primero después de un cierre de mercado que ha modificado sensiblemente la plantilla de Luis García Plaza y que abre nuevas posibilidades para el técnico madrileño.

El Sevilla llega a Barcelona después de haber ganado a Rayo Vallecano y Athletic Club antes de caer frente al Atlético. Una derrota que dejó alguna señal de alarma, especialmente en el comportamiento defensivo, aunque García Plaza prefirió quedarse también con el volumen ofensivo generado por su equipo. "Nos faltó un poco ser ese equipo que estábamos siendo, mucho más incómodo para el rival", reconoció el preparador madrileño, quien insistió durante la semana en la necesidad de recuperar la intensidad y el ritmo sin balón mostrados en las primeras jornadas.

Enfrente estará un Espanyol que sólo ha sumado tres puntos en este comienzo de campeonato y que llega después de encadenar derrotas ante Real Sociedad y Real Madrid. Cornellà aparece, por tanto, como una nueva prueba para un Sevilla que pretende conservar las buenas sensaciones del arranque y evitar que el primer revés del curso tenga continuidad.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Nuevas piezas ofensivas para cambiar el Sevilla y el esquema

Buena parte de la atención estará puesta en los últimos fichajes. Félix Correia, Lucas Stassin y Youssouf Fofana forman parte de los planes de García Plaza para la cita después de completar sus primeros entrenamientos como sevillistas. Los tres viajan, aunque el entrenador ya dejó claro que sus situaciones físicas son diferentes y que no todos parten con las mismas opciones de tener minutos. El extremo lisboeta es quien parte con más opciones.

El propio técnico reconoció que la llegada de estos futbolistas obliga a retocar algunas de las ideas utilizadas hasta ahora. "Tenemos que cambiar cosas para poder adaptar las características de los jugadores que han venido a cómo queremos jugar", explicó tras desvelar que el cuerpo técnico mantuvo una reunión de casi cuatro horas para estudiar las nuevas variantes que permite la plantilla.

Eso podría traducirse incluso en una modificación del dibujo. El habitual 4-2-3-1 ofrece ahora la posibilidad de transformarse en un 4-4-2, con dos extremos y dos delanteros, una opción que García Plaza ya había deslizado antes de que terminase el mercado. Miguel Sierra, goleador ante el Atlético, podría partir desde la derecha, mientras que Félix Correia o Ejuke aparecen como alternativas en la izquierda. Arriba, Isaac Romero y Robbie Ure tienen opciones de compartir ataque, sin perder de vista a Stassin como nuevo recurso ofensivo. Jon Guridi es quien puede alterar todo lo descrito sobre el papel y que el dibujo de las tres primeras jornadas siga presente con el de Azpeitia por delante del doble pivote.

En la medular, Giorgi Kochorashvili dejó buenos minutos en su estreno y aspira a acompañar a Lucien Agoumé, mientras que la defensa apunta a mantener una línea reconocible con Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo por delante de Vlachodimos.

Rubén Vargas, la principal ausencia

La única baja relevante es la de Rubén Vargas, que arrastra una parameniscitis externa en la rodilla derecha y continúa con tratamiento específico. El internacional suizo no estará en Cornellà después de una semana marcada además por su frustrada salida en el cierre del mercado. García Plaza confía, no obstante, en recuperarlo para la causa cuando vuelva a estar físicamente disponible.

Con una plantilla ya prácticamente definitiva y más alternativas que hace apenas una semana, el Sevilla comienza en Barcelona una nueva fase de su temporada. Cornellà servirá para comprobar cuánto tardan los últimos fichajes en cambiarle la cara al equipo y, sobre todo, si los nervionenses son capaces de volver a ser ese conjunto intenso e incómodo que les permitió arrancar el campeonato con dos victorias en tres jornadas.

Los de Luis García Plaza buscan la continuidad lograda en las primeras jornadas, aparcar lo sucedido ante un rival de mayor nivel como el Atlético e ir echando puntos al saco en una temporada cuyo objetivo principal es no pasar apuros.