Luis García Plaza, sorprendido por la expulsión de Sangante: "Tengo el móvil lleno diciendo que no es roja"

Luis García Plaza compareció ante los medios tras el empate cosechado en el RCDE Stadium ante el Espanyol. El entrenador del Sevilla Fútbol Club se mostró atónito ante las decisiones arbitrales y espera que el equipo siga compitiendo en la siguiente jornada.

Sobre la expulsión de Sangante: "Nos estamos complicando mucho, yo creo, en todas las decisiones. El gol de ayer en Vallecas, la jugada de hoy… Es que da a la pelota, no es roja. No hay ninguna interpretación, está claro. Otra cosa es que vaya fuerte y se lo lleve por delante, pero va al suelo, va al balón y después no puede quitarse del medio. No puede desaparecer. Hay demasiadas interpretaciones, a veces a favor y a veces en contra. Como cuando dijeron que la roja en Bilbao no era roja. Hay demasiadas complicaciones. El fútbol, para mí, es más sencillo. Pero bueno, todos coinciden en que no es roja, todos los que lo han visto bien en el campo. Ya está, no pasa nada. Es una pena, porque se nos va el partido en el último minuto".

Arouna Sangante durante una jugada del partido / AFP7 vía Europa Press

Sobre las explicaciones del árbitro: "El árbitro no me ha explicado las jugadas. Cuando me ha enseñado tarjeta me ha explicado la expulsión, pero los goles no sé por qué uno sí y uno no. No las he visto tampoco en el penalti. Ahora tengo el móvil lleno diciendo que no es roja".

Sobre el partido: "Vamos a hablar de fútbol. Creo que ha sido un partido tácticamente muy rico. Un equipo que nos ha superado al principio, pero que hemos ajustado bien al cuarto de hora. Con diez hemos hecho un partidazo. No solo por el gol, es que nos hemos plantado delante del portero y podríamos haber hecho el 0-1 antes. El gol es de una manera rara. No podemos defender el área así. Es un error que tenemos que corregir. Los puntos valen igual en la primera jornada que en cualquier otra. Ya hemos conseguido siete. Es verdad que nuestros partidos están siendo movidos, con situaciones chulas de ver, un equipo entretenido. Pero ahora, cuando termina el mercado, empieza otra liga".

Sobre la competitividad del equipo: "Estamos viendo un Sevilla que compite cada partido. Incluso cuando el Atlético de Madrid nos supera con un 3-0 en la primera parte, en la segunda nos ponemos 1-0, luego otro penalti a Kike y es otra historia. Estamos compitiendo y no quiero que eso se pierda, porque la Primera División es muy dura. Se vio la temporada pasada, se pasan rachas muy malas".

Lucas Stassin pelea un balón con Omar El Hilali / AFP7 vía Europa Press

Sobre los nuevos fichajes: "Bien. Fofana llevaba desde el 1 de febrero sin jugar 90 minutos y va a ser un jugador que nos va a dar mucha presencia física. Lucas Stassin también muy bien. Puede jugar en algún momento con Isaac o con Robbie. Son jugadores que llevan pocos entrenamientos. A Félix lo iba a sacar, pero con la expulsión no he podido sacarlo. Todos son importantes y entre todos trataremos de llegar al objetivo".