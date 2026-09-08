José María del Nido Carrasco habla de la “supervivencia” del Sevilla FC: “Estamos muy cerca de acabar esa regeneración económica”

José María Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla FC, ha vuelto a comparecer ante los medios tres meses después de su última intervención pública. Ha cambiado mucho desde entonces, al menos, el ambiente que se respira en Nervión. Todo fruto, en gran medida, de la situación deportiva del club, no tan delicada como pasados arranques ligueros, y el balance del mercado de fichajes.

Del Nido ha hecho balance del final de la ventana estival de fichajes, así como ha repasado la situación económica de la entidad.

Balance del mercado: “Yo creo que el balance debe ser positivo. Hemos hecho un mercado responsable, tanto en lo deportivo como en lo económico. Seguimos mejorando la situación económica del equipo, seguimos reconstruyendo la plantilla y hemos tenido un buen comienzo de temporada, sumando siete puntos de doce posibles. Pero no me quedaría con esa frase: un mercado responsable tanto en lo deportivo como en lo económico.”

Objetivo de la temporada: “Nosotros somos conscientes de que venimos de dos temporadas en las que hemos sufrido mucho y el objetivo del Sevilla este año es no sufrir. Ya lo han dicho el entrenador y el director deportivo y esas son las líneas marcadas desde la entidad.”

José Ignacio Navarro: “Hay muchas diferencias a la hora de trabajar. Los directores deportivos que ha habido en el Sevilla siempre han intentado hacer lo mejor dentro de las circunstancias económicas en las que nos hemos movido en estos dos últimos años. Cuando el club y Antonio consensuaron que iba a dejar de ser director deportivo del Sevilla, apostamos por Ignacio y a día de hoy estamos contentísimos con su trabajo y satisfechos de la decisión que tomamos.”

Fichaje de Fofana: “Con respecto a la contratación de Youssouf, el entrenador nos había pedido que para completar la plantilla quería un número seis, un pivote. Nosotros, para satisfacer la petición del entrenador, el último día del mercado fuimos hasta el final hasta que se dio la circunstancia de que se cayó la operación del Olympique de Lyon para la contratación de Youssouf. Se metió la documentación en la plataforma de LaLiga y nos faltó hablar con el Papa para convencerlo de que Youssouf fuera jugador del Sevilla y, como digo, satisfacer la petición de nuestro entrenador.”

Reducción de gastos: “Cuando tomé posesión del cargo, uno de los objetivos prioritarios para garantizar la supervivencia del Sevilla fue ajustar las cuentas. Nosotros, en los últimos 24 meses, hemos reducido los gastos del Sevilla de los 165 millones de euros a 135 millones de euros. Hemos reducido en 24 meses 30 millones de euros los gastos del Sevilla. Hemos estado dos temporadas en las que hemos sufrido mucho en lo deportivo y, al final, teníamos que buscar, como también he comentado, plantillas más eficientes, en las que todo el dinero que gastemos en la plantilla del Sevilla lleve la camiseta del Sevilla y juegue en el Sevilla. Esta temporada esperamos que sea la última en la que dicha circunstancia no ocurra, como ha pasado en las dos anteriores. Y dentro de esa eficiencia y del acierto de nuestro director deportivo y de nuestro entrenador sacando rendimiento a la plantilla, esperamos, como digo, este año no sufrir y después ir creando la base del Sevilla del futuro que todos queremos.”

Deuda del Sevilla: “A principios de junio, cuando hablé para hacer el balance de la temporada, dije que la deuda neta del Sevilla era de 90 millones de euros y, a día de hoy, tres meses más tarde, la deuda neta del Sevilla es de 60 millones de euros. Por lo cual, hemos mejorado la deuda neta en 30 millones de euros, siguiendo dando pasos en esa regeneración económica y deportiva, como nos marcamos hace poco más de dos años.”

Patrocinador principal: “La misma que siempre. Tenemos un departamento de patrocinio que está trabajando para vender los diferentes activos de la equipación del Sevilla que no están vendidos. Uno de ellos es el main sponsor y esperamos en las próximas semanas tener solucionada dicha circunstancia.”

Su situación personal: “El verano más tranquilo desde que estoy en el Sevilla debe de ser casi el verano más duro de mi vida. Hemos estado desde el 27 de mayo, que venimos de un final de temporada durísimo. Ha sido duro para todos los sevillistas. Imaginaros para mí, que era el presidente. Ha sido un verano más duro porque nos hemos dejado la vida para integrar, dentro de nuestras circunstancias económicas, hacer la mejor plantilla posible y más responsable posible. Yo me encuentro igual que siempre. Tengo clara cuál es la hoja de ruta, tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer para esa regeneración deportiva y económica y las líneas maestras que tenemos desde el Consejo de Administración marcadas. Y no he cogido aire porque me he vaciado y no he tenido tiempo de trabajar en el Sevilla en este mercado de verano.”

Futuro del estadio: “Seguimos igual. El plan de ordenación ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla. Se han realizado alegaciones a dicha aprobación provisional. Nosotros hemos formulado alegaciones frente a dichas alegaciones. Estamos pendientes de la aprobación definitiva y nos quedan dos pasos, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, en los que va a seguir trabajando el Consejo de Administración. A partir de ahí, la fecha era junio de 2027. Tendríamos que llevarlo a una junta general de accionistas para que, por mayoría cualificada, dos tercios de dichos proyectos sean aprobados. Yo lo que quise decir es que habría que ver si esa ejecución se realizará por nosotros o dependiendo de cómo vaya el futuro del club.”

Venta del Sevilla: “Mis opiniones personales creo que no tienen sentido cuando estoy haciendo una rueda de prensa a balance de la situación actual del club. Yo no soy nadie para decir lo que los accionistas tienen que hacer con sus paquetes accionariales. Estoy tranquilo porque me consta que ellos, uno de los factores que van a tener en cuenta en caso de que esa operación corporativa se produzca, es que sea o consideren que es bueno para el Sevilla Fútbol Club. Yo no me atrevo a decir lo que tienen que hacer ellos con sus acciones. No voy a contestar, Manolo, porque no son mis acciones. Si fueran mis acciones, me diría yo lo que haría con las mías. Yo, como sabéis, tengo 300 acciones de las 103.400. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer cada uno con sus acciones.”

Mercado de invierno: “Nosotros, a nivel de límite, hemos consumido prácticamente en su totalidad toda la capacidad que hemos generado con las salidas en este mercado de verano. Siempre todas las plantillas, hasta el mejor equipo del mundo, son mejorables, pero nosotros, tanto el entrenador como la dirección deportiva y el presidente, estamos contentos con la plantilla. Estamos convencidos de que la plantilla va a competir y ahora, cuando llegue el mercado de invierno, veremos si en alguna posición nos hemos quedado cortos y tendríamos que generar límite para poder hacer alguna incorporación.”

Hoja de ruta económica: “La hoja de ruta que marcábamos era volver a reducir la plantilla, apostar por jugadores desconocidos en el mercado y apostar por la cantera. Esa apuesta nos ha permitido en los dos últimos años vender a siete jugadores, dos canteranos y cinco jugadores que han sido contratados en los dos últimos años, por 125 millones de euros entre fijos y variables. No es necesaria una ampliación de capital. Una ampliación de capital aceleraría los procesos de recuperación económica y deportiva porque te permitiría ver el mercado con más dinero. Pero en el Sevilla, yo lo he dicho siempre, no necesito una ampliación de capital. Necesito conseguirlo con esa hoja de ruta y, si la hubiera, aceleraría los procesos porque tendría más capacidad de ir al mercado.”

Proceso de venta: “Yo, como he dicho en varias ocasiones, la verdad es que no tengo nada que ver con el proceso de venta. Yo me dedico a dirigir el club junto con el resto de los trabajadores del Sevilla. Los accionistas hicieron un comunicado por allá, creo que fue en junio, a principios de junio, y yo me remito a lo que ellos dijeron porque no tengo ninguna relación con el proceso de venta.”

Ventas y capacidad de gasto: “El año pasado vendimos entre fijos y variables 70 millones de euros y este año algo más de 50, por lo cual el mercado de ventas del año pasado fue mejor que el de este. Las normas de LaLiga funcionan de manera que el ahorro del coste de un jugador, si es franquicia, tiene que costar más del 5% del coste total de la plantilla a uno de julio de cada temporada. Te permite gastarte el 70% si es franquicia o el 60% si no es franquicia del ahorro. Sin embargo, las plusvalías te permiten gastarte el 35% de la plusvalía si es un jugador franquicia y el 20% si no es un jugador franquicia. Con lo cual, el ahorro te permite hacer una mayor inversión que la venta y la generación de plusvalías en los traspasos de jugadores. Por lo cual, el año pasado gastamos todo lo que podíamos y llegamos a hacer una inversión de 250.000 euros en ocho jugadores y este año hemos llegado a gastar alrededor de 17 millones de euros porque ha habido más ahorros que ventas, aunque también ha habido ventas. Y todo eso mejora también las cuentas de ganancias, la tesorería y todos los parámetros económicos que hay que tener en cuenta cuando una compañía de Argentina.”

Nuevo Sánchez-Pizjuán: “Es cierto que uno de los motivos por los que estamos trabajando en la construcción de un nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán es porque este se ha quedado pequeño. Hay más de 20.000 socios entre rojos y blancos que quieren ser socios del Sevilla. Instalamos políticas como la de fusión de abonos para que el abonado que no pueda venir al campo ceda su abono y pueda venir otro sevillista, aunque no siendo abonado, sino comprando una entrada. La única solución es hacer un campo más grande porque se sigue renovando casi un 100% de los abonos del Sevilla. O hacemos un campo más grande o la única opción son esos asientos libres de abonados que no vienen al campo y que son utilizados por sevillistas, no mediante sacarse un abono, sino sacándose una entrada.”

Estadio durante las obras: “La idea que nosotros teníamos era jugar en el estadio de La Cartuja. Aún no estamos en esa situación, por lo cual no hemos hecho la consulta, pero yo estoy convencido de que la Junta de Andalucía, una Junta tan grande como el Sevilla, seguro que les facilita poder hacer el nuevo campo del Sánchez-Pizjuán, de vital importancia o de mucha importancia para la ciudad de Sevilla.”

Relación con el Consejo: “Con todo el Consejo la relación es normal. No me consta que hubiera una corriente que dijera que los consejeros no nos llevamos bien entre nosotros. Sería tan sencillo, si no nos lleváramos bien, como en una reunión de Consejo, proponer el cese del presidente y cesarme. Una Junta de accionistas, que controla la mayoría del capital social, pesa en el Consejo de Administración, por lo cual la relación es exactamente la misma.”

Préstamos de Goldman Sachs: “Sí, el Sevilla tiene una serie de préstamos solicitados, dos en uno o en dos tramos, con Goldman, que se están atendiendo con normalidad, lo que nos ha permitido no tener rupturas de tesorería, de cash flow, durante el tiempo que el Sevilla se reconstruye o se regenera económicamente. Se han atendido con total normalidad, sin ningún tipo de problema. Estaba en la estrategia seguida en esa situación para mantener la tesorería sin rupturas. Y no tenemos ningún problema con el Consejo de Administración ni con ninguna otra. El Sevilla atiende pagos, no tiene rupturas de cash flow.”

Críticas de la afición: “Yo siempre que he hablado he dicho que yo no soy nadie para decirle nada a la afición. La afición siempre está con su equipo, que para mí es lo importante. Yo, cuando tomé posesión del cargo, dije que tenía que regenerar económica y deportivamente al Sevilla, y lo hago porque es lo que necesita el Sevilla. Y lo he dicho, he utilizado la palabra supervivencia. Estamos muy cerca de acabar esa regeneración económica y deportiva. Yo preferiría que no hubiera esa misma afección contra mí, es obvio, pero yo no gestiono al Sevilla ni para modificar esa situación ni por nada. Lo hago por una cuestión de responsabilidad porque soy el administrador que lidera el Consejo de Administración y es mi única obligación estar con la compañía.”

Garantías de Goldman Sachs: “Nosotros con Goldman, el Sevilla tiene un préstamo concedido en dos tramos, con unas garantías, unas prendas constituidas por el Sevilla. Las acciones son de personas físicas o jurídicas que no tienen nada que ver con el Sevilla. Es imposible que por el impago del Sevilla se queden con las acciones de terceras personas que no tienen nada que ver con el Sevilla. Es como si yo no pago una deuda y se la cobran a Agustín López, que está aquí en la primera fila. No tiene nada absolutamente que ver.”

La valoración de la plantilla de Luis García Plaza: “El problema que nos encontramos siempre, que es un debate que creo que tiene imposible solución, es que los mercados no acaban y empiezan los partidos. El míster durante un momento preparó toda la pretemporada con un jugador como Oso. Preparó el partido con Atlético de Madrid con Oso como titular en los ensayos que hacía durante la semana y dos días antes de que se disputara el partido se produce la venta de Oso. Es fruto de que el mercado está abierto y el Sevilla tiene que comprar y vender jugadores, lo dije hace dos años y medio, para generar caja y para esa regeneración económica. Y después él ha dicho que el mercado era impresionante o extraordinario o algo así, resaltando el trabajo de José y el mío. Yo se lo agradezco y él está muy contento con la plantilla. Estamos todos muy contentos con la plantilla y estamos convencidos de que la plantilla va a competir y que este año no vamos a sufrir.”