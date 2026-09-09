Félix Correia habló con Nianzou antes de fichar por el Sevilla: “Me dijo que era un gran club y que sería feliz aquí”

Félix Correia ha sido presentado oficialmente ante los medios como nuevo jugador del Sevilla FC. El portugués, que llega procedente del Lille en calidad de cedido, se ha mostrado “muy contento” por su fichaje en una comparecencia en la que ha estado acompañado por sus dos nuevos compañeros, Lucas Stassin y Youssouf Fofana.

La adaptación al club. "Estoy muy contento por estar aquí. Pocos días para trabajar, pocos días para descansar, pero no he jugado y pienso que lo importante era competir en un campo difícil como el del Espanyol. No jugué por la roja de Sangante, pero pienso que competir hasta el final es muy bueno y nuestra afición es muy buena también. Estoy muy contento de estar aquí. Ahora a pensar en Valencia".

Cómo fue el fichaje. "El Sevilla fue un club que fue importante en esta fase final del mercado. Sentí cariño, amor y me gusta el proyecto, un club con gran historia. Tenía otras opciones, lo normal del mercado, pero ves la historia del club y te decides. Ahora tenemos que pensar en Valencia, luego iremos partido a partido a competir y con ambición".

Las primeras semanas en el equipo. "Todo la gente, el club, todo ha sido espectacular. Es importante para mí la lengua y por eso quiero mejorar. La dificultad fue solo el calor porque como club fue todo excelente".

Él como jugador. "No tengo miedo de asumir responsabilidades. Uno de mis objetivos es intentar jugar lo más alto posible, Champions, Europa League... Siempre pienso así. Vamos para arriba. Hay que pensar siempre en alto pero ir partido a partido, no se puede ganar siempre, pero siempre vamos a competir. No tengo ningún problema en asumir esa presión".

El viaje a Sevilla con su compañero. "Yo sabía que el Sevilla era un club grande pero no que tenía esta gran dimensión. La primera cosa que me chocó cuando llegué y vi tanta gente".

Posible debut el viernes con el Valencia. "Estoy preparado para ayudar al equipo. El equipo me va a ayudar también mucho a mí estoy preparado para este desafío en mi carrera. Vamos bien. El estadio nos dará más fuerza para continuar y estoy muy ansioso por empezar".

Conversación con Nianzou. "No hablé con nadie. No tuve tiempo, aunque sí lo hizo con Nianzou. Me dijo que era un gran club y que sería feliz aquí. Me mandó un mensaje de que si me podía ayudar y que buena suerte. Yo ya sabía sobre el club porque hubo otros portugueses y tenía conocimiento del club, pero no hablé con otro jugador del Sevilla porque ya conocía el club".