Fofana define el objetivo de la temporada del Sevilla: “Que los aficionados tengan ganas de ver a su equipo”

Fofana ya ejerce como sevillista. El centrocampista francés, procedente del Milán, ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Sevilla FC en un acto en el que ha estado acompañado por el director deportivo José Ignacio Navarro y por sus compañeros de mercado Félix Correia y Stassin. El futbolista, que llegó a Nervión en los últimos compases del mercado tras una operación que se cerró con mucha rapidez, afronta su nueva etapa con ilusión y convencido de que ha llegado a un club con una gran historia.

Su adaptación al equipo. “La adaptación está funcionando bastante bien. Estamos jugando en un gran equipo con un grandes compañeros que nos han acogido muy bien. No ha sido muy fácil porque teníamos que preparar el partido, pero al final todo ha sido muy positivo, incluso jugando unos minutos. El staff nos ha dado esa confianza”.

Cómo se dio su fichaje. “Es verdad que todo se hizo en los últimos minutos del mercado. Pero cuando recibí este primer contacto del Sevilla junto con los agentes se hizo todo muy rápido, estaba convencido en ser jugador del Sevilla. Doy prioridad a la personas que quieren que esté en su equipo, di mi palabra y en pocas horas se pudo hacer. Es cierto que en aquel momento fue tenso pero todo fue bien”.

Su situación en el mercado. “Es cierto que ha habido muchos rumores, pero en la vida Dios todo lo que hace es algo positivo y algo bueno, al final tuve la oportunidad de venir al Sevilla después de que fallase el Lyon. Estoy muy contento de que llegue esta oportunidad, no podría soñar algo mejor”.

Qué le diría a su pasado que tuvo que compaginar otros trabajos. “Le diría que continuara con su trabaja y creyendo en él y con sus esfuerzo. Hubo un momento en el que pensó dejar el futbol, pero la vida y el trabajo da sus resultados”.

Su adaptación a la ciudad . “Es una cultura nueva, una de la mejores regiones de Europa, vemos a la gente por la calle y no es asé en todos los clubes. Creo que toda la gente está implicada en la vida del club, pero también tiene que funcionar dentro del campo. En cuanto a los objetivos, hay que volver a conseguir que este estadio sea un bastión, que siempre podamos ganar los tres puntos y que los aficionados tengan ganas de ver a su equipo. Tenemos que ser competitivos”.

Rumores del Betis. “Me gustaría agradecer la ayuda a mis agentes, han habido muchos rumores y han tenido mucho trabajo. Yo mismo veía noticias en los medios. Personalmente, yo no puedo hablaros de todos los equipos de todos los equipos interesado, solo he hablado con ellos del Sevilla”.

Su perfil como jugador. “Creo que puedo aportar al equipo mi calidad, sobre todo física, creo que mi principal fortaleza es que me puedo adaptar muy bien a mis compañeros de equipo, aunque todavía no he asimilado todas las cualidades de mis compañeros de equipo, pero los puedo ayudar. Soy un centrocampista híbrido que puede jugar tanto atrás o delante”.

Cómo llega físicamente. “Físicamente, si me comparo con otros jugadores, he tenido la mitad de preparación, pero creo que no va a ser una excusa. Del porcentaje no sé qué decirte, pero yo siempre doy el cien por cien”.

Conversación con Agoumé. “No he hablado con otros jugadores, lo que puedo decir es que una vez se cerró la operación hablé con Agoume, porque quería conocer la situación actual del club, no lo que otros jugadores pasados conocían, sino como era ahora mismo”.