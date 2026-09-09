El Sevilla FC muestra sus condolencias a Monchi tras el fallecimiento de su hermana Catalina Rodríguez

Catalina Rodríguez Verdejo, hermana de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, y esposa del exjugador del CD San Fernando Juan Patudo, ha fallecido este martes, según ha comunicado la entidad isleña a través de sus redes sociales.

El club gaditano trasladó la triste noticia a última hora de la noche, expresando su “más profundo pesar” y enviando todo su apoyo a Monchi, a Juan Patudo y a toda su familia en estos momentos difíciles.

“Lamentamos comunicar la triste noticia del fallecimiento de Catalina Rodríguez Verdejo, hermana de nuestro presidente Ramón Rodríguez, Monchi, y esposa del exjugador azulino Juan Patudo”, señaló el CD San Fernando en su mensaje.

El Sevilla FC y el RCD Espanyol trasladan su pésame a Monchi y su familia

La entidad azulina quiso recordar también la vinculación de Juan Patudo con el club, al tiempo que mostró sus condolencias a una familia muy ligada al fútbol andaluz.

El Sevilla FC también se sumó a las muestras de cariño hacia quien fuera su director deportivo durante una de las etapas más exitosas de su historia. “El Sevilla FC desea trasladar a Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, y a toda su familia su más sentido pésame y el máximo ánimo posible en estos duros momentos. Descanse en paz”, publicó el club nervionense.

También el RCD Espanyol, donde actualmente Monchi ejerce como director general deportivo, trasladó sus condolencias por el fallecimiento de Catalina Rodríguez: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Catalina Rodríguez Verdejo, hermana de nuestro Director General Deportivo, Monchi”.

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La pérdida ha provocado numerosas muestras de apoyo hacia Monchi y toda su familia por parte de clubes y aficionados del fútbol español.