Stassin desvela por qué decidió fichar por el Sevilla: “Yo ya sentía simpatía por este club”

Stassin ya luce como sevillista. El delantero belga ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Sevilla FC en un acto en el que ha estado acompañado por el director deportivo José Ignacio Navarro y por sus compañeros Félix Correia y Fofana. El atacante, que llegó en el último día de la ventana de fichajes, se estrenó como goleador en sus primeros minutos con la camiseta nervionense y afronta su nueva etapa en LaLiga con ilusión y ambición.

Su adaptación al equipo. “Voy a intentar aprender español poco a poco. Hemos tenido una acogida muy buena, hemos llegado todo en el último día del mercado. Ya hemos podido tener minutos de juego, nos sentimos muy bien en el equipo”.

Su primer gol como sevillista. “Siempre es algo magnifico marcar y cima en el primer partido, aunque me hubiesen gustado los tres puntos, espero continuar de esta manera y seguir marcando”.

El porqué de elegir al Sevilla. “Para mí es una gran oportunidad porque sabemos todo lo que ha conseguido el Sevilla, me sentí muy contento cuando me hablaron del proyecto”.

Adaptación a LaLiga “Para mí es la primera vez que juego en España, por lo cual voy a intentar adaptarme lo más rápido posible en el vestuario. Es un nuevo campeonate y voy a intentar dar mi mejor versión para ayudar al equipo”.

Cómo debe ser el equipo . “Tenemos que ser muy competitivos, intentar pensar en cada partido, somos una familia. Tenemos que intentar ganar los partidos y veremos que conseguiremos, pero espero que devolvamos al club a donde siempre ha estado.”.

El vuelo a Sevilla con su compañero. “Me dijeron que también iba a volar con Correia, hicimos todos juntos, estuvo bien, ya he credo un pequeño vinculo en ese viaje.”.

Su perfil como jugador. “Voy a intentar marcar los máximos goles posibles, pensar en cada partido y marcar goles importantes. El nueve tiene que marcar y participar en el juego, voy a intentar marcar para conseguir los máximos puntos posibles”.

Conversación con Lukebakio. “Es verdad que hablé con Lukebakio y algún belga que han pasado por el Sevilla y me dijeron que era magnífico, yo, sinceramente, ya sentía simpatía por este club, me han acogido muy bien y me había n dicho que iría todo genial, que hay mucho calidad en el vestuario y veremos cómo va a funcionar todo”.

Jugar solo o acompañado. “A Robbie lo conozco porque coincide con él en el Anderletch. Juego muy bien con tres delanteros, luego será el entrenador el que decir cómo vamos a jugar, si yo solo o con dos o tres delanteros.”.