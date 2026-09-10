Un aficionado del Sevilla FC se enfrenta a un año y nueve meses de cárcel por llamar "mono" a Vinicius: será juzgado a finales de mes

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto celebrar el próximo día 22 de septiembre el juicio contra un aficionado del Sevilla FC que llamó "mono" a Vinicius Jr. durante un partido de La Liga en el Sánchez Pizjuán. El aficionado se sentará finalmente en el banquillo este mes después de que la vista fuera pospuesta el pasado mes de abril.

Cabe recordar que la Fiscalía pide un año y nueve meses de cárcel para el sevillista por la comisión de un delito de contra la integridad moral. El Ministerio Público recoge en su escrito de acusación que el aficionado llamó "mono" al futbolista varias veces durante los 90 minutos de encuentro, simuló "los gestos de los primates" y le hizo "uh, uh, uh, uh".

En este sentido, insiste el escrito de acusación que el hincha se encontraba situado en la grada de Gol Norte, en una zona muy cercana al terreno de juego, durante la disputa del encuentro disputado entre el Sevilla FC y el Real Madrid en octubre de 2023. "Se dirigió a [Vinicius] de forma reiterada insultándole con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador, profiriendo contra el mismo gritos y gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca", expone la acusación.

Las "manifestaciones de menosprecio consistieron en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida "mono" así como los sonidos "uh, uh, uh, uh", onomatopeya que imita el sonido emitido por los primates y que, como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol".

Incide igualmente la Fiscalía en que todo se produjo "ante una audiencia importante de televisión, radio y medios de comunicación escritos y digitales". El Sevilla FC expulsó a este socio nada más conocerse los hechos.

Prohibido entrar en estadios de hasta Primera RFEF

A esta persona se le acusa de un delito contra la integridad moral penado en el artículo 173.1 del Código Penal y se le suma un agravante por haber actuado "por motivos racistas", según la Fiscalía. Se le solicita un año y nueve meses de prisión. En este caso están personados tanto La Liga como el Real Madrid.

Además de la pena de cárcel, se le podría imponer una sanción por tiempo de dos años de prohibición de acceso a los estadios. En caso de imponérsele esta sanción, implicaría que no podrá acceder a estadios donde se celebren partidos de la LFP o de competiciones organizadas por la RFEF. En este punto, la Fiscalía reseña que se refiere a partidos de Copa del Rey, Supercopa de España y de Europa, partidos profesionales de competiciones internacionales, así como de selecciones nacionales de cualquier categoría. Hace mención a Primera RFEF, aunque también están organizadas por la Federación Española de Fútbol las categorías de Segunda y Tercera RFEF, por lo que la prohibición se extendería a ellas y este aficionado quedaría relegado a ver fútbol regional.