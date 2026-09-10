Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madre soltera y vuelta al cole SevillaClases de 22 alumnosDimite alcalde de Villanueva del AriscalAuditorio Rocío JuradoAficionado del Sevilla FC insulta a ViniciusJavier Guillén, sobre La Vuelta 2027 en SevillaMapa cerveza fría SevillaToros en Canal SurEstadio Cartuja MundialRestaurante favorito Luis de la FuenteAgentes IA trámites Junta AndalucíaCresta Sahariana SevillaConstantina contra la ola de calor
instagramlinkedin

Alineación probable del Sevilla ante el Valencia: físico en el centro del campo y verticalidad en las bandas para no fallar ante un rival tocado

García Plaza valora todas las posibilidades para el once antes de un duelo en el que Stassin y Ure pugnan por la titularidad

Luis Garcia Plaza durante el partido de la semana pasada contra el Espanyol en Cornellà

Luis Garcia Plaza durante el partido de la semana pasada contra el Espanyol en Cornellà / AFP7 vía Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo León

Pablo León

El Sevilla Fútbol Club recibe este viernes a las 21:00 al Valencia CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El cuadro de Luis García Plaza, pese a llevar dos partidos sin conseguir sumar de tres, está dejando grandes sensaciones en este arranque liguero. Por juego, idea, competitividad y resultados, el sevillismo está viviendo una etapa de calma tras años viviendo tensión desde las primeras jornadas.

Una situación en la que sí se encuentra el cuadro ché, que se sitúa último clasificado sin estrenar aún el casillero de las victorias. Sin embargo, el técnico sevillista no ha querido menospreciar a su rival: "En los últimos cuatro partidos aquí ha ganado dos y ha empatado dos", ha advertido en rueda de prensa.

En línea con el aficionado blanquirrojo, García Plaza se ha mostrado satisfecho con el trabajo del equipo hasta la fecha, aunque ha mencionado que "hay muchísimas cosas que mejorar". Al ser preguntado por activos que puedan partir de titular en esta quinta jornada, el madrileño ha alardeado del fondo y la variabilidad que le permiten los jugadores que tiene en plantilla, dejando claro que tiene opciones para jugar con dos delanteros arriba y tres en el centro del campo, aunque reconoce que los jugadores que deben coger ritmo condicionan el planteamiento.

Pocas dudas atrás y varias opciones en la delantera

La idea de García Plaza está muy clara: seguir siendo activos en ataque y ser un bloque contundente en defensa. Si bien es cierto que ha planteado la posibilidad de jugar con dos puntas, las pistas sobre el estado físico de Stassin parece indicar que no será la primera opción e irá a una alineación más reconocible. El entrenador ha comentado que Fofana y Félix Correia sí están para aguantar el ritmo de partido completo, pero que cuenta con otras piezas que, en caso de ser alineadas desde el inicio, serían cambios seguros.

La defensa parece ser la parcela más evidente. Vlachodimos es el dueño de la portería del Sánchez-Pizjuán, por lo que todo apunta a que seguirá bajo palos. En los laterales todo apunta a que sean Juan Iglesias y Suazo los elegidos, siendo los dos, junto a Agoumé, los únicos en disputar todos los minutos en las cuatro jornadas pasadas.

La pareja de centrales también parece evidente. Sangante, sancionado tras ver la roja directa ante el Espanyol, será sustituido por Castrín, que acompañará en el eje de la zaga a un Kike Salas que es inamovible en este Sevilla.

Las variaciones aparecen en el centro del campo. García Plaza ha mencionado las piezas tan físicas y activas que tiene para tres posiciones: Guridi, Kochorashvili, Agoumé, Fofana… Lucien ha sido muy alabado por el técnico en rueda de prensa, siendo etiquetado como "uno de los puntales del equipo", por lo que no parece que esta sea la vez que se caiga del once. Acompañándolo en el doble pivote puede aparecer Fofana. Además de mencionar que es "un lujo" que esté en la plantilla, ha apuntado que, a pesar de que ha estado apartado en el Milán, puede ser el único de los nuevos que aguante los 90’.

Aunque Kocho no tuvo su mejor encuentro en Cornellà, García Plaza le puede dar continuidad en un once en el que tenga las espaldas más cubierta. Para completar el 4-2-3-1, lo diferencial estará en las bandas. Sierra puede aparecer en banda derecha, con el aval de haber sido quien mejor ha entendido el situarse como quinto defensa, en palabras de su entrenador.

Dado que Ejuke funciona mejor partiendo desde el banquillo, cuando hay más desgastes y espacios en el rival, puede que Félix Correia haga su debut como sevillista saliendo desde el once.

Noticias relacionadas y más

En la punta de lanza puede que esté la mayor duda. García Plaza se ha mostrado muy satisfecho por el trabajo de Stassin y Ure, pero el buen hacer y la insistencia del técnico en su aportación al juego, parecen indicar que el escocés sea el que salga de titular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Antonio Fernández, exadjunto a la dirección deportiva del Sevilla: 'Podría ser el mejor mercado de fichajes de los últimos años
  2. Alineación probable del Sevilla ante el Rayo Vallecano: el primer once de Luis García Plaza para arrancar con victoria
  3. Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Rayo Vallecano: Peque y Guridi transforman los penaltis y guían al Sevilla a su primer triunfo en Liga
  4. Antonio Fernández, exsecretario técnico, rechaza las comparaciones entre este Sevilla y el de los 2000: 'Más que construirse, frena una caída
  5. García Plaza firma un inicio perfecto con el Sevilla: dos victorias como solo Lopetegui había logrado en 20 temporadas
  6. El Sevilla remonta al Rayo Vallecano con dos penaltis y suma tres puntos en el estreno liguero en Nervión (2-1)
  7. Así se gestó el fichaje de Robbie Ure por el Sevilla: “En mitad de las conversaciones aparecieron otros clubes superando nuestras ofertas”
  8. El Sevilla cierra dos fichajes en el último día de mercado: Félix Correia aterriza en la ciudad junto a Stassin

Alineación probable del Sevilla ante el Valencia: físico en el centro del campo y verticalidad en las bandas para no fallar ante un rival tocado

Alineación probable del Sevilla ante el Valencia: físico en el centro del campo y verticalidad en las bandas para no fallar ante un rival tocado

Luis García Plaza no se fía del Valencia pese a su mal arranque en LaLiga: “Va a venir con el cuchillo entre los dientes”

Luis García Plaza no se fía del Valencia pese a su mal arranque en LaLiga: “Va a venir con el cuchillo entre los dientes”

Sevilla FC - Valencia CF: horario y dónde ver por televisión la quinta jornada en Pizjuán

Sevilla FC - Valencia CF: horario y dónde ver por televisión la quinta jornada en Pizjuán

Un aficionado del Sevilla FC se enfrenta a un año y nueve meses de cárcel por llamar "mono" a Vinicius: será juzgado a finales de mes

Un aficionado del Sevilla FC se enfrenta a un año y nueve meses de cárcel por llamar "mono" a Vinicius: será juzgado a finales de mes

El Sevilla FC muestra sus condolencias a Monchi tras el fallecimiento de su hermana Catalina Rodríguez

El Sevilla FC muestra sus condolencias a Monchi tras el fallecimiento de su hermana Catalina Rodríguez

Félix Correia habló con Nianzou antes de fichar por el Sevilla: “Me dijo que era un gran club y que sería feliz aquí”

Félix Correia habló con Nianzou antes de fichar por el Sevilla: “Me dijo que era un gran club y que sería feliz aquí”

Fofana define el objetivo de la temporada del Sevilla: “Que los aficionados tengan ganas de ver a su equipo”

Fofana define el objetivo de la temporada del Sevilla: “Que los aficionados tengan ganas de ver a su equipo”

Stassin desvela por qué decidió fichar por el Sevilla: “Yo ya sentía simpatía por este club”

Stassin desvela por qué decidió fichar por el Sevilla: “Yo ya sentía simpatía por este club”
Tracking Pixel Contents