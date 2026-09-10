Alineación probable del Sevilla ante el Valencia: físico en el centro del campo y verticalidad en las bandas para no fallar ante un rival tocado

El Sevilla Fútbol Club recibe este viernes a las 21:00 al Valencia CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El cuadro de Luis García Plaza, pese a llevar dos partidos sin conseguir sumar de tres, está dejando grandes sensaciones en este arranque liguero. Por juego, idea, competitividad y resultados, el sevillismo está viviendo una etapa de calma tras años viviendo tensión desde las primeras jornadas.

Una situación en la que sí se encuentra el cuadro ché, que se sitúa último clasificado sin estrenar aún el casillero de las victorias. Sin embargo, el técnico sevillista no ha querido menospreciar a su rival: "En los últimos cuatro partidos aquí ha ganado dos y ha empatado dos", ha advertido en rueda de prensa.

En línea con el aficionado blanquirrojo, García Plaza se ha mostrado satisfecho con el trabajo del equipo hasta la fecha, aunque ha mencionado que "hay muchísimas cosas que mejorar". Al ser preguntado por activos que puedan partir de titular en esta quinta jornada, el madrileño ha alardeado del fondo y la variabilidad que le permiten los jugadores que tiene en plantilla, dejando claro que tiene opciones para jugar con dos delanteros arriba y tres en el centro del campo, aunque reconoce que los jugadores que deben coger ritmo condicionan el planteamiento.

Pocas dudas atrás y varias opciones en la delantera

La idea de García Plaza está muy clara: seguir siendo activos en ataque y ser un bloque contundente en defensa. Si bien es cierto que ha planteado la posibilidad de jugar con dos puntas, las pistas sobre el estado físico de Stassin parece indicar que no será la primera opción e irá a una alineación más reconocible. El entrenador ha comentado que Fofana y Félix Correia sí están para aguantar el ritmo de partido completo, pero que cuenta con otras piezas que, en caso de ser alineadas desde el inicio, serían cambios seguros.

La defensa parece ser la parcela más evidente. Vlachodimos es el dueño de la portería del Sánchez-Pizjuán, por lo que todo apunta a que seguirá bajo palos. En los laterales todo apunta a que sean Juan Iglesias y Suazo los elegidos, siendo los dos, junto a Agoumé, los únicos en disputar todos los minutos en las cuatro jornadas pasadas.

La pareja de centrales también parece evidente. Sangante, sancionado tras ver la roja directa ante el Espanyol, será sustituido por Castrín, que acompañará en el eje de la zaga a un Kike Salas que es inamovible en este Sevilla.

Las variaciones aparecen en el centro del campo. García Plaza ha mencionado las piezas tan físicas y activas que tiene para tres posiciones: Guridi, Kochorashvili, Agoumé, Fofana… Lucien ha sido muy alabado por el técnico en rueda de prensa, siendo etiquetado como "uno de los puntales del equipo", por lo que no parece que esta sea la vez que se caiga del once. Acompañándolo en el doble pivote puede aparecer Fofana. Además de mencionar que es "un lujo" que esté en la plantilla, ha apuntado que, a pesar de que ha estado apartado en el Milán, puede ser el único de los nuevos que aguante los 90’.

Aunque Kocho no tuvo su mejor encuentro en Cornellà, García Plaza le puede dar continuidad en un once en el que tenga las espaldas más cubierta. Para completar el 4-2-3-1, lo diferencial estará en las bandas. Sierra puede aparecer en banda derecha, con el aval de haber sido quien mejor ha entendido el situarse como quinto defensa, en palabras de su entrenador.

Dado que Ejuke funciona mejor partiendo desde el banquillo, cuando hay más desgastes y espacios en el rival, puede que Félix Correia haga su debut como sevillista saliendo desde el once.

En la punta de lanza puede que esté la mayor duda. García Plaza se ha mostrado muy satisfecho por el trabajo de Stassin y Ure, pero el buen hacer y la insistencia del técnico en su aportación al juego, parecen indicar que el escocés sea el que salga de titular.