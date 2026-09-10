Luis García Plaza no se fía del Valencia pese a su mal arranque en LaLiga: “Va a venir con el cuchillo entre los dientes”

Luis García Plaza ha comparecido ante los medios en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con motivo de la víspera de la quinta jornada de LaLiga que enfrentará al Sevilla FC con el Valencia CF. El técnico sevillista se ha mostrado satisfecho por el rendimiento del equipo, aunque no se confía del rival a pesar de la situación que atraviesa

Arranque del Sevilla y Valencia. “Hay que tener claro que ya en cuatro partidos hay equipos que al principio tienen buenas sensaciones, se vuelven para abajo y al revés. Equipos que empiezan mal y después vuelven para arriba. Yo siempre pongo el ejemplo del año pasado, cuando estaba en el Deportivo Alavés. El Valencia tiene un gran club, un gran equipo, con buenos jugadores y viene de una situación, como dices, en la que va con el cuchillo entre los dientes y va a venir a cambiar. Que nadie olvide, esto me lo han pasado porque yo no lo sabía, que lleva cuatro partidos aquí y en los últimos cuatro años ha ganado dos. Dentro de los problemas que siempre han tenido, han puntuado aquí. Es un juicio que me enseñó. Vamos a saber a quién nos enfrentamos. Cuando nos enfrentamos fuera, ellos nos van a ir. Otro gran club, otro gran equipo. Y para mí, en la plantilla, hay jugadores de mucho nivel. Hay jugadores que han llegado a jugar bien, a hacer nuestro partido, a jugar al máximo, a competir, como estamos haciendo. Y con eso siempre hay opciones de ganar”.

La pasión en Sevilla. “Si me comparas con el ambiente que viví yo el año pasado, cuando estábamos con el cuello en el agua, prefiero esto. El año pasado se vivieron aquí momentos muy dramáticos. En Villarreal, que remontamos, prefiero siempre que las cosas vayan bien, pero hay que estar tranquilos. Ya hemos jugado cuatro partidos. Está claro que el equipo está dando buenas sensaciones”.

Jugar con delanteros. “Puede ser que juguemos con dos y puede ser que juguemos con tres en medio. Creo que nos ha quedado la plantilla. Imagínate un mediocampo con Luci, con Fofa, con Kocho, con Guridi… Tenemos ahí para jugar con tres de sobra y arriba tenemos algunos para jugar con dos. O sea, que podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Puede ser que un día decidamos jugar con tres y arriba con dos y al revés, empecemos un día con dos”.

Jugadores con poco rodaje. “Es verdad que todavía hay jugadores que, cuando me planteo el partido de mañana, pienso que voy a tener cambios obligados. Hay dos o tres jugadores que voy a tener que cambiar. Si los saco de principio, los voy a tener que cambiar sí o sí porque no están todavía para los 90 minutos. Yo creo que hasta después del parón no es normal. Es lógico que ocurra con los últimos fichajes, pero prefiero absolutamente tenerlos a los tres últimos. Entonces ahí tengo que ir eligiendo un poquito no solo el plan A de partido, sino el plan B. A lo mejor necesito otros dos cambios y sé que a estos tres o dos los voy a tener que cambiar. Entonces todo eso vamos a ir viendo y pensando quién puede entrar y quién puede ser el sustituto de esos jugadores. Todavía es un poquito más enrevesado.

Si los nuevos fichajes volverán a participar. Si te digo que, por ejemplo, Stassin puede ser que empiece o puede ser que no. Si Lucas empieza, no te puede conducir, pero es casi seguro que te va a cambiar. ¿Os acordáis de Robbie Bilbao? Al final, en los últimos 20 minutos me quedé sin cambios porque hice tres por la tarjeta y estaba fundido al final. Entonces, si necesitas a alguien fresco en el área en los últimos minutos, pues él no va a llegar. Tengo que pensar que si pongo a Lucas lo tendré que cambiar. Si pongo a Fofa, a lo mejor, aunque lleva desde febrero sin jugar puede ser que aguante. Félix es el que creo que está más rodado, pero también le puede faltar algo de fútbol”.

Intensidad del equipo. “Esto es la idea: jugar como un equipo intenso, un equipo fuerte. Creo que eso lo estamos demostrando lo el primer día, incluso desde el año pasado cuando instalamos un poco. Y eso lo tenemos que mantener. Creo que somos un equipo que va por el partido. Llevamos siete goles a favor en cuatro partidos. Es un dato genial y no tantos goles en contra. Pero, quitando el Atlético de Madrid, los hombres están bastante fiables en defensa. Hay goles que pasan y pasan, pero me gustaría mantener ese dato ofensivo. Si no vamos a ver casi dos goles por partido, eso es muy difícil. Pero reducir un poquito todavía más los goles en contra creo que tenemos que seguir trabajando en eso. Pero no, por eso pasa, por jugar bien al fútbol y por hacer las cosas bien”.

Evolución del equipo. “Creo que siempre hay que mejorar. Porque incluso los equipos se van construyendo según va pasando la competición. Yo creo que hay un gen competitivo. Pero no hablo de este año solo. Te hablo del año pasado. La remontada del Espanyol, la remontada del Villarreal. Este año nos hemos levantado en unos partidos también. Incluso cómo el equipo, después de la primera parte del Atlético de Madrid, hace la segunda parte, ya nos sugiere. Eso no solo aparece, eso se trabaja también. Pero sobre todo es por voluntad de los chicos. Los chicos tienen mucha hambre, tienen muchas ganas.

Qué debe mejorar el equipo. “Creo que tenemos que mejorar muchísimas cosas. Te puedo hacer una lista de cosas que no me gustan. Pero hay que ir mejorándolas y trabajándolas. Creo que a nivel de producción el Sevilla está muy bien. Ojalá consigamos seguir esa media. Espero que no baje. Pero tener dos goles casi por partido, las cifras realmente son muy buenas para nosotros. Y reducir un poquito más los goles en contra. Pero aparte de ahí, esos son como los grandes objetivos. Después hay muchos subobjetivos dentro que tenemos que mejorar”.

Situación de Sangante. “Creo que es un chaval que está con una dedicación plena, con una actitud plena. Y está teniendo mucha mala suerte. Primero la jugada del primer día y después la roja. Hay que aceptar que sea roja. Ellos han dicho que cuando podemos tocar la pelota y continúa y arrolla al jugador, es roja. Que sea así siempre. Pero no que sea roja ahí, sin ese medio campo, también será falta. Si vas a por la pelota, tocas el balón y después contactas con el otro jugador, ya será falta. Nos han dicho que es así, pues espero que sea así siempre. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a decir que es al balón para después no contactar con nadie, porque si no va a ser falta. Y mandarle un abrazo porque le ha pasado eso y encima ahora se lesiona. Pero es un chaval que nos va a dar muchas alegrías. Es un chico que está trabajando muy bien y le quiero públicamente mandar un abrazo. Porque ha vivido un poquito de todo. No es malo que pasen esas cosas por la lesión”.

Situación de Marcao. “Va a ir a la convocatoria. Somos 23 y para mí le falta todavía. Todavía sigue trabajando y sigue entrenando. Pero ahora mismo la opción de poner a Juan de central va a ser tres partidos, incluso hoy quiere estar por delante. Cuando esté mejor, ya pensaremos. Está entrenando, está cogiendo ese ritmo. Es bueno que venga a la convocatoria para que esté con el grupo y nos ayude y esté con todos.

Dinámica de resultados. “No lo sé, vamos a intentarlo. Pero en el fútbol parece que a veces, cuando estás muy mal, como el año pasado que nos íbamos a Segunda, somos capaces de ganar tres partidos seguidos. O sea, la peor dinámica no se podía ir y ganamos tres seguidos. En Primera, todos los equipos, quitando los supergrandes, pasan rachas malas. Rachas malas de cuatro, cinco, seis partidos… y después el equipo es que se ha metido hasta en Europa. Lo que sí te puedo decir es que el equipo va a competir y va a trabajar. Y va a ir al máximo, va a darlo todo.

Las palabras de Rodri sobre el Valencia. “No sere yo quién va a jugar con la palabra de nadie, pero al Valencia le tengo respeto como un grande de España y en este año, con grandes jugadores, es lo que pasa. Ahí cada uno tira de su orgullo”.

El nivel de Kike Salas. “Espectacular. Creo que está siendo un rendimiento increíble. Increíble en todo. Y está empezando a ser ese líder que queremos. Creo que se siente importante. Desde que llegué, con confianza mía también, y ha crecido mucho. Pero creo que está en su mejor versión. Me ha encantado que sea así. Que un chico de la cantera coja ese rol. Espero que no cambie nunca. A día de hoy, uno de los jugadores más importantes de la plantilla”.

Defensa del área. “El equipo es un poco camaleónico. Al principio nos costó ajustar bien la presión. Incluso salimos con un 1-4-2-4 o lo que se crea con el portero. 1-4-2-4 para intentar apretar bien, pero no llegamos. Cambiamos de banda a Miguel y a Chidi y los metimos más abajo. Prácticamente, en algún momento defendíamos con cinco. Y ahí nos encontramos mucho más cómodos. Y defendimos también muy bien”.

Sierra en funciones defensivas. “Miguel se sacrificó mucho. No calábamos aquella vía de quién jugábamos para hacer esa función. Se metió mucho más atrás. Y a Chidi le dejó la derecha para atacar más. Y ahí los controlábamos muy bien”.

Situación de Vargas. “Pues te puedo decir que sigue ahí esperando. Y yo estoy esperando a que podamos tirar para delante con él. Porque al final ya no está disponible del todo. Yo he sentido que hay que recuperar la mejor versión de Rubén. Pero hasta ahora es que no puedo contar con él. O sea que es una baja más. No está entrenando. No lo tengo en la cabeza”.

Análisis del Valencia. “Prácticamente todos los partidos han jugado con defensa de cinco. No sé yo si tienen en la cabeza cambiar o no. Porque, bueno, cuando a lo mejor te van mal las cosas, pues intentas cambiar. Tienen buenos futbolistas, entonces, por A o por B, no están funcionando. No sé decirte por qué, porque no estoy entrenando ni estoy en el día a día. Pero tienen una plantilla que tiene que estar sin ningún problema fuera de los puestos de descenso. Pero tampoco nos fiemos, lo que digo, de los arranques. Los arranques de los equipos, ni para bien con nosotros ni para mal con ellos. Hay que consolidarlo y seguir y seguir. Creo que son buenos jugadores, pero mañana vienen heridos y vienen diciendo: ‘Hostias, es que…’. Mira, por ejemplo, hay un dato muy claro: si nos ganan, se ponen a tres. Tampoco parece que estamos a seis puntos de ellos. Si ganamos, les dejamos a nueve y es una distancia grande. Pero si nos ganan, se ponen a tres.

Evolución de Agoumé. “Muy bien. Estoy viendo muy bien también. Hablo mucho con él, es un chaval que desde que llegué le dije que quería que fuese importante para mí. Y hasta ahora lo está haciendo. Creo que ya terminó bien el año pasado. No hay partido suyo en el que no estuviera tan bien. Para mí es uno de los puntales del equipo y espero que lo mantenga. Creo que está muy adelante”.

Criterio para elegir al delantero. “El gol, el gol. Hay delanteros que trabajan o que no son trabajadores y, si meten goles, es más importante. Creo que tanto Robbie como Isaac, cuando juegan, se matan por el equipo hasta ahora y trabajan muchísimo. Robbie no ha hecho gol, pero ha hecho cosas buenas. En Bilbao nos dio la jugada del gol de Oso. Aquí, el gol de Miguel, es el que disputa con el defensa para que se le quede a Sierra. Si nos fijamos en los grandes, esos jugadores con ese hambre a nivel defensivo, de presionar, de apretar, de hacer dobles esfuerzos, todos tenemos que buscar un mínimo. Ojalá haga muchos goles”.

Importancia de Fofana. “Es un lujo tenerlo con nosotros, que se acople a nosotros, que vaya dando. Puede jugar en varias posiciones, tanto de seis como de ocho. Es un jugador muy importante y que transmite. Yo lo veo feliz, le veo gusto y le veo muy ilusionado con el equipo y esperemos que sea así.

Capitanes del Sevilla. “Todavía no he hablado con ellos. Lo tengo en cabeza. De momento son Kike y Suazo. Habrá más, pero tengo que hablar con ellos. Todavía no lo saben ellos. Yo lo tengo en la cabeza y ya dije que algunos los elegiré yo y algunos los votarán ellos, pero todavía no han hecho la votación”.