Sevilla FC - Valencia CF: horario y dónde ver por televisión la quinta jornada en el Ramón Sánchez - Pizjuán

El partido del Sevilla FC frente al Valencia CF arrancará la jornada quinta de LaLiga EA Sports 2026-27. Los de Luis García Plaza regresarán al Sánchez-Pizjuán para buscar seguir sumando puntos en el inicio del tramo liguero para acercarse lo antes posible al objetivo.

Las dinámicas de ambos equipos son totalmente diferentes. El Sevilla FC viene con siete puntos, mientras que el Valencia es colista con un único empate en las primeras jornadas. En cuanto a sensaciones son completamente dispares también. Los nervionenses vienen mostrando muy buenas sensaciones con un equipo muy competitivo en las primeras jornadas. En su último encuentro, los blanquirrojos sacaron un punto, con sabor agridulce, ante el RCD Espanyol ya que se les escapó la victoria en el minuto 99 tras un gran esfuerzo jugando con uno menos.

En cambio, el equipo de Carlos Corberán viene de encajar una severa manita del Barsa de Lamine Yamal. El equipo valencianista comenzó la temporada con una derrota ante el Real Betis por 0-1, luego un empate ante el Celta, una derrota ante el Deportivo y una goleada abultada por el equipo de Hansi Flick.

Estadísticas de Sevilla FC - Valencia CF

En cuanto al historial de ambos clubes, la última victoria del Sevilla al Valencia CF fue en 2021 con goles de Papu Gómez y Toni Lato, en propia puerta, Rafa Mir y Hugo Duro marcó el gol visitante (3-1). Desde aquella temporada, el equipo nervionese ha encajado dos derrotas y dos empates.

En la pasada temporada, el Sevilla de Almeyda perdió por 0-2 con goles de Hugo Duro y Ramazani. Desde entonces han cambiado mucho las cosas. El Sevilla fichó en marzo de 2026 a Luis García Plaza y, gracias al trabajo de José Ignacio Navarro, ha revolucionado la plantilla con numerosos fichajes este verano. Actualmente, el Sevilla se encuentra en séptima posición y el Valencia en última posición de LaLiga EA Sports. Los medios valencianos informan del ultimátum a Carlos Corberán y no se descarta su despido si hay una nueva derrota en el conjunto che.

A qué hora es el Sevilla - Valencia de LaLiga

El partido entre el Sevilla y el Valencia se juega el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 21.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. LaLiga ha situado el encuentro como el primero de la jornada 5.

Dónde ver por televisión el Sevilla - Valencia

El Sevilla - Valencia se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN, operador al que LaLiga asigna oficialmente la retransmisión del encuentro en España. Por tanto, los datos principales del partido son: viernes 11 de septiembre, 21.00 horas, Ramón Sánchez-Pizjuán y DAZN. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.