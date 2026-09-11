El Sevilla se hace fuerte ante el Valencia y ya suma 10 de 15 puntos gracias a un solitario gol de Juan Iglesias (1-0)

El sevillismo, esta temporada, si espera toda la semana con ansia para ver a su equipo jugar. Lo demostró en la previa de la visita del Valencia, con el Sánchez-Pizjuán vibrando desde minutos antes del pitido inicial. El equipo de García Plaza respondió con atrevimiento y verticalidad para tratar de hacer mella en un equipo tan dubitativo como el de Corberán.

Lo hacía con más intensidad que efectividad, algo traducido en un Félix Correia que, en su debut con la elástica sevillista, estaba desacertado al entrar en contacto con balón. No era un problema grave en este caso. Las transiciones defensivas estaban cubiertas con Fofana, que dio en sus primeros minutos un alarde sus virtudes: recuperaciones, físico y arrancadas que proyectaban el ataque sevillista.

Un arranque que estuve marcado por un posible penalti a Stassin, que recortó a su defensor dentro del área y recibió un pisotón claro. Suficiente para ser penalti, pero el belga estaba en posición adelantada en la acción anterior.

El Valencia tenía sus arrancadas aprovechando la altura de la línea defensiva sevillista, pero la zaga local recuperaba bien, fruto en parte de la falta de calidad en el último tercio por parte de los valencianistas. Danjuma, el más dotado técnicamente de los atacantes visitantes, tampoco estaba acertado en la toma de decisión.

Suazo era quien más estaba sufriendo a sus espaldas, siendo ayudado por un Correia actuando como ese quinto defensa que ha mencionado. El partido, eso sí, era soporífero en lo que a ocasiones respecta. Bueno, en todo lo demás también.

Muy poco movimiento y acierto una vez se llegaba a zona finalización y pocos destellos de los jugadores que estaban llamados a ser desequilibrantes en las bandas. Las ocasiones más claras vinieron en el descuento. Para los sevillistas, con un remate de Isaac a un centro de Correia tras un error garrafal de la defensa visitante. En el Valencia, Danjuma atacó el espacio que había dejado Kike Salas en un mal salto. En el mano a mano con Vlachodimos, salió victorioso el griego con una buena parada con el torso,

Cuando más animado estaba el encuentro, Mateo Busquets hizo sonar el silbato para enviar a los veintidós jugadores a vestuarios.

La segunda mitad arrancó con un Sevilla revolucionado en ataque. Correia comenzaba a ganar confianza y el equipo de García Plaza denotaba como el nerviosismo afloraba en su rival. En un córner lanzado por el extremo portugués llegó la primera de las ocasiones que levantó de sus asientos a los aficionados sevillistas. Stassin se topó con el poste de la portería de Dmitrievski tras un remate potente de cabeza.

El estadio ponía el extra para asediar a un Valencia que no era capaz de encadenar una posesión de más de un par de pases. Los de García Plaza estaban cómodos y dominando incluso lejos de su plan habitual de un fútbol más directo, sino moviendo el juego de banda a banda con lateralizaciones rápidas.

El Sevilla seguía siendo superior, aunque a un ritmo más pausado que los primeros 15 minutos. Lo que les faltaba a los locales era lo más importante: el gol. Todo puedes hacer que, si tu rival mete, sirve de poco. Se lo avisó el Valencia, en un descuadre de los nervionenses a las espaldas que casi le condena. Otorbi se vio solo ante Vlachodimos tras un gran pase de Javi Guerra. Su finalización, muy potente, dio en el travesaño.

Susto, a cambio de gusto, si es que se puede decir así. Cuando más crecía el Valencia, llegó el golpe de gracia del Sevilla. Kocho puso un balón perfecto, con tal curva que se le hizo indefendible a los defensores e inmejorable para Juan Iglesias, que prácticamente tuvo que poner solo la cabeza para proyectar el esférico a la portería de Dmitrievski. En el minuto 80, el gol del partido lo ponía el ‘2’ sevillista.

El partido moriría en los minutos con un Valencia muy aturdido y sin una propuesta para buscar el empate más allá del orgullo de sus jugadores. Daba incluso la sensación de que estaba más cerca el Sevilla del segundo.

De este modo el partido llegaría a su final. Los de García Plaza se reencuentran con la victoria y suman 10 puntos de 15 posibles, se dice pronto. Tendrán que esperar pocos los aficionados a este deporte para ver la siguiente jornada. El miércoles, los sevillistas visitarán al Deportivo de A Coruña para, después, recibir en el Sánchez-Pizjuán a todo un FC Barcelona.