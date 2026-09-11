Luis García Plaza se rinde a sus jugadores tras el triunfo del Sevilla al Valencia: "Sólo me puedo quitar el sombrero por la actitud y las ganas de ganar el partido"

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla Fútbol Club, atendió a los micrófonos de DAZN al término de la victoria sevillista al Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El triunfo llegó gracias a un gol de Juan Iglesias en el minuto 81' aprovechando de cabeza un buen centro de Kochorashvili en una falta lateral en la que Gayà se quedó clavado rompiendo el fuera de juego.

Análisis del partido y sensaciones tras el triunfo: "Un partido de insistencia, yo creo que hemos hecho media hora la segunda parte de un nivel en el que no los hemos dejado pasar de mediocampo, robamos, recuperamos, volvíamos a atacar, volvíamos a hacer el ataque, creo que ha tardado mucho en llegar el gol para los méritos del equipo. Es verdad que han tenido una ocasión, pero claro, una vez que tienen que llegar a portería, no han llegado prácticamente en todo el partido a portería y sólo nos ha faltado estar un poquito más de lúcidos en la parte de arriba, creo que los cuatro defensores de los medio centros han estado increíbles y los de arriba nos ha faltado alguna inspiración de alguno, no han estado en su mejor momento. El equipo como equipo ha hecho 35 minutos, yo creo que un nivel altísimo, altísimo".

García Plaza: "En la segunda parte el equipo ha hecho 35 minutos de un nivel altísimo"

Ver al Valencia en esta situación: "Bueno, yo desde el máximo respeto a los profesionales porque todos hemos pasado por situaciones complicadas, es un club grande y estoy seguro que lo sacan adelante, esto es muy largo de todas formas, ahora mismo la felicidad está aquí, en otros sitios, yo siempre pongo el ejemplo del Espanyol el año pasado que hizo una primera vuelta y después sufrió y al final hay altibajos, ahora estamos en una ola grande, hay que seguir, hay que seguir, y cuando estás en una buena ola hay que disfrutar y vivir un momento, pero sabiendo que vamos el miércoles a Coruña y como no hagamos un partido bueno nos pintarán la cara, o sea que hay que seguir trabajando, pero disfrutando los momentos, que el fútbol ya te trae momentos malos, cuando hay buenos hay que disfrutarlos".

Diez puntos conseguidos en cinco jornadas: "Eso es, sobre todo son dos puntos por partido, que son números increíbles, pero bueno, es algo raro, dejamos la portería a cero, seguimos marcando goles y yo creo que del equipo, sobre todo, me quedo con la actitud de los chicos que han ido a por el partido. Incluso ha habido un momento que ha sido un poco kamikaze, o sea, estábamos uno para uno detrás, saliendo y digo, nos van a coger una contra si no marcamos, como así ha podido ser, pero solo me puedo quitar el sombrero por la actitud y las ganas de ganar el partido, no hemos esperado a que llegase, hemos ido a provocarlo y ha salido bien".

Una plantilla que responde: "Yo creo que vamos combinando gente que tiene mucha experiencia, como Juan, como Jon Guridi, como Kocho, como gente que está como Luci y después con gente que tiene que ir adaptándose al equipo, incluso a jugar aquí, ante nuestra gente, la liga española, vienen de ligas diferentes y yo creo que todavía somos un equipo que hay gente que tiene que dar más. La gente de arriba, todas, Isaac está muy bien, muy bien, muy bien, hay un trabajo de presión impresionante, pero hoy los de arriba no han estado muy muy inspirados, o sea que espero más de ellos todavía, tenemos que exigirnos".